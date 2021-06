Nữ tỷ phú xinh đẹp và bản lĩnh "nhường" chồng cho hoa hậu Lý Gia Hân

Dân trí Trong số những người con của tỷ phú sòng bạc Hà Hồng Sân, cô con gái Hà Siêu Quỳnh được ông tin tưởng giao phó quản lý khối tài sản khủng cùng sự nghiệp kinh doanh lừng lẫy khi ông qua đời.

Hà Siêu Quỳnh là con gái của tỷ phú Hà Hồng Sân và người vợ thứ hai. Bà là người con gái được "vua sòng bài Macau" Hà Hồng Sân quan tâm bồi dưỡng nhất. Sau khi cha qua đời vào năm 2020, Hà Siêu Quỳnh chịu trách nhiệm quản lý khối tài sản khổng lồ và công việc kinh doanh của gia tộc họ Hà. Bà cũng là người phải hứng chịu áp lực lớn từ truyền thông.

Hà Siêu Quỳnh là cô con gái xinh đẹp, tài năng và bản lĩnh nhất của tỷ phú sòng bạc - Hà Hồng Sân.

Khi Hà Siêu Quỳnh chào đời, Hà Hồng Sân rất yêu thương cô con gái này vì cho rằng, bà mang lại vận may cho cả dòng tộc. Lúc tròn 16 tuổi, Hà Siêu Quỳnh được bố gửi sang Mỹ du học, nghiên cứu chuyên ngành quản trị kinh doanh.

Tuy nhiên, ước mơ lớn nhất của Hà Siêu Quỳnh là trở thành một nghệ sĩ. Bà từng học tập tại đài truyền hình TVB và nung nấu ý định gia nhập giới giải trí và trở thành diễn viên.

Thời gian học tập tại TVB, bà quen Trần Bách Cường - một nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ đình đám của làng giải trí Hồng Kông thập niên 80. Hai người nhanh chóng rơi vào lưới tình. Cặp trai tài gái sắc được công chúng hết mực yêu thích.

Hà Siêu Quỳnh từng gia nhập làng giải trí và có mối tình gần 8 năm với nam ca sĩ nổi tiếng - Trần Bách Cường.

Hà Siêu Quỳnh từng góp mặt trong hai MV của bạn trai cũ. Trần Bách Cường và Hà Siêu Quỳnh chẳng ngại ngần thể hiện sự thân mật tại sự kiện, hay mặc đồ đôi cùng đón giao thừa vào năm 1986. Khi ấy, ái nữ "trùm sòng bạc" đeo đôi hoa tai ngọc trai mà Trần Bách Cường dành tặng cho cô như tín vật định tình.

Song, mối tình đầu kéo dài gần 8 năm của Hà Siêu Quỳnh đã bị người cha nổi tiếng và giàu có một mực phản đối. Ông tìm cách ngăn cản con gái và bạn trai bởi Hà Hồng Sân muốn lựa chọn cho con gái một người chồng "môn đăng hộ đối".

Chuyện tình của Hà Siêu Quỳnh và Trần Bách Cường không thể trọn vẹn và dự định gia nhập làng giải trí của con gái cưng tỷ phú họ Hà cũng không thể trở thành hiện thực. Theo sự sắp xếp của cha, Hà Siêu Quỳnh từ bỏ công việc tại TVB để về làm việc cho gia đình. Bà cũng chia tay với Trần Bách Cường để kết hôn với Hứa Tấn Hanh, cháu trai của ông trùm ngành vận chuyển Hứa Ái Chu, theo đúng mong muốn của cha.

Nghe theo lời cha ruột, Hà Siêu Quỳnh chia tay với Trần Bách Cường và kết hôn với Hứa Tấn Hanh, con trai của gia tộc họ Hứa giàu có vào năm 1991.

Mối tình với Trần Bách Cường trở thành một niềm day dứt cả đời của Hà Siêu Quỳnh. Một năm sau khi bà kết hôn với Hứa Tấn Hanh, nam ca sĩ họ Trần rơi vào trầm cảm rồi qua đời khi uống thuốc pha với rượu.

Khi biết Trần Bách Cường mất, Hà Siêu Quỳnh đã rất đau khổ. Bà vội vàng chạy tới tang lễ người yêu cũ, khóc ngất và không thể đứng vững trên đôi chân mình.

Nhiều năm sau này, Hà Siêu Quỳnh vẫn dành cho mối tình đầu một vị trí đặc biệt trong tim. "Tôi thích nhất là bài Deeply in Love with You của anh ấy. Lần nào nghe tôi cũng không thể kìm được nước mắt", bà nói.

Cuộc hôn nhân của Hà Siêu Quỳnh với người chồng cũ - Hứa Tấn Hanh được xem như một thương vụ làm ăn giữa hai gia tộc giàu có đất hương cảng thời điểm đó.

Cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu giữa hứa Tấn Hanh và Hà Siêu Quỳnh kéo dài tới năm 2000.

Năm 1991, hôn lễ được tổ chức hết sức xa hoa kéo dài gần 3 ngày với sự góp mặt của giới tài phiệt và nghệ sĩ nổi tiếng Hồng Kông nhưng lại chủ yếu mang ý nghĩa về sự liên hợp giữa 2 gia tộc giàu có.

Sau khi kết hôn, họ thường xuất hiện trước giới truyền thông với hình ảnh trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Song, cũng vì cuộc hôn nhân này không xuất phát từ tình yêu nên Hứa Tấn Hanh và Hà Siêu Quỳnh không hạnh phúc.

Họ tuyên bố ly hôn vào năm 2000 khi chưa có con. Dù chưa hoàn tất thủ tục ly hôn, Hà Siêu Quỳnh và Hứa Tấn Hanh ngầm đồng ý cho nhau tự do.

Hà Siêu Quỳnh từng thừa nhận, bà cảm thấy có lỗi với chồng cũ vì không thể sinh con và mang đến cho ông một gia đình đúng nghĩa.

Hà Siêu Quỳnh được cha tin tưởng và tự hào. Nhưng ông cũng là người chi phối nhiều quyết định lớn trong cuộc đời của con gái, đặc biệt là chuyện tình cảm.

Sau khi ly hôn Hà Siêu Quỳnh, Hứa Tấn Hanh kết hôn với hoa hậu Lý Gia Hân. Cuộc hôn nhân giữa Hứa Tấn Hanh và Lý Gia Hân từng tiêu tốn giấy mực của truyền thông. Bởi thời điểm Hứa Tấn Hanh quyết định kết hôn với Lý Gia Hân, ông chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với Hà Siêu Quỳnh.

Với tính cách mạnh mẽ và bản lĩnh, Hà Siêu Quỳnh còn tuyên bố trước báo giới rằng, bà sẽ tới dự đám cưới của chồng cũ và người vợ mới nếu được mời để chúc phúc cho hai người.

"Anh ấy cần một người bạn đời tốt và cuộc hôn nhân đó đáng được chúc mừng. Anh ấy đã 40 tuổi và đã tới lúc cần một gia đình trọn vẹn và những đứa con", Hà Siêu Quỳnh nói ngay trước ngày cưới của Hứa Tấn Hanh và Lý Gia Hân.

Hà Siêu Quỳnh từng chúc phúc cho Hứa Tấn Hanh và Lý Gia Hân khi họ tổ chức hôn lễ vào năm 2008.

Cuộc hôn nhân của ông với hoa hậu xứ hương cảng không nhận được sự tán thành của gia tộc họ Hứa. Trong mắt họ, cô con dâu đầu tiên Hà Siêu Quỳnh tài giỏi, học rộng, cư xử văn minh, lịch sự mới thực sự đáng trân trọng.

Ngay cả khi sinh con cho gia tộc họ Hứa và làm dâu nhà họ Hứa gần 13 năm, Lý Gia Hân vẫn không được lòng gia đình giàu có này. Khi bố chồng của hoa hậu mất vào năm 2019, cô và chồng không có tên trong danh sách những người thừa kế. Họ chỉ được nhận một khoản tiền tiêu vặt hàng tháng tương đương 6 tỷ đồng từ quỹ tiêu dùng chung của gia tộc, theo đúng di chúc của tỷ phú họ Hứa.

Dẫu vậy, Hứa Tấn Hanh và Lý Gia Hân vẫn hạnh phúc bên nhau. Cặp đôi có một cậu con trai chung hơn 10 tuổi. Dù truyền thông không ngừng công kích Lý Gia Hân nhưng Hứa Tấn Hanh vẫn một mực bênh vực vợ và cưng chiều cựu hoa hậu hết mực.

Hoa hậu Lý Gia Hân và doanh nhân Hứa Tấn Hanh đã có hơn 13 năm chung sống.

Cặp đôi có với nhau một cậu con trai và rất hạnh phúc.

Sau khi ly hôn, Hà Siêu Quỳnh tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp và trở thành một nữ doanh nhân thành đạt. Bà lọt vào danh sách những doanh nhân hàng đầu thế giới của tạp chí danh tiếng Forbes và sở hữu khối tài sản ròng lên tới 3,8 tỷ USD, được truyền thông ca ngợi là "Nữ tỷ phú số một Hồng Kông".

Trong số 17 người con của "trùm sòng bạc", Hà Siêu Quỳnh là người ưu tú nhất và được mệnh danh là "Hoàng hậu sòng bạc". Sau khi tỷ phú Hà Hồng Sân qua đời vào tháng 6/2020, bà đứng trước áp lực lớn vì phải kế thừa việc quản lý khối tài sản trị giá 15 tỷ USD của gia tộc, cũng như dẹp yên cuộc chiến ngầm trong gia tộc giàu có. Tỷ phú Hà Hồng Sân có 4 người vợ và 17 người con. Trong đó, người vợ đầu và con gái đầu của ông đã mất.

Trong khi đó, Hà Siêu Quỳnh không đi bước nữa sau cuộc hôn nhân tan vỡ. Bà tập trung vào công việc kinh doanh và quản lý gia tộc họ Hà thay người cha nổi tiếng khi ông nằm trên giường bệnh.

Hà Siêu Quỳnh sở hữu khối tài sản ròng lên tới 3,8 tỷ USD, được truyền thông ca ngợi là "Nữ tỷ phú số một Hồng Kông".

Mi Vân

Theo Sohu/Macaudaily