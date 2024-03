Sở hữu ngoại hình đậm chất tiểu thư nhưng ít ai biết, Chương Nhược Nam sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo. Nhà cô ở một vùng quê nhỏ của Chiết Giang (Trung Quốc) và có 4 chị em gái. Gia đình luôn hy vọng cô có thể chăm sóc và lo cho các em ăn học.

Trong một chương trình truyền hình, Nhược Nam kể rằng, cô dồn toàn bộ số tiền kiếm được để giúp đỡ gia đình nên sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô vẫn chưa có đủ tiền mua một căn nhà cho riêng mình.

Chương Nhược Nam là ngôi sao thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ (Ảnh: Sina).

"Lúc nhỏ, tên của tôi là "Nam" bởi vì người lớn trong nhà rất thích con trai. Nhất là bà nội, bà rất thích bế cháu trai, kết quả lại là sinh ra tôi", cô tâm sự.

Chương Nhược Nam thổ lộ, bản thân rất may mắn và rất khát khao trở thành một diễn viên. Đây không chỉ là đam mê của cô mà còn giúp cô không chịu áp lực phải kết hôn sớm theo yêu cầu của gia đình.

Trước khi bén duyên với điện ảnh, Chương Nhược Nam là một người mẫu ảnh. Năm 2018, cô chính thức xuất hiện với vai trò diễn viên trong bộ phim điện ảnh thanh xuân vườn trường Bi thương ngược dòng thành sông (Cry me a sad river) của đạo diễn Lạc Lạc.

Với ngoại hình xinh đẹp, ngọt ngào, mỹ nhân sinh năm 1996 nhanh chóng chiếm được cảm tình của người hâm mộ. Cô được khán giả và truyền thông Hoa ngữ gọi là "nữ thần thanh xuân", "tình đầu quốc dân", "nàng thơ mới", "thần tiên tỷ tỷ" thế hệ mới ở Trung Quốc.

Chương Nhược Nam sở hữu ngoại hình ngọt ngào và khả năng diễn xuất tiến bộ mỗi ngày (Ảnh: Sina).

Các bộ phim gắn liền với tên tuổi của Chương Nhược Nam gồm Nếu thanh âm không ghi nhớ (The end of endless love), Ai cũng khao khát gặp được em (Everyone wants to meet you), Sư gia xin tự trọng (2020), Hôn lễ của em (My love)…

Năm 2023, bộ phim Soi sáng cho em (A date with the future) do Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình đóng chính được phát sóng và giúp mỹ nhân sinh năm 1996 chính thức nổi tiếng khắp châu Á.

Sau Soi sáng cho em, Chương Nhược Nam được nhiều đạo diễn ưu ái. Vì vậy, cô được chọn vào vai chính trong dự án Khó dỗ dành, một dự án truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng ăn khách.

Khó dỗ dành kể về chuyện tình của cô nàng phóng viên xinh đẹp Ôn Dĩ Phàm và chàng chủ quán bar Tang Diên, anh trai của nhân vật Tang Trĩ. Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm vốn cảm mến nhau từ cấp ba nhưng vì biến cố phải xa cách. Sau nhiều năm xa cách, duyên phận đưa đẩy họ gặp lại nhau, thuê chung nhà và nối lại tình xưa.

Chương Nhược Nam gây chú ý khi được chọn vào vai nữ chính trong phim truyền hình "Khó dỗ dành" (Ảnh: Sina).

Vì là tác phẩm nối tiếp của Vụng trộm không thể giấu nên Khó dỗ dành dễ dàng tạo sức hút với khán giả. Mới đây, trang Sohu đưa tin đoàn phim Khó dỗ dành đã công bố các diễn viên trong phim. Theo đó, nam diễn viên Bạch Kính Đình vào vai "trai hư" Tang Diên và "nữ thần thanh xuân" Chương Nhược Nam đảm nhận vai nữ chính Ôn Dĩ Phàm.

Sau khi tạo hình được tung ra, từ khóa "Chương Nhược Nam trong vai Ôn Dĩ Phàm" được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội Weibo. Chỉ sau 2 giờ, tạo hình của Chương Nhược Nam trong phim đã mang về 70 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận của cộng đồng mạng.

Mỹ nhân sinh năm 1996 cũng nhận được những bình luận trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng, vẻ đẹp trong trẻo của Chương Nhược Nam phù hợp với hình tượng Ôn Dĩ Phàm trong tiểu thuyết.

Chương Nhược Nam vào vai nữ phóng viên Ôn Dĩ Phàm trong "Khó dỗ dành" (Ảnh: Sina).

Tạo hình của Chương Nhược Nam trong "Khó dỗ dành" hút 70 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận từ khán giả (Ảnh: Sina).

Trong khi đó, có ý kiến cho rằng, trang phục của Chương Nhược Nam có phần lạc mốt, không hiện đại. Dù sở hữu gương mặt xinh đẹp nhưng mỹ nhân họ Chương bị nhận xét không giống tạo hình của nhân vật trong tiểu thuyết. Theo mô tả của tác giả bộ truyện, Dĩ Phàm là một cô gái quyến rũ nhưng Chương Nhược Nam lại có nét đẹp hiền lành so với nhân vật.

Về phần nam chính Tang Diên do Bạch Kính Đình thể hiện, khán giả cũng có chút lo lắng. Mỹ nam họ Bạch vốn quen thuộc với hình ảnh ngoan ngoãn, lần đầu vào vai một "trai hư", anh cũng gây tò mò. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng, vóc dáng và khí chất của Bạch Kính Đình được cho là khó phù hợp với tạo hình lạnh lùng, cao ngạo của nhân vật Tang Diên.

Từ nền tảng Weibo, nhiều cư dân mạng Trung Quốc nhận định, điểm trừ lớn nhất của bộ phim hiện tại là trang phục có phần không hiện đại của các diễn viên. Khó dỗ dành hứa hẹn là tác phẩm thu hút khi chính thức ra mắt trong thời gian tới.