"Nữ thần nhan sắc xứ Hàn" Song Hye Kyo bị miệt thị ngoại hình

Hiện tại, Song Hye Kyo khá bận rộn tham dự các hoạt động quảng bá cho dự án điện ảnh mới ra mắt Dark Nuns. Trong những buổi họp báo, nữ diễn viên Hàn Quốc xuất hiện với diện mạo già dặn, gương mặt trang điểm nhẹ, kiểu tóc ngắn giản dị.

Tạo hình mới của Song Hye Kyo gây tranh cãi trong dư luận xứ Hàn. Một số bày tỏ sự tiếc nuối cho ngoại hình như nữ thần của Song Hye Kyo, một số khác cho rằng Song Hye Kyo đang đầu tư cho vai diễn, hy sinh vì nghệ thuật thay vì chú trọng tới vẻ ngoài.

Song Hye Kyo gây chú ý với kiểu tóc ngắn, phong cách giản dị trong các sự kiện gần đây (Ảnh: Naver).

"Song Hye Kyo đã bước vào độ tuổi trung niên và lão hóa là điều không thể tránh khỏi. Cô ấy không còn trẻ như trước nhưng ngũ quan vẫn rất hài hòa", "Vẻ đẹp của phụ nữ ở tuổi trung niên nằm ở sự tự tin và thành tựu mà họ đạt được" là một số ý kiến của khán giả dành cho Song Hye Kyo.

Đây không phải là lần đầu Song Hye Kyo trở thành nạn nhân của nạn miệt thị ngoại hình trên mạng xã hội. Khi dự án The Glory (Vinh quang trong thù hận) lên sóng vào năm 2023, nữ diễn viên bị chỉ trích xuống sắc nghiêm trọng vì tạo hình gầy, gương mặt hầu như không trang điểm trong phim.

Trong dự án này, cô vào vai một nạn nhân của bạo lực học đường, mang đầy vết thương tinh thần, sự hoài nghi về hạnh phúc, tình yêu… Vai diễn đã mang về cho Song Hye Kyo nhiều giải thưởng, đánh dấu sự chuyển biến đáng kinh ngạc của "nữ thần nhan sắc" trong việc lựa chọn kịch bản.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu năm nay, Song Hye Kyo cũng thừa nhận, cô phát hiện bản thân không còn trẻ nhưng không có ý định tìm kiếm các công nghệ mới để lưu giữ thanh xuân.

Mỹ nhân xứ Hàn xuống tóc để chuẩn bị cho vai diễn mới (Ảnh: Naver).

"Bây giờ, khi đã bước sang tuổi 40, tôi đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng hơn. Tôi dễ dàng nhận ra sự khác biệt rõ rệt giữa ngoại hình của mình và các đồng nghiệp trẻ tuổi. Giờ đây, tôi phải tập trung diễn xuất thật tốt, vì tôi không còn ở độ tuổi có thể dựa vào nhan sắc nữa", cô nói.

Làm việc trong một ngành nghề nhiều sức ép, Song Hye Kyo dặn bản thân phải luôn mạnh mẽ, vững vàng khi đối mặt với các tin đồn hay các thông tin tiêu cực.

"Giờ đây những tin đồn hay những lời bình luận ác ý không còn ảnh hưởng tới tâm lý của tôi nhiều như trước. Nhưng khi những lời đó nhắm đến gia đình mình, trái tim tôi thực sự tan nát", mỹ nhân Hậu duệ mặt trời thú nhận.

Nữ diễn viên xứ Hàn khẳng định, cô không còn quá quan tâm tới vẻ ngoài khi nhận lời tham gia một dự án điện ảnh (Ảnh: Osen).

Năm nay, Song Hye Kyo có tới 2 tác phẩm đáng chờ đợi, đó là dự án điện ảnh Dark Nuns và bộ phim truyền hình Slowly and Intensely cùng tài tử Gong Yoo.

Dark Nuns ra mắt tại Hàn Quốc vào tháng 1 vừa rồi và trở thành một trong những dự án đáng chờ đợi nhất trong năm. Trong phim, Song Hye Kyo nhận vai Junia, một nữ tu tham gia vào nghi lễ bị cấm để cứu cậu bé bị linh hồn ma quỷ chiếm hữu.

Dark Nuns là phiên bản nữ của phim điện ảnh ăn khách The Priests ra mắt từ năm 2015, do Kim Yun Suk và Kang Dong Won đóng vai chính. Dark Nuns trở thành bộ phim được đặt vé xem trước nhiều nhất tại Hàn Quốc.

Bộ phim truyền hình Slowly and Intensely bắt đầu ghi hình từ giữa tháng 1. Đây là dự án của biên kịch nổi tiếng Noh Hee Kyung, người từng chấp bút cho những bộ phim đình đám như That Winter, the Wind Blows (Gió mùa đông năm ấy), It's Okay That's Love (Chỉ có thể là yêu), Dear My Friends, Our Blues...

Song Hye Kyo kết đôi với tài tử Gong Yoo trong "Slowly and Intensely" (Ảnh: News).

Slowly and Intensely lấy bối cảnh những năm 1960-1970, khắc họa cảnh tượng thực tế của ngành phát thanh truyền hình, đào sâu cuộc sống của những ngôi sao trên sân khấu và những người đằng sau hậu trường tạo nên những ngôi sao đó.

Slowly and Intensely là dự án thứ 3 Song Hye Kyo hợp tác với biên kịch Noh Hee Kyung. Cô từng đóng vai chính trong 2 phim của nữ biên kịch gồm Thế giới họ đang sống (2008) và Gió mùa đông năm ấy (2013).

Tạo hình tóc ngắn của Song Hye Kyo dành cho vai diễn của cô trong Slowly and Intensely.

Song Hye Kyo vốn được mệnh danh là nữ thần sắc đẹp của màn ảnh nhỏ xứ Hàn (Ảnh: News).

Song Hye Kyo đã có 23 năm hoạt động trong làng giải trí Hàn Quốc. Mỹ nhân sinh năm 1981 ghi dấu với những bộ phim như: Trái tim mùa thu, Một cho tất cả, Ngôi nhà hạnh phúc, Ngọn gió đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời...

Tờ Naver nhận định, Song Hye Kyo hiện giữ vị trí nữ diễn viên được trả lương cao nhất Hàn Quốc, ngang hàng với "cô nàng ngổ ngáo" Jeon Ji Hyun.

Mỹ nhân Hậu duệ mặt trời kiếm được 163.000 USD cho mỗi tập phim truyền hình Vinh quang trong thù hận. Với 16 tập phim, cô bỏ túi hơn 2,6 triệu USD.

Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và danh tiếng trong làng giải trí, Song Hye Kyo đang là gương mặt đại diện cho loạt thương hiệu lớn. Theo Forbes Hàn Quốc, "nữ thần mặt mộc Hàn Quốc" hiện sở hữu khối tài sản hơn 42 triệu USD.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với tài tử Song Joong Ki vào năm 2019, Song Hye Kyo tập trung cho công việc, nghỉ ngơi, đi du lịch và làm mới bản thân.