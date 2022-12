Nữ MC chân dài 1,1m thi hoa hậu: "Đi tàu xe, tôi thấy chân mình thừa thãi"

Mới đây, MC song ngữ Thanh Thanh Huyền thu hút sự chú ý khi vượt qua nhiều ứng viên để trở thành đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế - Miss Charm 2023.

Trước đó, cô từng vào top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và là MC song ngữ dẫn dắt nhiều chương trình, sự kiện lớn. Người đẹp còn có biệt danh là MC "3.000 chữ" khi dẫn chương trình mà không cần cầm kịch bản, gây ấn tượng với lối dẫn mượt mà, biết nhiều ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung Quốc…

Đặc biệt, cô cũng là gương mặt khá quen thuộc trong các talkshow Showbiz 8 của báo Dân trí.

Thanh Thanh Huyền trò chuyện với Dân trí sau khi trở thành đại diện Việt Nam thi Miss Charm 2023 (Ảnh: Hữu Khoa).

"Danh xưng hoa hậu với tôi lúc này khá… nhạy cảm"

Cảm xúc của Thanh Thanh Huyền khi trở thành Miss Charm Vietnam 2023?

- Mọi thứ đến bất ngờ, tôi vẫn chưa tin mình trở thành đại diện Việt Nam thi hoa hậu (cười). Trước đây, khi xem video hô tên của chị Phạm Hương, H'Hen Niê... ở các cuộc thi quốc tế, tôi rất xúc động, tự hào. Tôi từng suy nghĩ thoáng qua rằng "ước gì mình cũng được đứng hô vang tên quốc gia của mình như vậy". Và bây giờ cơ hội đó đang đến với tôi.

Trên mạng xã hội, khán giả đang bàn luận về danh xưng của Thanh Thanh Huyền. Nên gọi bạn là "đại diện" hay "hoa hậu?

- Khi nhắc đến 2 chữ hoa hậu, mọi người sẽ có suy nghĩ và quan điểm khác nhau. Đối với tôi, ở thời điểm hiện tại, tôi nghĩ danh xưng hoa hậu khá nhạy cảm.

Có những người thấy tôi xứng đáng với danh xưng hoa hậu, có những người lại không thấy như vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa, hãy cho tôi thời gian. Trong vòng 1 tháng, tôi sẽ chứng minh mình phù hợp với tiêu chí cuộc thi và sự lựa chọn của Ban giám khảo.

Thanh Thanh Huyền phản hồi ra sao trước những ý kiến cho rằng bạn không có hào quang hoa hậu?

- Đúng là hào quang của hoa hậu sẽ rất khác với hào quang của một MC. Tôi không gọi những bình luận tiêu cực là "bắt nạt trên mạng". Mọi người có quyền tự do thể hiện quan điểm của họ. Nếu ý kiến đưa ra là đúng, tôi sẽ lắng nghe và thay đổi. Tôi thừa nhận mình còn thiếu sót, nhưng cũng không bận tâm những gì người ta nói sai về mình, bởi vì quan trọng nhất là mình sẽ tạo ra được giá trị gì.

Nữ MC không ngại phản hồi những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội (Ảnh: Hữu Khoa).

Có những ý kiến cho rằng Thanh Thanh Huyền đã được Ban Tổ chức "nhắm" từ đầu. Lý do là vì bạn có lợi thế ngoại ngữ, phù hợp để tiếp đón thí sinh quốc tế. Bạn nghĩ sao?

- Ở Việt Nam đâu chỉ có mình tôi giỏi ngoại ngữ. Ban Tổ chức có rất nhiều lựa chọn, các thí sinh khác cũng rất ổn. Nếu đã chọn tôi từ đầu, thì tại sao không thông báo từ sớm mà chỉ cho tôi 1 tháng tập luyện? Thực sự đây là khoảng thời gian ngắn ngủi và khá gấp rút với tôi (cười).

Người hâm mộ đặt biệt danh "người đẹp có IQ, EQ đỉnh nhất" cho Thanh Thanh Huyền. Bạn đón nhận sự ủng hộ này thế nào?

- Tôi không dám nhận biệt danh này. Có thể do tôi làm MC lâu năm nên có một chút kinh nghiệm. Còn chuyện ứng xử, giao tiếp "đỉnh" hay không còn phụ thuộc vào phong độ nữa. Thí dụ có những ngày tâm lý không tốt, thì cũng không thể đảm bảo mình làm tốt được.

Không ít thí sinh đi thi hoa hậu bị cho là có kỹ năng ứng xử kém với những màn trả lời ấp úng, không đúng trọng tâm. Là MC nhiều kinh nghiệm, Thanh Thanh Huyền có tự tin mình sẽ không mắc lỗi ở phần thi này?

- Tôi không dám nói trước, chỉ hy vọng mình sẽ thể hiện thật tốt. Còn chuyện thí sinh thi hoa hậu bị chê cười vì ứng xử lắp bắp, ấp úng, tôi nghĩ mọi người cũng nên thông cảm.

Áp lực đứng trước nhiều người không chỉ ở phần ứng xử đâu, mà còn là việc bạn phải mặc bikini, khoe da thịt, khoe kỹ năng catwalk. Thành phần Ban giám khảo gồm những người ở những độ tuổi khác nhau, có người trẻ, có người lớn tuổi. Đứng trên sân khấu sẽ có nhiều ánh mắt soi xét, đánh giá phía dưới. Làm sao để làm hài lòng tất cả là việc rất khó. Những người không có kinh nghiệm đứng trên sân khấu chắc chắn sẽ rất run.

Nhưng hoa hậu là phải chấp nhận những việc như vậy. Đây cũng là một cách để các cô gái tự tin vào hình thể của họ hơn.

Thanh Thanh Huyền dẫn MC trong chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 (Ảnh: Hoàng Giám).

Đã thi hoa hậu thì phải chấp nhận việc bản thân bị người khác đánh giá ngoại hình. Thanh Thanh Huyền cũng không là ngoại lệ khi có những bình luận cho rằng hình thể, vóc dáng của bạn kém hoàn hảo. Bạn nghĩ sao?

- Ngày xưa khi thi hoa hậu lần đầu tiên, đọc những nhận xét không hay về ngoại hình, tôi buồn lắm. Nhưng bây giờ thì không. Tôi tập trung vào thế mạnh bản thân. Biết đâu khi mình giỏi một khía cạnh nào đó thì người ta sẽ bỏ qua cho những khuyết điểm ngoại hình của mình. Bản thân tôi cũng có những ngày thức dậy thấy hôm nay mình không được đẹp, mắt sụp mí, mặt hơi sưng…

Đôi chân dài 1,1m cũng là lợi thế lớn của bạn đấy chứ?

- Cũng có lúc tôi cảm thấy nó… thừa thãi (cười), thí dụ như lúc đi tàu, đi xe chẳng hạn. Nhưng đó chỉ là đùa vui thôi, vì đó là đặc điểm mà tôi rất tự tin về cơ thể mình.

Một số tin đồn cho rằng Thanh Thanh Huyền đã qua "dao kéo", bạn phản hồi ra sao?

- Tôi luôn muốn làm cho mình đẹp hơn.

"Nếu có tiền mua giải, tôi đã mua từ lâu rồi!"

Từ nhỏ đã dẫn chương trình thiếu nhi của Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, 14 tuổi cộng tác với một số chương trình của VTV8, lớn lên thi hoa hậu, trở thành nữ MC đắt show. Bạn có cảm thấy con đường của mình cũng suôn sẻ đấy chứ?

- Tuổi thơ của tôi không giống với bạn bè cùng trang lứa. Tôi học nghệ thuật và văn hóa song song nên rất bận. Gia đình tôi làm kinh doanh, không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Tôi từng làm thêm nhiều công việc để tự lo cho bản thân và giúp phần nào cho gia đình.

Ngày đầu tiên được mẹ đưa vào TPHCM đi học, tôi bỡ ngỡ lắm, chưa biết nhiều về thành phố. Tôi thuê một căn phòng trọ trống trơn, không đồ đạc. Ngồi bệt trong phòng ăn cơm hộp với mẹ, tự nhiên hai hàng nước mắt của tôi chảy dài vì tủi thân. Ở Nha Trang tôi được cưng chiều nên cảm giác đó khó diễn tả lắm. Đó cũng là động lực cho tôi cố gắng thật nhiều. Tôi tự nhủ sẽ nỗ lực để có cuộc sống làm ba mẹ yên tâm.

Cha mẹ của bạn có lo lắng khi bạn tham gia thi hoa hậu, bước chân vào giới giải trí?

- Khi học xong cấp 3, mẹ khuyên tôi nên học đại học tại Nha Trang, hướng cho tôi con đường bình yên. Đến khi quyết định thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, tôi mới dám bước ra vùng an toàn. Tôi gặp được nhiều người tài năng, mở mang đầu óc để phát triển bản thân. Mặc dù gia đình cấm cản, nhưng tôi tự lập trong mọi việc, tự chứng tỏ cho ba mẹ thấy tôi đã làm được những gì.

Nhưng sự cấm cản của cha mẹ không phải là không có lý. Nhiều phụ huynh lo sợ con gái sẽ gặp nhiều thị phi, cám dỗ khi bước chân vào môi trường này?

- Thị phi thì ở đâu cũng có, đâu riêng gì showbiz? Còn việc mình có tránh được những cám dỗ phức tạp hay không thì tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Thí dụ như nền tảng, sự giáo dục gia đình, định hướng của bản thân. Nếu định hướng không rõ ràng, rất dễ đi trật lối.

Vậy là Thanh Thanh Huyền tự thấy mình khác biệt so với nhiều cô gái khác? Bởi vì rất nhiều người đẹp chọn thi hoa hậu đơn giản là vì danh vọng, vì muốn đổi đời?

- Tôi muốn đính chính điều này (cười). Không phải cứ thi hoa hậu là sẽ có cơ hội dễ dàng kiếm tiền đâu. Khi bạn bỏ thời gian thi hoa hậu, là bạn cũng có thể tạm gác lại những cơ hội khác. Chưa kể với một người cầu toàn như tôi, đã đi thi là tôi đầu tư rất nhiều tiền bạc, từ váy áo, hình ảnh, công sức bản thân.

Người đẹp gốc Khánh Hòa có kinh nghiệm làm MC nhiều năm, tham gia hoạt động nghệ thuật từ nhỏ (Ảnh: Hữu Khoa).

Từng thi hoa hậu, tiếp xúc với nhiều người đẹp trong giới, Thanh Thanh Huyền nghĩ sao về câu chuyện mua bán giải ở các cuộc thi nhan sắc?

- Tôi cũng từng nghe ở đâu đó, nhưng những tình huống này chưa đến trực tiếp với tôi. Chưa có ai đề nghị như vậy với tôi, giá bao nhiêu tôi không biết (cười). Nếu như thực sự có tiền và được chào mua giải, thì tôi đã mua từ lâu rồi! Và cũng sẽ mua ở những cuộc thi khác chứ không cần chờ một thời gian dài để có thêm cơ hội như bây giờ (cười).

Sau 7 năm từ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, điều gì thúc đẩy, giúp Thanh Thanh Huyền trở thành một cô gái như hôm nay?

- Trước kia, tôi từng đắn đo về việc mình sẽ trở thành người như thế nào. Sau những show dẫn MC đầu tiên, tôi cảm nhận được những điều mình nói thu hút được mọi người. Đó là lúc tôi nhận ra "à, mình tìm thấy rồi". Tôi nhìn thấu con người bên trong, cảm nhận được mình đang đi con đường đúng đắn. Đó là lúc tôi biết mục đích của mình, biết sức mạnh của mình ở đâu và biết rằng mình đang làm tốt.

"Người giàu chưa chắc đã lo cho mình"

Trong một buổi livestream trên Dân trí hồi tháng 8, Thanh Thanh Huyền xuất hiện ở vai trò MC và trò chuyện cùng Hoa hậu Thùy Tiên. Khán giả khen ngợi bạn đặt câu hỏi khéo léo còn Thùy Tiên đối đáp thông minh. Bạn nghĩ sao về sự so sánh này?

- Tôi nghĩ khán giả đang có cái nhìn tích cực cho các người đẹp. Tôi cũng rất ngưỡng mộ Thùy Tiên và thấy vui khi bản thân và Thùy Tiên được đặt cạnh nhau.

Từng trò chuyện, phỏng vấn không ít người nổi tiếng trong ngành, bí quyết nào để Thanh Thanh Huyền khai thác câu chuyện và đời tư của họ?

- Có một cách để tôi giao tiếp với người nổi tiếng. Đó là tôi sẽ không dùng vai trò công việc nói chuyện với họ, mà tôi "đi đường ngách". Tôi sẽ làm một người bạn bình thường, nói những vấn đề khác không liên quan đến biểu diễn, nghề nghiệp. Khi đó, họ sẽ yên tâm về tôi. Nhìn chung, nghệ sĩ là những người kín đáo. Khi họ tin tưởng mình thì họ sẽ dễ dàng chia sẻ, mở lòng hơn.

Thanh Thanh Huyền và hoa hậu Thùy Tiện trong buổi livestream tại báo Dân trí hồi tháng 8 (Ảnh: Hải Long).

Còn Thanh Thanh Huyền thì sao, bạn có sẵn sàng mở lòng chia sẻ về "nửa kia" hay tình trạng mối quan hệ hiện tại?

- (Cười) Tôi đang độc thân.

Tin đồn Thanh Thanh Huyền quen bạn trai đại gia, bạn phản hồi ra sao?

- Người giàu chưa chắc đã lo cho mình. Tôi gặp rất nhiều người có điều kiện, nhưng họ có lo cho tôi hay không, có muốn tôi tiếp tục đi làm hay không, có thấu hiểu đam mê của tôi hay không, thì lại là chuyện khác.

Có vẻ như trong cuộc sống, Thanh Thanh Huyền nghiêng về sự nghiệp hơn là tình yêu?

- Khi tìm hiểu một ai đó, nếu quan điểm không phù hợp thì tôi sẽ để họ đi con đường của họ. Tôi luôn mong muốn được là chính mình. Tất nhiên, khi đã bước vào một mối quan hệ thì ít nhiều mình cũng có sự hy sinh.

Thí dụ như giữa rất nhiều sự lựa chọn ngoài kia, nhưng tôi đã chọn anh, thì tôi cũng bỏ đi những cơ hội khác của mình rồi. Dùng từ hy sinh thì hơi nghiêm trọng nhưng tôi nghĩ đã yêu thì bản thân cần "tém" lại một chút (cười).

Một chàng trai có tố chất như thế nào mới có thể chinh phục Thanh Thanh Huyền?

- Hiện tôi không nghĩ nhiều về tình yêu. Nhưng nếu có ai đó phù hợp, thì đầu tiên là họ phải thông minh hơn tôi và thứ hai là độc lập kinh tế. Tôi quan trọng năng lực của người đó hơn là xuất thân gia đình. Một người giỏi là khi gia đình không hậu thuẫn họ, khi cuộc đời nhiều biến cố, thì họ cũng có khả năng thích nghi và sống được. Cảm giác yên tâm về tài chính không phải là hạnh phúc vì số tiền đang có, mà là hạnh phúc vì khả năng kiếm được tiền một cách ổn định. Hai điều đó rất khác nhau.

Nếu phải lòng một ai đó nhưng người ta thiếu một vài yếu tố bạn mong muốn, bạn có "tém" lại những tiêu chuẩn cầu toàn để đến với họ?

- Tôi đã qua cái thời yêu đập đầu vào tường rồi (cười). Bây giờ tôi cẩn trọng hơn khi tìm hiểu một ai đó. Nhưng nếu họ trẻ, có tài năng, thì tôi cũng có thể cho họ cơ hội. Trước kia, tôi nghĩ những chàng trai ít tuổi không có sự thu hút vì tôi trưởng thành hơn họ. Nhưng bây giờ tôi suy nghĩ khác, nhìn thế giới theo cách khác.

Ngoài ra, ngoại ngữ cũng là một yếu tố quan trọng trong tình yêu. Con gái biết nhiều thứ tiếng sẽ có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với nhiều người hơn.

Có khi nào Thanh Thanh Huyền sẽ kết hôn với chồng ngoại quốc?

- Tôi không biết chồng tương lai đang ở đâu, làm gì, nói tiếng gì (cười). Tôi cũng không đặt ra cho mình một cột mốc cụ thể là bao nhiêu tuổi lấy chồng, bao nhiêu tuổi sinh con. Thực ra lấy chồng là duyên số. Một người cẩn trọng như tôi nhưng biết đâu một ngày nào đó, đột nhiên xuất hiện một người mà tôi yêu người ta quá thế rồi nhắm mắt lấy luôn thì sao (cười).

Cuộc sống đủ đầy, sang chảnh của Thanh Thanh Huyền ở tuổi 26 khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Người ta đồn Thanh Thanh Huyền rất giàu, còn trẻ nhưng đã tự kiếm tiền mua nhà, mua xe. Nhiều người thắc mắc vì sao một MC lại có tài sản "khủng" như vậy?

- Tôi mua nhà, mua xe rải rác, chứ không mua cùng một lúc. Hiện tại tôi đang ở nhà thuê, dùng tiền kiếm được đầu tư cho những việc khác. Thực ra tôi không chỉ làm MC đâu. Tôi cũng đi sự kiện, đóng quảng cáo, đầu tư một số lĩnh vực khác cùng mẹ.

Thanh Thanh Huyền có thể bật mí về mức cát-xê MC của bạn?

- Cũng trộm vía (cười). Đó là điều may mắn cho tôi. Nhưng mức cát-xê này cũng không quá cao so với những công việc khác trong nghề. So với người này là nhiều, nhưng so với người kia thì là ít, nó tương đối thôi. Tôi cũng vạch ra một bảng giá linh hoạt, cuối tuần giá khác, giữa tuần giá khác, mùa cao điểm thì giá khác. Đó là chiến lược của tôi khi kinh doanh bằng nghệ thuật.

Cảm ơn bạn vì cuộc trò chuyện này!