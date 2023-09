"Nữ hoàng gợi cảm xứ Hàn" Lee Hyori và HyunA sắp đến Việt Nam biểu diễn

Chiều 28/9, Ban Tổ chức Lễ hội GENfest chính thức công bố 2 đêm nhạc diễn ra vào ngày 4 và 5/11 tại TPHCM với chủ đề "Màu sắc của bạn". Đặc biệt, chương trình có sự tham gia biểu diễn của nhiều ngôi sao Hàn Quốc đình đám như "nữ hoàng gợi cảm" Lee Hyori, HyunA, Zico và Zion.T.

Thông tin này khiến các fan Việt vô cùng phấn khích. Ngoài ra, nhóm nhạc đến từ Nhật Bản Juice=Juice cũng sẽ góp mặt, khuấy động không khí bằng những màn trình diễn sôi động.

9 nghệ sĩ Việt Nam đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ quốc tế gồm: Grey D, Hieuthuhai, Mono, Tlinh, Wren Evens, Low G, Gducky, Pháo, Gill.

"Nữ hoàng gợi cảm xứ Hàn" Lee Hyori và ca sĩ HyunA sẽ đến Việt Nam biểu diễn trong thời gian tới (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo Ban Tổ chức, mỗi nghệ sĩ sẽ có sân khấu trình diễn riêng kéo dài 45 phút, được đầu tư dàn dựng hoành tráng từ âm thanh, ánh sáng đến hiệu ứng hình ảnh, do đạo diễn Blonde Nguyễn thực hiện.

Song song đó, khu vực nghệ thuật của lễ hội cũng trưng bày những tác phẩm nghệ thuật từ cuộc thi "Arts open call" đang được phát động trên mạng xã hội. Hoạt động này do giám đốc sáng tạo Ben Phạm chủ trì, nhằm cổ vũ các bạn trẻ bộc lộ cá tính và lan tỏa niềm đam mê nghệ thuật đến mọi người.

Chương trình dự kiến thu hút 35.000 người tham dự trong 2 ngày tổ chức.

Nhiều nghệ sĩ Việt cũng sẽ trình diễn tại lễ hội (Ảnh: Ban Tổ chức).

Lee Hyori sinh năm 1979, ra mắt khán giả với tư cách thành viên nhóm nhạc Fin.K.L, sau đó mới phát triển sự nghiệp đơn lẻ.

Cô được xem là một trong những người dẫn đầu xu hướng trình diễn gợi cảm tại Hàn Quốc và được mệnh danh là "nữ hoàng gợi cảm" của làng nhạc trẻ ở đất nước này những năm qua.

Đến nay, nữ nghệ sĩ đã hoạt động trong làng giải trí hơn 30 năm. Ở tuổi 44, Lee Hyori vẫn duy trì được dáng vóc gợi cảm cũng như danh tiếng và vị thế của mình. Ngay cả khi ít tham gia các sự kiện nghệ thuật, cô vẫn có lượng fan đông đảo tại Hàn Quốc.

HyunA sinh năm 1992, ra mắt giới giải trí vào năm 2007,với tư cách là thành viên của nhóm nhạc Wonder Girls. Song, cô đã rời nhóm ngay trước khi phát hành bản hit Tell me.

Sau đó, HyunA trở thành thành viên của nhóm nhạc nữ 4Minute vào năm 2009 và đạt được những thành tựu nhất định. Với gương mặt xinh đẹp cùng thân hình quyến rũ, HyunA nhanh chóng trở nên nổi tiếng như một biểu tượng gợi cảm tại Hàn Quốc.