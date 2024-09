Nữ họa sĩ Việt xinh đẹp được chọn trưng bày tranh tại bảo tàng Anh, là ai?

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, họa sĩ Lê Trang cho biết 2 bức tranh trưng bày ở triển lãm này là Dream lady và The garden of love.

Bức sơn dầu Dream lady phác họa cảnh thiếu nữ mặc áo dài tím ngồi bên bàn cùng cuốn sách, để tâm trí trôi vào thế giới bên trong, tìm kiếm mảnh ghép của giấc mơ và đam mê.

Tác phẩm được Lê Trang vẽ trong 2 năm, bao gồm công đoạn phác thảo chì, lên toan, lên màu, chỉnh sửa.

Họa sĩ Lê Trang và ông xã tại Bảo tàng Nghệ thuật Saatchi Gallery (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Khi vẽ bức tranh này, ban đầu tôi tưởng đã hoàn thành rồi, nhưng sau thời gian ngắm nghía thì tôi muốn chỉnh lại trên toan. Đó là lý do bức tranh này có 6 lớp sơn, nhiều hơn những bức khác là vì vậy. Đến 3 tháng trước, tôi tiếp tục đặt cọ lần thứ 3 để chỉnh lại bức vẽ cho đến khi thỏa mãn và tự tin.

Tranh sơn dầu thích ở điểm đó, mình có thể tự do hoàn thành bức vẽ bất cứ lúc nào. Tôi gọi đó là "khung toan vô hạn", để họa sĩ có thể trở lại với câu chuyện, tiếp nối, tái bản, chỉnh sửa như viết một cuốn sách", họa sĩ Lê Trang bày tỏ.

Bức tranh "Dream lady" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bức tranh thứ 2 của Lê Trang tại triển lãm là The garden of love, hoàn thành trong năm nay. Bức vẽ có chủ đề cuộc sống đời thường, là đề tài yêu thích của nữ họa sĩ sinh năm 1987.

Tác phẩm ghi lại khoảnh khắc êm đềm của mẹ và con gái, trong khu vườn ngập tràn hương sắc. Trong đó, hình ảnh người mẹ là tổng hòa của sự duyên dáng, thanh lịch, yêu thương và có sức mạnh làm chủ hoàn cảnh, làm chủ cuộc sống.

Lê Trang hoàn thành bức vẽ "The garden of love" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nữ họa sĩ 8X cho biết cô hạnh phúc, vinh dự khi được chọn trưng bày tranh tại Bảo tàng Nghệ thuật Saatchi Gallery.

"Tôi chưa có sự chuẩn bị từ trước, cũng không có ý định triển lãm tranh ở đâu vì chỉ muốn tập trung cho sở thích hội họa. Sự ủng hộ của người thân, bạn bè là niềm khích lệ để tôi tiếp tục đam mê này.

Tôi vốn là dân tay ngang lấn sân hội họa, không qua đào tạo trường lớp mỹ thuật. Tranh của tôi chỉ chia sẻ cho những người yêu hội họa cùng thưởng thức. Qua đó, tôi muốn truyền đi thông điệp rằng mỗi người phụ nữ dù trong bất kỳ lĩnh vực nào, độ tuổi nào, xuất thân nào, nếu bạn có đam mê, hãy mạo hiểm hiện thực hóa ước mơ", cô nói.

Theo Lê Trang, cô vẽ khi tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc, do đó những tác phẩm sẽ mang thông điệp tích cực. Cô cũng cho rằng đối với một họa sĩ, khả năng buông bỏ và chấp nhận những điều mình chưa biết là vô cùng quan trọng. Khi gạt qua nỗi sợ, họa sĩ sẽ dùng cây cọ thử nghiệm, khám phá những miền đất mới, những sắc thái mới.

"Người họa sĩ vẽ vì niềm vui thuần túy của việc vẽ, vì câu chuyện đang diễn ra trên bức tranh, thay vì tuân theo những chuẩn mực của cộng đồng về cái đẹp, hay cái chấp nhận được.

Khi một nghệ sĩ được sáng tạo trong tự do, tác phẩm của họ vượt qua kỹ năng, kỹ thuật và trở thành sự phản ánh thế giới nội tâm, một biểu cảm chân thật, nguyên sơ về suy nghĩ, cảm xúc và trải nghiệm của họ", Lê Trang bày tỏ.

Tổ ấm hạnh phúc của Lê Trang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau triển lãm tại London, họa sĩ Lê Trang sẽ giới thiệu bộ sưu tập Home tại triển lãm Let us hear her voice diễn ra từ ngày 5-9/10 tại Bảo tàng Isolart Gallery, Florence, Italia. Ngoài ra, cô cũng sẽ tổ chức triển lãm cá nhân ở TPHCM vào tháng 10 tới.