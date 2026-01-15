Nữ họa sĩ và hành trình kể chuyện văn hóa Việt bằng sơn dầu

Chiều 14/1, họa sĩ Lê Trang khai mạc triển lãm cá nhân Mộng giữa chiều hoa tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội). Sự kiện đánh dấu lần trở về của nữ họa sĩ gốc Huế sau hành trình đưa tác phẩm đến nhiều không gian nghệ thuật quốc tế như Saatchi Gallery (London, Anh), Paris Open Art và các triển lãm tại Florence.

Trước đó, nữ họa sĩ đã giới thiệu dự án tại TPHCM, trước khi tiếp tục tổ chức triển lãm tại Hà Nội.

Một số tác phẩm sơn dầu của họa sĩ Lê Trang được giới thiệu tại triển lãm “Mộng giữa chiều hoa” (Ảnh: Lê Phương Anh).

Theo Lê Trang, việc trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là không gian giàu giá trị học thuật và biểu tượng của mỹ thuật nước nhà, nơi các tác phẩm được đặt trong đối thoại sâu hơn với lịch sử và di sản.

Với triển lãm Mộng giữa chiều hoa, Lê Trang giới thiệu 36 tác phẩm sơn dầu được sáng tác trong khoảng 5 năm, lấy cảm hứng từ di sản Huế, hình ảnh người mẹ, không gian gia đình và tĩnh vật.

Các tác phẩm mang sắc thái hoài cổ, giàu tính nữ, xoay quanh hình ảnh người phụ nữ Việt, tà áo dài, kiến trúc Huế và hoa cỏ, qua đó thể hiện cách nhìn đương đại về những giá trị truyền thống.

Họa sĩ Lê Trang tại lễ khai mạc triển lãm cá nhân “Mộng giữa chiều hoa” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, chiều 14/1 (Ảnh: Lê Phương Anh).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, họa sĩ Lê Trang cho biết Mộng giữa chiều hoa là khoảng lắng của nội tâm người phụ nữ, nơi vẻ đẹp không chỉ nằm ở hình thức bên ngoài mà còn ở chiều sâu tinh thần.

Nguồn cảm hứng trong tranh của Lê Trang đến từ đời sống gần gũi, đặc biệt là hình ảnh người mẹ và không gian gia đình. Đặc biệt, tình yêu quê hương, nhất là Huế - nơi cô sinh ra - được thể hiện xuyên suốt trong tranh.

“Đó là tà áo dài, là những công trình cổ kính của Huế, là tinh thần gắn bó gia đình của người Việt. Tôi muốn đưa những giá trị rất Việt ấy vào tranh như một cách gìn giữ và lan tỏa”, Lê Trang bày tỏ.

Đằng sau hành trình nghệ thuật của nữ họa sĩ là sự ủng hộ bền bỉ từ gia đình. Lê Trang xúc động cho biết cảm hứng đầu tiên đưa cô đến với hội họa bắt nguồn từ những khoảnh khắc quan sát các con vẽ tranh. “Các con vẽ rất vô tư, không có gánh nặng nào. Chính sự hồn nhiên ấy đã truyền cho tôi nhiều năng lượng tích cực. Một trong những kỷ niệm đặc biệt là khi con tôi trở thành mẫu vẽ cho mẹ”, cô nói.

Lê Trang cũng thẳng thắn nhìn nhận xuất phát điểm “tay ngang” của mình trong hội họa. Theo cô, việc không được đào tạo mỹ thuật chính quy không phải là rào cản, mà trở thành động lực để dấn thân nghiêm túc hơn với nghệ thuật. “Tôi không qua đào tạo trường lớp mỹ thuật, nhưng tôi muốn truyền đi thông điệp rằng mỗi người phụ nữ, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, nếu có đam mê thì hãy dám mạo hiểm để hiện thực hóa ước mơ của mình”, cô nói.

Bà Mai Thị Ngọc Oanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam tại sự kiện (Ảnh: Lê Phương Anh).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Mai Thị Ngọc Oanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết, dù không qua đào tạo mỹ thuật chuyên nghiệp, tranh của Lê Trang vẫn giàu cảm xúc và mang lại cảm giác bình yên.

Việc lựa chọn sắc tím - gợi nhắc đến Huế - giúp nữ họa sĩ khẳng định gốc gác văn hóa và đưa câu chuyện di sản Việt đến với công chúng quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, thưởng lãm tác phẩm sơn dầu lấy cảm hứng từ Huế của họa sĩ Lê Trang (Ảnh: Lê Phương Anh).

Trong khi đó, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhận xét rằng, tranh của Lê Trang mang lại cảm giác dễ chịu, gần gũi, phản ánh hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với chiều sâu nhân văn.

Triển lãm Mộng giữa chiều hoa mở cửa từ ngày 14/1 đến hết ngày 18/1 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.