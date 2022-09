Nữ hầu tước Emma Weymouth thu hút sự chú ý với váy cắt xẻ

Tối 6/9, nữ hầu tước Emma Weymouth xuất hiện nổi bật trong một sự kiện tại London, Anh. Người đẹp 36 tuổi diện bộ váy đen cắt xẻ táo bạo khoe thân hình thanh mảnh.

Emma Weymouth rất đắt show sự kiện tại xứ sương mù trong những năm gần đây. Cô nổi tiếng với phong cách thời trang gợi cảm. Xuất hiện trong bất cứ sự kiện nào, bà mẹ hai con cũng là tâm điểm thu hút sự chú ý bởi những trang phục bốc lửa mà cô chọn lựa.

Emma Weymouth dự sự kiện tại Anh ngày 6/9 (Ảnh: Getty Images).

Emma Weymouth sinh năm 1986 là một người mẫu thời trang và ngôi sao mạng xã hội nổi tiếng nước Anh. Cô đã kết hôn với doanh nhân Ceawlin Thynn, một hầu tước. Năm 2020, cô trở thành nữ hầu tước da đen đầu tiên trong lịch sử nước Anh.

Emma Weymouth sinh ra tại London, là con gái ngài Oladipo Jadesimi, tỷ phú dầu mỏ người Nigeria. Mẹ cô, bà Suzanna McQuiston, là một người Anh.

Người đẹp lớn lên ở Nam Kensington, một trong những khu vực sang trọng nhất của London, Anh. Cô theo học tại trường Queen's Gate, một ngôi trường nổi tiếng dành cho nữ sinh. Emma Weymouth đã lấy bằng về lịch sử nghệ thuật tại đại học London. Tại trường đại học, cô là bạn thân của Ed Tang, con trai của doanh nhân Hong Kong, ông trùm thời trang David Tang.

Emma chia sẻ, một trong những sự may mắn của cô khi lớn lên tại Anh đó là chưa bao giờ trải qua sự phân biệt chủng tộc. "Đó chính là sự thật. Tôi là người Nigeria nhưng tôi thực sự may mắn khi sống ở Anh. London là một nơi mang tính quốc tế. Gia đình giúp tôi có cuộc sống ổn định và mọi chuyện rất tốt đẹp".

Emma Weymouth diện váy gợi cảm (Ảnh: Getty Images).

Năm 2011, Emma Weymouth, 25 tuổi và Ceawlin Thynn, 37 tuổi tình cờ gặp nhau tại một câu lạc bộ ở London và bắt đầu hò hẹn. Khi họ kết hôn tại Longleat vào ngày 8/6/2013, bố mẹ của Emma đã tham dự hôn lễ của con gái. Tuy nhiên, bố mẹ chú rể không dự ngày cưới của con vì có định kiến với con dâu da màu. Emma Weymouth nói rằng, đây là lúc cô cảm nhận rõ ràng cô bị phân biệt chủng tộc và đối xử định kiến từ các thành viên khác của tầng lớp quý tộc Anh.

Sau khi Emma Weymouth sinh hai đứa con nhỏ, mối quan hệ giữa vợ chồng cô và bố chồng đã có chút cải thiện. Ceawlin và Emma từng đưa con tới thăm ông nội và bố chồng của Emma đã dành thời gian để chơi với cháu.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, Emma Weymouth chia sẻ rằng cô rất buồn khi hai đứa con trai của cô chưa từng được gặp mặt bà nội. Người đẹp tâm sự, cô hiểu rằng bất cứ gia đình nào cũng có những vấn đề khó giải quyết và cô mong mọi việc sẽ tốt đẹp lên theo thời gian.

Người đẹp Emma Weymouth rất nổi tiếng tại xứ sương mù. Sau khi kết hôn với Ceawlin Thynn, cô thành lập thương hiệu thực phẩm và phong cách sống mang tên Emma's Kitchen.

Năm 2017, cô trở thành đại sứ thương hiệu cho Fiorucci và còn trình diễn cho Dolce & Gabbana và Harrods. Vào tháng 2/2018, Emma Weymouth bắt đầu làm biên tập viên thời trang cho tạp chí Vogue của Anh và Huffington Post.

Emma Weymouth (Ảnh: Getty Images).

Tháng 9/2019, nữ hầu tước da màu là thí sinh trong mùa thứ 17 của chương trình khiêu vũ Strictly Come Dancing phát sóng vào khung giờ vàng của đài BBC. Khi hợp tác với vũ công chuyên nghiệp Aljaz Skorjanec, Emma Weymouth đã gây bất ngờ với khả năng khiêu vũ của mình. Emma cho biết, cô đã có khoảng thời gian rất thú vị khi thử thách bản thân trong một lĩnh vực mới mẻ.

Emma Weymouth cũng từng xuất hiện cùng chồng trong bộ phim All Change at Longleat, một bộ phim tài liệu gồm ba phần được quay vào năm 2014 và phát sóng trên BBC One vào tháng 9/2015. Gia đình chồng của Emma Weymouth sở hữu một công viên safari rộng lớn ở Anh.