Nữ diễn viên 22 tuổi bị bắn chết

Dân trí Jonshel Alexander, nữ diễn viên từng tham gia bộ phim được đề cử giải Oscar "Quái vật miền Nam hoang dã" đã bị bắn chết tại New Orleans, Mỹ.

Nữ diễn viên 22 tuổi Jonshel Alexander, người từng đóng vai phụ trong bộ phim nổi tiếng Beasts of the Southern Wild (quái vật miền Nam hoang dã) đã bị bắn khi ngồi trong xe ô tô với một người đàn ông ở New Orleans, Mỹ vào tối thứ bảy tuần trước. Các nhân viên y tế tuyên bố Alexander đã chết tại hiện trường.

Sở cảnh sát New Orleans đã công bố các bức ảnh của một người có liên quan đến vụ nổ súng và kêu gọi các nhân chứng đến trình diện.

Nữ diễn viên 22 tuổi Jonshel Alexander bị bắn chết tại Mỹ.

Jonshel Alexander 12 tuổi khi cô đóng vai Joy Strong trong bộ phim được đề cử giải Oscar Beasts of the Southern Wild, một bộ phim kể câu chuyện về một cộng đồng nghèo khó phải đấu tranh để tồn tại.

Đạo diễn của phim Beasts of the Southern Wild Benh Zeitlin bàng hoàng khi nghe tin Jonshel Alexander qua đời. Ông nói: "Jonshel Alexander là một diễn viên tuyệt vời, có một không hai, cô bé khiến người ta không thể nào quên, rất tự nhiên". Đó là lý do ông giao cho cô bé một vai phụ.

"Rất nhiều lời thoại trong phim được viết bởi cô ấy và rất nhiều nhân vật được truyền cảm hứng bởi Jonshel. Nhân vật của cô ấy trong phim tên là Joy Strong, giống như là một mô tả hoàn hảo về Jonshel. Cô ấy thực sự là một diễn viên tuyệt vời".

Alexander không đóng nhiều phim và sau thành công của Beasts of the Southern Wild cô sống một cuộc sống xa rời ánh đèn rực rỡ của Hollywood. Nữ diễn viên trẻ trở thành bà chủ nhà hàng và chăm sóc cô con gái một tuổi, De-vynne Robinson.

Quái vật miền Nam hoang dã là một bộ phim chính kịch Mỹ ra mắt năm 2012 do Benh Zeitlin làm đạo diễn, đồng biên kịch. Phim có sự tham gia của Quvenzhané Wallis và Dwight Henry. Sau khi trình chiếu tại các liên hoan phim, bộ phim được phát hành tại Mỹ vào năm 2012 trước khi mở rộng sang các thị trường khác.

Quái vật miền Nam hoang dã đạt được thành công về mặt thương mại khi kinh phí làm phim chưa đầy 2 triệu USD và mang về cho nhà sản xuất gần 24 triệu USD doanh thu phòng vé. Phim được các nhà phê bình điện ảnh dành nhiều lời khen ngợi cho kỹ xảo điện ảnh và màn trình diễn của "sao" nhí Quvenzhané Wallis. Phim được đề cử bốn giải Oscar năm 2013 ở hạng mục phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Quvenzhané Wallis).

Sau khi nghe tin Jonshel Alexander qua đời, bạn diễn của cô trong phim - Quvenzhané Wallis đã lên mạng xã hội và chia sẻ những kỷ niệm về khoảng thời gian họ làm việc cùng nhau trên phim trường.

Nữ diễn viên nhí từng được đề cử giải Oscar viết: "Khi quay phim, chúng ta luôn ở bên nhau và em ước mình có thể quay ngược thời gian để có thể gặp lại chị. Em luôn yêu chị. Mọi người sẽ mãi nhớ chị".

Vĩnh Ngọc

Theo News