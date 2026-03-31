NSND Quốc Khánh thay đổi thế nào ở tiểu phẩm về "Táo quân" trên VTV3?
(Dân trí) - Tiểu phẩm "Hái hoa dân chủ" phát trên VTV3 mới đây có sự tham gia của dàn nghệ sĩ "Táo quân". Nhiều người nhận ra, "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh có sự thay đổi rõ nét về ngoại hình.
Mới đây, tiểu phẩm Hái hoa dân chủ trong chương trình Cuộc hẹn với tháng Ba phát sóng trên VTV3 đánh dấu sự trở lại đặc biệt của dàn nghệ sĩ của Táo quân sau 1 năm vắng bóng.
Dù chỉ là một tiết mục ngắn trong tổng thể chương trình nhưng sự đón chờ của người xem cho thấy sức hút của chương trình chưa hề suy giảm.
Trên sân khấu, các nghệ sĩ như: NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, Vân Dung cùng Trung Ruồi đã mang đến cảm giác thân thuộc, gợi lại ký ức về một “món ăn tinh thần” gắn bó nhiều năm với khán giả truyền hình.
Chương trình tái hiện lại tiết mục Hái hoa dân chủ từng gây chú ý trong Táo quân năm 2017. Nhưng những màn đối đáp dí dỏm, hài hước được dàn nghệ sĩ làm mới ở phiên bản của năm 2026 khiến khán giả thích thú.
Trong tiểu phẩm, NSND Quốc Khánh vẫn vào vai Ngọc Hoàng với nét diễn rất riêng. Với những câu thoại chậm rãi, nhấn nhá đúng lúc đúng chỗ, Quốc Khánh vẫn tạo cho nhân vật của mình sự điềm đạm, uy nghiêm nhưng không kém phần duyên dáng.
Theo dõi chương trình, không ít khán giả nhận ra ngoại hình của NSND Quốc Khánh có sự thay đổi: Anh gầy hơn, không để râu như trước nhưng khi tung hứng cùng đồng nghiệp, anh vẫn giữ lối diễn tinh thế, tạo nên thần thái của Ngọc Hoàng trên sân khấu.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Quốc Khánh cho biết, dù gầy hơn nhưng anh vẫn đảm bảo sức khoẻ để làm các chương trình được mời. Khi tập tiểu phẩm về Táo quân, anh cùng các đồng nghiệp vẫn diễn hết mình để mang đến cho khán giả những phút giây ý nghĩa.
"Khi tập luyện, tôi tự lái ô tô từ Long Biên sang Đài truyền hình. Tiểu phẩm có 30 phút nhưng khi lên sóng chắc ngắn hơn nhưng các tình tiết sẽ vừa đủ, vẫn đảm bảo yếu tố gây cười cho khán giả...", Quốc Khánh tiết lộ.
NSND Trung Anh - một người bạn khá thân với NSND Quốc Khánh - cho biết, khi về hưu, anh vẫn thường xuyên sang nhà Quốc Khánh ở Long Biên (Hà Nội) chơi và trò chuyện.
"Thú thật là vào độ tuổi 60-70, việc ốm đau là chuyện không tránh khỏi. Chúng tôi là nghệ sĩ nên thường phải chịu đựng nhiều tin đồn", Trung Anh nói.
NSND Trung Anh cũng nhận xét, nghệ sĩ Quốc Khánh là người có tâm rất tốt, không tham gia vào chuyện danh lợi, sân si hay nói xấu ai.
"Ngay cả chuyện làm hồ sơ xét duyệt các danh hiệu, chúng tôi cũng phải giục nhiều lần cậu ấy mới làm. Khánh có tính nghệ sĩ nhưng không bản năng, lại có tư duy rất tốt. Mọi người thấy Quốc Khánh tham gia Táo quân nên nghĩ Khánh chỉ đóng được hài kịch nhưng không phải, cậu ấy đóng chính kịch cũng rất tốt và hay", nghệ sĩ Trung Anh cho hay.
Ông Sách của Lằn ranh bật mí thêm, nghệ sĩ Quốc Khánh có tật ngủ nướng đến trưa. Kể cả những người bạn chơi rất thân với Quốc Khánh cũng ít khi gọi được nam nghệ sĩ trước 12h trưa và buổi sáng.
NSND Trung Anh tiết lộ thêm: "Cái nữa là Khánh rất… lười. Chúng tôi chỉ mong có việc để làm nhưng Quốc Khánh ngại nhận việc, ngại đi làm. Chỉ việc nào thích lắm cậu ấy mới đi, không thì ở nhà. Chắc có lẽ, Khánh ở một mình nên cũng không áp lực về tài chính. Cậu ấy cứ thủng thẳng làm ăn vậy thôi".
Nói về việc ở tuổi gần 70, NSND Quốc Khánh vẫn độc thân, Trung Anh cho biết, anh nhiều lần khuyên bạn mình lập gia đình, tuy nhiên chắc chưa "tới duyên" nên Quốc Khánh vẫn một mình lẻ bóng cho tới nay.
Trước đó, khán giả tiếc nuối khi chương trình Táo quân - Gặp nhau cuối năm không phát sóng dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Có thông tin cho rằng, một trong những lý do khiến chương trình này không thực hiện được vì vấn đề sức khoẻ của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh.
Nghệ sĩ Quốc Khánh (SN 1962) là người Hà Nội gốc, nhà có 2 chị em, bố mẹ làm cán bộ công chức. Học hết lớp 10, anh thi vào khóa đào tạo diễn viên năm đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam từ năm 1978 đến năm 1982.
Cùng học với anh có một số nghệ sĩ nay đã thành danh như: NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ, Quế Hằng… Học xong, Quốc Khánh ở lại nhà hát công tác đến khi nghỉ hưu vào tháng 11/2022.
Từ diễn viên chính kịch, Quốc Khánh còn thường xuyên xuất hiện trong những vai diễn hài hước của tiểu phẩm Gặp nhau cuối tuần với màn tung hứng cùng đồng nghiệp như: NSND Công Lý, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Phạm Bằng - Vân Dung…
Nhất là từ chương trình Táo quân, người ta nhắc đến anh với danh xưng "Ngọc Hoàng" khi hơn 20 năm đảm nhiệm nhân vật này trên sân khấu.
Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15 (năm 2007), NSND Quốc Khánh giành giải Bông sen vàng ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc cho bộ phim điện ảnh Áo lụa Hà Đông.