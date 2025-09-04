NSND Phạm Thị Thành qua đời

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSƯT Sĩ Tiến - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ - cho biết, NSND Phạm Thị Thành mất tại nhà riêng, sau một thời gian chống chọi với bệnh tật.

Các nghệ sĩ: NSND Ngọc Huyền, Lê Khanh, Lan Hương "Em bé Hà Nội" đến thăm NSND Phạm Thị Thành vào tháng 2 năm nay (Ảnh: Facebook nhân vật).

Vào tháng 2 năm nay, các nghệ sĩ như: NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, NSND Ngọc Huyền đã đến thăm đạo diễn Phạm Thị Thành.

"Một người uyên bác, học rộng, một đạo diễn tài ba như cô, giờ đây chẳng còn nhận ra chúng tôi, những học trò cưng của cô là ai nữa. Thương cô thật nhiều, mãi biết ơn... ", NSND Ngọc Huyền chia sẻ.

NSND Phạm Thị Thành sinh năm 1941, trong dòng tộc có truyền thống khoa bảng. Cha của bà là ông Phạm Khắc Hòe - người có công lớn trong việc vận động vua Bảo Đại thoái vị và được Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng.

Ông là người soạn thảo chiếu thoái vị cho vua Bảo Đại ngày 22/8/1945.

NSND Phạm Thị Thành được thừa hưởng tình yêu văn chương từ người cha và giọng ca Huế người mẹ. Ngay từ bé, bà ấp ủ ước mơ theo đuổi nghệ thuật.

Năm 14 tuổi, bà gia nhập Đoàn văn công Trung ương, có cơ hội gặp gỡ và nên duyên với NSND Đào Mộng Long.

Năm 1970, bà được Nhà nước cử sang Nga học đạo diễn sân khấu. Sau 7 năm, bà về nước và cùng đạo diễn Hà Nhân viết đề án thành lập Nhà hát Tuổi Trẻ.

Đề án được chấp nhận, năm 1987, Nhà hát Tuổi Trẻ được thành lập. Bà Hà Nhân làm Giám đốc, nữ đạo diễn Phạm Thị Thành làm Phó Giám đốc.

Khóa học đầu tiên có nhiều người sau này trở thành nghệ sĩ có tên tuổi như NSND Lan Hương, NSND Lê Khanh, NSƯT Chí Trung...

NSND Phạm Thị Thành làm đạo diễn hơn 200 vở kịch, trong đó gần 20 vở giành huy chương vàng và một số vở đoạt huy chương bạc.

Bà đạo diễn cho lễ kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội, 330 năm thành lập Khánh Hòa, 100 năm Đà Lạt, Festival Huế…

Giai đoạn 1991-1996, bà giữ vị trí Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, sau đó là Cục phó Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

NSND, đạo diễn Phạm Thị Thành là người có tài năng, đào tạo nhiều học trò thành danh, nổi tiếng (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Bà cũng tham gia nhiều dự án về nghệ thuật sân khấu của nước ngoài tại Việt Nam, nỗ lực để đưa nghệ thuật cổ truyền của dân tộc vào trong trường học.

Bà còn là Phó Chủ tịch Hiệp hội UNESCO Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam, đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hà Nội, tham gia công tác giảng dạy tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Tiến sĩ, NSND Phạm Thị Thành là nữ đạo diễn sân khấu đương đại đầu tiên của Việt Nam nhận giải thưởng Văn học nghệ thuật Nhà nước vào năm 2012.