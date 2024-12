NSND Bùi Công Duy, Đào Tố Loan tham gia "Hòa nhạc hạnh phúc" chào năm mới

Tối 29/12, chương trình chào năm mới Hòa nhạc hạnh phúc - Happiness Concert sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Chương trình có sự tham gia của NSND Bùi Công Duy (chỉ đạo nghệ thuật) cùng các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới và Dàn nhạc giao hưởng trẻ, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Đây là chương trình đầu tiên trong chuỗi hòa nhạc dự kiến tổ chức thường niên vào dịp Tết Dương lịch.

NSND Bùi Công Duy - Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ với báo chí, NSND Bùi Công Duy - Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - cho biết, Hòa nhạc hạnh phúc sẽ có sự tham gia của 120 nghệ sĩ đến từ Dàn nhạc giao hưởng trẻ, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới tham gia chương trình như: Claudia Potemkina - giọng nữ cao của Nhà hát lớn Belarusia, nghệ sĩ tenor từ Italy Manuel Amati và giọng ca opera hàng đầu Việt Nam - Đào Tố Loan.

Chương trình sẽ mang đến khán giả 20 bản nhạc kinh điển được trích từ những bộ phim mang tính lịch sử của thế giới, những bản aria (các khúc hát được trích từ các vở nhạc kịch, gắn với nhân vật cụ thể) nổi tiếng trong các vở opera, nhạc kịch hay những bản nhạc đậm chất Giáng sinh, năm mới tươi vui…

Có thể kể đến là La Danza - một trong những tác phẩm nổi bật nằm trong tuyển tập Les soirées musicales của nhà soạn nhạc Gioachino Rossini.

Được viết theo phong cách tarantella, một điệu nhảy dân gian sôi động của miền Nam Italy, tác phẩm này tràn đầy năng lượng, vui tươi và lôi cuốn ngay từ những nốt nhạc đầu tiên.

Bên cạnh đó, chương trình còn có giai điệu ngọt ngào và lãng mạn như: Musica Proibita (Stanislao Gastaldon), Meine Lippen, sie küssen so heiß từ vở opera Giuditta (Franz Lehar), hành khúc Radetzky March (Johann Strauss I)...

Trong chương trình, khán giả sẽ được đắm chìm trong không gian của các tác phẩm nhạc phim kinh điển.

Đó là He's a Pirate - bản nhạc chủ đề đầy năng lượng và sôi động từ bộ phim bom tấn Pirates of the Caribbean, tác phẩm Music of the Night - một trong những bản nhạc nổi bật và đầy mê hoặc trong vở nhạc kịch huyền thoại The Phantom of the Opera của Andrew Lloyd Webber.

Đêm nhạc còn có sự xuất hiện của phần nhạc phim trong bộ phim tài liệu Việt Nam, được viết bởi Gara Garayev - một trong những đại diện nổi bật nhất của Azerbaijan, người từng là học trò của nhà soạn nhạc D.Shostakovich.

Đào Tố Loan sẽ tham gia hòa nhạc chào năm mới vào tối 29/12 (Ảnh: Ban tổ chức).

Việt Nam là bộ phim tài liệu hợp tác của Việt Nam - Liên Xô đầu tiên từ năm 1954. Âm nhạc trong phim phong phú về âm điệu và sử dụng chất liệu dân gian Việt, kết hợp với thủ pháp viết giao hưởng phương Tây, tạo nên nét thú vị ấn tượng, từ đó tác giả đã viết lại thành một tổ khúc để trình diễn riêng cho dàn nhạc giao hưởng.

Hòa chung không khí giáng sinh, chào năm mới, chương trình cũng mang đến những bản nhạc quen thuộc như: O Holy Night, Silent Night (Stille Nacht)…