Selena Gomez sẽ sớm theo chân bạn thân Taylor Swift vào câu lạc bộ tỷ phú

Hai nữ ca sĩ nổi tiếng ở Hollywood - Taylor Swift và Selena Gomez - trở thành đôi bạn thân giàu có hàng đầu trong nền công nghiệp giải trí Mỹ. Swift và Gomez gặp gỡ và kết thân với nhau cách đây 16 năm, khi ấy, cả hai đều đang qua lại hẹn hò với anh em nhà Jonas.

Trong tháng này, Taylor Swift (34 tuổi) đã chính thức được tạp chí tài chính uy tín Forbes (Mỹ) đưa vào danh sách tỷ phú USD. Đây là thời điểm 17 năm sau khi Swift chính thức khởi động hành trình trở thành một nữ ca sĩ chuyên nghiệp.

Swift hiện đã gia nhập top 14 tỷ phú USD của giới sao văn hóa - thể thao. Cô có khối tài sản ước tính lên tới 1,1 tỷ USD. Khối tài sản này được Forbes tính toán dựa trên doanh thu từ tour lưu diễn Eras, giá trị gia tài âm nhạc của Swift và bộ sưu tập bất động sản của cô trên khắp nước Mỹ.

Thành tích này của Swift đặc biệt gây ấn tượng, bởi cô gây dựng khối tài sản của bản thân chủ yếu dựa trên sự nghiệp ca hát và không chú trọng hoạt động kinh doanh. Trong khi đó, bạn thân của Swift - nữ ca sĩ Selena Gomez (31 tuổi) - cũng đã kịp gây dựng cho mình khối tài sản vào khoảng 800 triệu USD.

Khác với Swift, Gomez làm giàu chủ yếu nhờ hoạt động kinh doanh. Trong đó, đáng kể nhất là thương hiệu mỹ phẩm Rare Beauty được Gomez thành lập cách đây 4 năm. Thương hiệu này đang kinh doanh phát đạt.

Doanh số của Rare Beauty trong năm 2023 ước tính đã vượt qua con số 300 triệu USD. Mức doanh số này cao gấp ba doanh số đạt được trong năm 2022. Trước đó, doanh số năm 2022 vốn đã tăng gấp đôi doanh số của năm 2021.

Với mức doanh số tăng theo cấp số nhân qua từng năm, thương hiệu mỹ phẩm Rare Beauty đang lọt mắt xanh của nhiều "ông lớn" trong ngành mỹ phẩm. Các "ông lớn" chắc chắn nảy sinh tham vọng thâu tóm thương hiệu của Gomez.

Nhiều khả năng Selena Gomez sau khi gây dựng thương hiệu thành công sẽ bán lại Rare Beauty với mức giá cao và nhận về một khoản tiền khổng lồ.

Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ước tính thương hiệu mỹ phẩm của Selena Gomez hiện đã có giá trị trên thị trường lên tới hơn 2 tỷ USD. Selena có thể nhanh chóng gia nhập câu lạc bộ tỷ phú USD bằng việc tự mình kinh doanh hoặc bán lại thương hiệu. Việc đôi bạn Swift và Gomez cùng gia nhập câu lạc bộ tỷ phú USD là sự việc sẽ diễn ra trong tương lai không xa.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh mỹ phẩm sinh lợi lớn, Selena Gomez còn là một nhà làm phim "mát tay". Nữ ca sĩ Selena Gomez còn thử sức thành công với hoạt động diễn xuất và sản xuất phim. Mức thù lao dành cho Gomez hiện ở ngưỡng 600.000 USD/tập phim truyền hình. Thực tế, trong những năm trở lại đây Gomez còn tích cực đóng phim và làm phim hơn cả ca hát.

Gomez đã có công ty giải trí của riêng mình - July Moon Productions. Công ty này đã sản xuất bộ phim nhiều tập ăn khách 13 Reasons Why (2017-2020) và sản xuất các sản phẩm âm nhạc mới của Gomez.

Ở chặng đầu sự nghiệp, Gomez kiếm được nhiều tiền từ hoạt động ca hát. Với album solo Stars Dance (2013), Gomez thu về 10 triệu USD đầu tiên. Sau đó, tour lưu diễn Stars Dance Tour (2013-2014) ước tính đem về thêm cho cô 35,3 triệu USD. Album Revival (2015) đem về cho Gomez 35,6 triệu USD...

Trên mạng xã hội Instagram, Gomez có 430 triệu lượt theo dõi. Các thương hiệu lớn "xếp hàng" để được hợp tác quảng cáo với cô. Các hợp đồng quảng cáo mà Gomez ký với các thương hiệu lớn đem về cho cô những khoản thù lao lên tới hàng chục triệu USD.

Thực tế, Gomez là ngôi sao kiếm nhiều tiền thứ ba trên nền tảng Instagram. Con số thống kê được các chuyên trang phân tích đưa ra trong năm 2023 cho thấy Gomez chỉ đứng sau hai danh thủ Cristiano Ronaldo và Lionel Messi trong việc kiếm tiền từ Instagram.

Gomez kiếm trung bình 2,5 triệu USD từ một đăng tải quảng cáo trên nền tảng này. Dù có những giai đoạn cô cho phép mình tạm dừng lại ở một mảng nào đó của sự nghiệp giải trí, nhưng Gomez kỳ thực chưa bao giờ ngừng lao động nghệ thuật.

Cô đã là một diễn viên nhí từ năm lên 10 tuổi. Gomez vẫn lao động không ngừng nghỉ qua năm tháng ở các lĩnh vực khác nhau như ca hát, diễn xuất, làm phim, kinh doanh mỹ phẩm...

Swift và Gomez đã kết bạn với nhau từ cách đây 16 năm. Năm 2008, Taylor Swift hẹn hò nam ca sĩ Joe Jonas. Selena Gomez qua lại với nam ca sĩ Nick Jonas. Thông qua anh em nhà Jonas, hai nữ ca sĩ đã làm quen với nhau. Họ từng thực hiện những buổi đi chơi chung, góp mặt trong các sự kiện quan trọng của nhau để thể hiện thiện chí.

Sau đó, các mối quan hệ hẹn hò đi đến kết thúc, nhưng hai nữ ca sĩ vẫn là bạn của nhau kể từ đó đến nay. Swift và Gomez vẫn cùng nhau tham dự nhiều sự kiện, có mặt trong những dấu mốc quan trọng trong cuộc sống và sự nghiệp của nhau. Selena Gomez từng tuyên bố Taylor Swift là người bạn đích thực duy nhất của cô trong giới showbiz.

Nữ ca sĩ Taylor Swift (Ảnh: Daily Mail).

Taylor Alison Swift (SN 1989) là nữ ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ. Swift bắt đầu sáng tác chuyên nghiệp từ năm 14 tuổi. Cô có hợp đồng thu âm đầu tiên năm 2005 với Big Machine Records. Cô nhanh chóng đạt được thành công trong vai trò một nữ ca sĩ nhạc pop đồng quê với các album như Taylor Swift (2006), Fearless (2008) và Speak Now (2010).

Những đĩa đơn như Love Story hay You Belong with Me chứng kiến sự giao thoa thành công rực rỡ của nhạc đồng quê và nhạc pop, giúp Swift thăng hạng, trở thành ngôi sao ca nhạc quốc tế. Album thứ 4 trong sự nghiệp của cô - Red (2012) - là sự thử nghiệm với âm nhạc điện tử. Từ album này cô có bản hit We Are Never Ever Getting Back Together.

Swift có bước chuyển về hình ảnh, từ một ngôi sao nhạc đồng quê chuyển sang một ngôi sao nhạc pop với album 1989 (2014). Đây là album nhạc pop tổng hợp tạo nên những bản hit như Shake It Off, Blank Space, Bad Blood. Album Reputation (2017) tạo nên bản hit Look What You Made Me Do.

Sau khi ký hợp đồng thu âm với Republic Records trong năm 2018, Swift tung ra album Lover (2019) và phim tài liệu tiểu sử Miss Americana (2020). Swift khai thác phong cách indie dân ca trong album Folklore và Evermore cùng ra mắt trong năm 2020. Cô đưa chất pop điện tử vào album Midnights (2022).

Tour lưu diễn quốc tế Eras (2023-2024) và bộ phim xoay quanh tour lưu diễn này đã trở thành tour lưu diễn và phim về tour lưu diễn đạt doanh thu lớn nhất mọi thời đại.

Swift là một trong những nghệ sĩ ăn khách nhất thế giới với hơn 200 triệu đĩa hát bán ra trên toàn cầu tính đến năm 2019. Cô còn là nữ nghệ sĩ đi tour thu về doanh số lớn nhất trong lịch sử âm nhạc, là nữ ca sĩ hấp dẫn lượng người nghe nhạc lớn nhất trên một số nền tảng nhạc số. Swift là nữ tỷ phú USD đầu tiên gây dựng được khối tài sản "tỷ đô" chủ yếu từ sự nghiệp ca hát.

Năm 2023, tạp chí Time tôn vinh Swift là Nhân vật của năm. Swift đã nhiều lần xuất hiện trong danh sách bình chọn của các tờ tạp chí uy tín xung quanh những nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại và những phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Cô giành được vô số giải thưởng âm nhạc, trong đó, ấn tượng nhất là 14 giải Grammy. Swift đang nắm giữ kỷ lục với 4 giải Grammy dành cho Album của năm.