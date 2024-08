Thiếu tá Thái Phương Nga (SN 1985), công tác tại Phòng PC11, Công an tỉnh Nghệ An sinh ra trong gia đình có bố là công an, mẹ là giáo viên, em trai hiện là giảng viên đại học. Từ nhỏ, chị đã ước mơ trở thành người lính.

"20 năm trước, khi biết kết quả thi đại học thiếu 0,5 điểm mới đậu vào ngành công an nhân dân, tôi đã khóc rất nhiều rồi làm đơn phúc khảo. Bố mẹ cũng mất nhiều đêm động viên, thuyết phục để tôi bớt buồn.

Chị Phương Nga chụp ảnh lưu niệm trong cuộc thi ''Tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu Cần - Kỹ thuật Công an Nhân Dân" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau đó tôi quyết định nhập học khoa sư phạm ngữ văn, Trường đại học Vinh. Nhập học được ít ngày, tôi lại nhận giấy báo trúng tuyển Trường Trung học Cảnh sát nhân dân 1. Chưa bao giờ tôi ân hận về quyết định của mình và vẫn luôn vinh dự, tự hào vì mình là một người lính", chị Nga chia sẻ.

Thiếu tá Thái Phương Nga người thổi hồn vào các bài ca xứ Nghệ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi tốt nghiệp, với niềm đam mê những làn điệu dân ca quê hương, chị Phương Nga đã tranh thủ tự học, tự trau dồi kiến thức về âm nhạc, rèn luyện kỹ thuật và trau dồi vốn âm nhạc phong phú hơn. Với chất giọng ngọt ngào, cùng lối hát da diết, tình cảm, "có lửa, đượm tình", chị Nga nhanh chóng chinh phục trái tim của người nghe.

Chị Nga chia sẻ cơ duyên đến với làn điệu dân ca: "Ngay từ bé, tôi là một thành viên trong đội múa của lớp, của trường. Năm 2005, một bạn hát trong đội văn nghệ xin nghỉ vì bị ốm, tôi hát thử bài dân ca của bạn ấy và bất ngờ khi nhận được những tràng pháo tay khen ngợi của mọi người. Cũng từ đó, thay vì trong đội múa, tôi lại biểu diễn những bài dân ca.

Cứ mỗi lần có chương trình văn nghệ, tôi lại hát một bài đơn ca và một bài song ca. Đến nay, đã gần 20 năm, ngoài công việc, tôi vẫn say sưa với những làn điệu dân ca của quê hương mình".

Là chiến sĩ Công an nhân dân, chị Thái Phương Nga không chỉ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, còn góp phần "làm mới" đời sống tinh thần cho mọi người khi sở hữu một giọng hát hay, ngọt ngào, truyền cảm, mang đậm hồn quê xứ Nghệ.

Mong muốn góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương Nghệ An, Phương Nga đã tham gia nhiều chương trình biểu diễn, giới thiệu âm nhạc dân ca xứ Nghệ đến với đông đảo khán giả trong nước.

"Phụ nữ làm nghề cảnh sát rất vất vả vì phải hài hòa giữa công việc tập thể và gia đình. Nhưng vì có chút năng khiếu cộng với niềm đam mê, tôi luôn cố gắng học hỏi để hoàn thiện hơn về giọng ca của mình. Ngoài công việc cơ quan, công việc gia đình, tôi thường tranh thủ tập những bài hát và tích lũy kinh nghiệm trong từng buổi diễn", chị Nga chia sẻ thêm.

Nhờ sự nỗ lực và cống hiến không ngừng nghỉ, với tinh thần trách nhiệm cao, sự nhiệt huyết, Phương Nga đã có nhiều thành tích trong công tác và đạt được nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi. Năm 2021, chị vinh dự được Bộ Công an tặng Bằng khen vì đạt giải B trong cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc trong Công an nhân dân".

Thái Phương Nga là một tấm gương sáng về tinh thần cống hiến, học tập và rèn luyện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Năm 2023, chị vinh dự được Bộ Công an tặng Bằng khen vì đã đạt giải C trong cuộc thi ''Tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu Cần - Kỹ thuật Công an nhân dân" và Cục Trưởng cục công tác Đảng và Công tác chính trị tặng Giấy khen vì đã có tác phẩm đạt giải khuyến khích tại cuộc thi viết chủ đề "Tự hào người nữ chiến sỹ Công an nhân dân''… và nhiều giải thưởng cao quý khác.