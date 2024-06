Những cuốn sách kinh điển về tình cảm gia đình: Mẹ yêu ai nhất?

Con yêu bố chừng nào

Tác giả: Sam McBratney

Câu chuyện giản dị về tình yêu của hai bố con nhà thỏ với minh họa màu nước tuyệt đẹp, cùng câu nói nổi tiếng "I love you right up to the moon - and back", đã trở thành cuốn sách gối đầu giường thân thương lớn lên cùng bao trẻ em trên khắp thế giới.

Làn hơi ấm - Cái mũi đen

Tác giả: Lee Rury - Emanuelle Bertossi

Câu chuyện dịu dàng, cảm động về mẹ con gấu Koda đem tới nhiều cảm xúc và suy nghĩ cho các độc giả nhỏ tuổi về tình mẫu tử, sự hi sinh và tha thứ. Tác phẩm được viện nghiên cứu Văn hóa Giáo dục trẻ em Hàn Quốc khuyên đọc.

Ở nơi quỷ sứ giặc non

Tác giả: Maurice Sendak

Một đêm Max mặc đồ giả sói và nghịch ngợm, bị mẹ mắng: "Ðồ quỷ sứ giặc non", rồi bắt đi ngủ sớm và phạt nhịn bữa tối.

Ðêm đó trong phòng Max bỗng mọc lên một khu rừng, mở ra một đại dương. Một chiếc thuyền tới đón Max đi thật xa, tới nơi quỷ sứ giặc non thực sự sống.

Max thuần phục chúng và trở thành vua ở đó. Nhưng khi bắt bọn quỷ sứ giặc non đi ngủ hết thì cậu chợt thấy cô đơn. Cậu nhận ra đã đến lúc trở về nhà, nơi có mẹ yêu của cậu. Và khi ấy, cậu thấy bữa tối đã sẵn sàng, vẫn còn nóng hổi.

Cuốn sách ảnh kinh điển của thế giới, đã đoạt huân chương Caldecott, được dịch ra 32 thứ tiếng và bán được hơn 20 triệu bản trên toàn thế giới.

Vì con yêu mẹ

Tác giả: Pascal Teulade và Jean - Charles Sarrazin

Voi con rất yêu mẹ, cậu có rất nhiều lý do để yêu mẹ. Trong cuốn sách này, trẻ sẽ được cùng Voi con khám phá những điều khiến Voi con yêu mẹ nhường ấy. Và bé cũng sẽ nhận ra những lý do khiến bé cũng yêu mẹ thật nhiều.

Nhà mình thích ở bên nhau

Tác giả: Jutta Langreuter, Stefanie Dahle

Một cuốn sách tranh tươi tắn kể chuyện thỏ Josi đi thật xa để rồi trở về bên mẹ. Mỗi em bé đều sẽ thấy mình ở đây, mỗi gia đình đều sẽ gặp những tình huống va chạm nhau như trong truyện. Quan trọng là cách đi qua "khủng hoảng" thế nào, để cả nhà cùng trưởng thành bên nhau.

Cuốn sách ấm áp này vô cùng thích hợp để cả nhà đọc cùng nhau, để hiểu và yêu nhau thêm nhiều.

Nhỡ bố ở quá xa

Tác giả: Astrid Desbordes, Pauline Martin

Cuốn sách xoay quanh cuộc trò chuyện của hai bố con. Archibald lo lắng về những khó khăn mình sẽ gặp phải trong chuyến hành trình cuộc sống, với mỗi thử thách khiến Archibald lo lắng chùn lòng. Bố lại đưa ra một lời khuyên giúp con vững vàng hơn trên con đường trưởng thành.

Khác với tình yêu nồng nàn của mẹ, tình cảm của bố nhẹ nhàng hơn, ẩn hiện trong những bài học mà bố gửi gắm đến con. Một cuốn sách tranh kinh điển đầy chất thơ của nước Pháp về tình yêu của bố.

Đường về nhà

Tác giả: Go Hey Jin

Cuốn sách khởi nguồn từ trải nghiệm thời thơ ấu của tác giả. Anh vẽ về thế giới tưởng tượng mở ra trong đầu của đứa trẻ lần đầu đi một mình ra ngõ, trông thấy những cánh cổng, những ô cửa sổ cũ kỹ đầy màu sắc, rồi cuối ngày trở về sà vào vòng tay mẹ.

Sách tranh thiết kế zig zag đặc biệt mang đến cho trẻ em trải nghiệm đọc sách tuyệt vời.

Mãi yêu con

Tác giả: Robert Munsch

Cuốn sách tranh dạng thơ kinh điển về tình mẫu tử, kể từ khi xuất bản lần đầu vào năm 1986 đến nay đã bán được 15 triệu bản trên toàn thế giới.

Đây là một câu chuyện giản dị, cảm động về tình yêu thương âm thầm vô điều kiện của những người cha, người mẹ vẫn dành cho con và về cách mà thứ tình cảm sâu sắc, đặc biệt này vẫn truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Cuốn sách như một lời ru dịu dàng khi đêm về với những đứa trẻ vẫn ở trong vòng tay mẹ và một lời nhắc nhở thấm thía với những người con đã trưởng thành.

"Con ơi yêu con mãi mãi

Thương con chẳng thể xa rời

Chừng nào trái tim còn đập

Con là riêng của mẹ thôi."

Voi con tìm mẹ

Tác giả: Minh Trang, Hương Anh, Bảo Bình

Một ngày, vì mải tung tăng vui chơi mà Voi Con bị lạc mẹ. Chú phải lên đường đi tìm mẹ. Cuốn sách đa tương tác này mở ra một sân khấu kịch xoay hấp dẫn, đưa trẻ vào chuyến phiêu lưu kỳ diệu cùng Voi Con.

Sách giúp trẻ kích hoạt tư duy logic, tư duy tìm điểm chung và tư duy suy luận, nhận biết đặc trưng của một số loài động vật, không gian ngoài tự nhiên cũng như phân biệt các buổi trong ngày.

Với thiết kế độc đáo, minh họa sống động, dựng hình sắc nét, Voi con tìm mẹ thực sự là một trải nghiệm chơi - mà - học tuyệt vời cho trẻ từ 3 tuổi.

Thế mới là Tết

Tác giả: Hoàng My, Minh Trang

Sách dựng hình rực rỡ kể chuyện ngày Tết. Thế mới là Tết bao gồm 8 trang tranh lớn, mỗi tranh lại điểm một hoạt động/ sự kiện thân thuộc ngày Tết, kèm theo các đồ vật đậm chất "Tết" để các bé luyện khả năng quan sát.

Trẻ em sẽ reo vang thích thú khi từng trang sách rực rỡ nổi lên đầy sống động trước mắt.

Bên cạnh hình minh họa bắt mắt và chủ đề thú vị, Thế mới là Tết còn truyền tải thông điệp tình cảm gia đình: điều quan trọng nhất khi Tết đến là cả nhà được đoàn viên.

Mẹ yêu ai nhất?

Tác giả: Huỳnh Mai Liên

Một câu chuyện dài bất tận xảy ra trong nhiều gia đình. Một câu hỏi bé nhỏ nhưng vô cùng hóc búa với bất cứ bà mẹ nào.

Cuốn sách của tác giả Huỳnh Mai Liên được rất nhiều gia đình ưu ái. Khổ sách vừa vặn tầm tay bé, tranh mình họa dễ thương, phù hợp để trẻ đọc cùng bố mẹ mỗi tối trước giờ đi ngủ.

Trong vòng tay mẹ

Tác giả: Diệu Thủy

Một cuốn sách nhỏ kể những câu chuyện bình dị, ấm áp và rất đỗi thú vị của "nghề làm mẹ".

Tác phẩm kể những trạng thái cảm xúc của một người mẹ bình thường, nỗi nhọc nhằn sinh nở, cảm giác thắt ruột khi con đau, nỗi hoang mang không biết nuôi con sao cho đúng, cười nắc nẻ trước những trò vui mà chỉ trẻ con mới nghĩ ra, và cảm giác chơi vơi khi nhận ra mỗi khi đứa trẻ lớn lên lại rời xa thêm một chút…

"Chúng ta thường mong ngóng những điều đặc biệt mà không nhận ra rằng, những thứ li ti bình thường là giai điệu phổ biến của cuộc sống, mà nếu nắm bắt được, sống tận cùng với nó, ta sẽ thấy rất nhiều ý nghĩa ở bên trong", tác giả cho hay.

Ngày xưa của con

Tác giả: Huỳnh Mai Liên

Tập thơ giống như một cuốn nhật ký nhỏ ghi chép những câu nói ngây thơ của trẻ ở nhà, dọc đường đi, trong những cuộc trò chuyện của hai mẹ con với câu từ trong trẻo, ngọt ngào như mật chảy vào tim.

"Bất cứ bộ đôi mẹ - con nào cũng có thể cùng nhau đọc lên những bài thơ như chuyện tình yêu của mình. Những hình ảnh rung động tận trái tim: "Mẹ nâng thật khẽ/ Bàn tay trắng xinh/ Đặt trong tay mình/ Như bông hoa nhỏ", Nhà báo Tạ Bích Loan nhận xét.