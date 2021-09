Những chi tiết ít người biết sau thành công của "Titanic"

Dân trí Đã hơn 20 năm kể từ khi siêu phẩm "Titanic" ra mắt và trở thành một trong những bộ phim kinh điển của điện ảnh thế giới, những bí mật hậu trường của phim vẫn có sức hấp dẫn với các "mọt phim".

Trong lịch sử điện ảnh thế giới, Titanic được xem là một trong những bộ phim có kinh phí sản xuất "khủng" nhất thế giới - 200 triệu USD. Bộ phim về thảm họa chìm tàu do đạo diễn James Cameron "nhào nặn" đã nhận được nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá và được giới chuyên môn đánh giá cao. Phim cũng thu về khoản lợi nhuận hậu hĩnh cho nhà sản xuất và phát hành.

Titanic đạt doanh thu hơn 2,1 tỉ USD doanh thu phòng vé cả bản 2D và 3D.

Titanic được trình làng vào năm 1997 và nhận được 14 đề cử Oscar, giành chiến thắng trong tới 11 hạng mục Oscar năm 1997. Trong đó, đáng nói nhất chính là giải Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất.

Về doanh thu thương mại, phim cũng mang về cho nhà sản xuất và phát hành hơn 1,84 tỷ USD trên toàn cầu và trở thành bộ phim có doanh thu hàng tỷ USD đầu tiên trên thế giới. Kỷ lục về doanh thu thương mại của Titanic được duy trì tới năm 2010 khi siêu phẩm khác của đạo diễn Jame Cameron - Avatar ra mắt.

Năm 2012, khi Titanic bản 3D được công chiếu và mang về cho nhà sản xuất thêm khoản doanh thu thương mại hơn 343 triệu USD trên toàn cầu, đưa tổng doanh thu thương mại của phim cả bản 2D và 3D lên hơn 2,1 tỷ USD.

1. Jack và Rose từng được nhắm cho hai diễn viên khác

Ngoài đề cập tới thảm họa chìm tàu Titanic, bộ phim còn ngợi ca câu chuyện tình yêu lãng mạn, ngọt ngào nhưng cũng bị thương của hai nhân vật Jack và Rose. Đây cũng chính là nội dung tạo nên sức hấp dẫn cho Titanic.

Vai Rose và Jack từng được nhắm cho hai diễn viên khác, không phải Kate Winslet và Leonardo Dicaprio.

Bộ đôi thể hiện hai nhân vật này trong Titanic là Kate Winslet và Leonardo Dicaprio. Sau bộ phim, cả hai đều trở thành những ngôi sao hạng A của điện ảnh thế giới.

Tuy nhiên ít ai biết rằng, người được nhắm cho hai vai diễn này lúc đầu là nữ diễn viên Gwyneth Paltrow và tài tử Matthew McConaughey.

2. Kate Winslet tự ứng biến cảnh nhổ nước bọt vào mặt hôn thê

Một trong những phân đoạn nổi bật trong Titanic là khi nhân vật Rose của Kate Winslet quyết định từ bỏ vị hôn thê giàu có của mình để lựa chọn anh chàng nhà nghèo Jack. Nhân vật Cal (Billy Zane) cố gắng ngăn cản Rose nhưng bị cô nhổ nước mặt vào mặt.

Phân cảnh này từng khiến khán giả thích thú vì hành động quyết liệt và bạo dạn của Rose. Tuy nhiên, đây là hành động tự phát của Kate Winslet bởi trong kịch bản chỉ yêu cầu cô dùng trâm cài tóc đâm vào người Cal để thể hiện sự phản ứng.

Toàn bộ cảnh đại dương vĩ đại và rộng lớn trong Titanic được quay ở một bể bơi khổng lồ.

3. Toàn bộ cảnh đại dương vĩ đại và rộng lớn trong Titanic được quay ở một bể bơi khổng lồ có sức chứa hơn 64 triệu lít nước và đủ sức chứa một con tàu Titanic giả.

4. Trong suốt quá trình quay phim, các diễn viên không được phép rời khỏi bể nước và đạo diễn James Cameron dọa sẽ sa thải nếu các nhân viên trong đoàn rời khỏi bể.

5. Kate Winslet từng chủ động liên lạc với đạo diễn James Cameron để được vào vai Rose. "Tôi rất muốn nhận vai diễn này và tôi thực sự sẽ phát điên nếu ông không để tôi tham gia", Kate đã nói như vậy với đạo diễn James Cameron. Thậm chí, sau khi được nhận vai, cô còn gửi hoa cùng lời nhắn "Từ Rose của ông" để cảm ơn đạo diễn tài năng.

Kate Winslet từng thể hiện khát khao được thể hiện vai Rose với đạo diễn James Cameron.

"James đã khá liều lĩnh khi giao vai này cho tôi. Rất nhiều ứng viên tiềm năng khác như Uma Thurman, Gwyneth Paltrow, Winona Ryder... nhưng tôi đã được chọn. Thực sự tôi rất may mắn", Kate Winslet nói về vai diễn bước ngoặt trong sự nghiệp của cô.

6. Leonardo DiCaprio từng nổi giận ngay trên trường quay. 14 tiếng mỗi ngày làm việc căng thẳng có thể khiến bất kỳ ai dễ dàng mất bình tĩnh và Leonardo không phải ngoại lệ. Anh từng trải qua những giây phút yếu đuối và mệt mỏi khi phải làm việc 70 - 90 tiếng căng thẳng trong một tuần.

7. Vào đêm mà tàu Titanic chìm, nhiệt độ nước ở biển Đại Tây Dương đủ sức để làm đóng băng con người. Và khi thực hiện bộ phim Titanic quay phim, dù nước không lạnh đến thế nhưng cũng được duy trì ở mức 15 độ C, giúp diễn viên cảm thấy lạnh cóng thực sự và thể hiện chân thật cảm xúc.

Con tàu hoành tráng trong Titanic được dựng thật sự trên phim.

8. Trong phần mở đầu của Titanic, khán giả đã được xem hình ảnh thật về con tàu bị đắm. Đạo diễn James Cameron đã từng lặn xuống gần 4 km từ mực nước biển để quay lại hình ảnh của con tàu thật, bao gồm cả nội thất bên trong. Ông cũng là người đầu tiên làm được điều này.

9. Khi thực hiện Titanic, đoàn làm phim từng lo lắng bộ phim sẽ thất bại vì kinh phí sản xuất phim quá lớn, 200 triệu USD và bộ phim cũng khá dài. Tuy nhiên, khi ra mắt, bộ phim đã đạt được hiệu ứng hoàn hảo và trở thành "cú nổ" của điện ảnh thế giới năm 1997.

10. Để tạo cảm giác thượng lưu trong các cảnh quay, đoàn phim đã không tiếc tay khi chi tiền. Theo tờ Vanity Fair dẫn lời người đóng thế cho Leonardo DiCaprio, các diễn viên của Titanic đã được phục vụ món trứng cá muối Beluga. Món ăn đắt đỏ này có giá 3.200 đến 4.500 USD một pound (khoảng 450 gram).

Những cảnh xa hoa trong phim được đạo diễn James Cameron mô tả chân thực nhất.

11. Câu thoại "Ta là ông vua của thế giới" không phải là câu thoại có trong kịch bản mà là do Leonardo tự nghĩ ra. Thật tuyệt vời, sau đó, nó trở thành một trong 100 câu nói nổi tiếng trong phim của mọi thời đại.

12. Cặp vợ chồng già ôm nhau nằm trên giường trong lúc tàu chìm được xây dựng dựa trên một sự việc có thật. Bà cụ được mời lên thuyền cứu hộ nhưng đã từ chối để ở lại với chồng. Cả hai sau đó được mời lên thuyền cứu hộ nhưng họ đã từ chối để nhường chỗ cho phụ nữ trẻ và trẻ em. Bà cụ Ida đã nói với người bạn đời: "Chúng ta đã sống với nhau cả đời rồi. Anh đi đâu, em theo đó".

13. Cảnh quay lãng mạn và ấn tượng trong phim chính là phân cảnh nhân vật Jack vẽ chân dung của Rose. Tuy nhiên, bàn tay xuất hiện trên màn ảnh không phải của Leonardo mà là của... đạo diễn James Cameron. Thậm chí, ông còn là người thể hiện những nét vẽ sống động như một họa sĩ thực thụ trên màn ảnh.

Những nét vẽ sống động trong cảnh quay vẽ chân dung kinh điển của Titanic được chính đạo diễn James Cameron thể hiện.

14. Nhân vật J. Dawson của Leonardo Dicaprio từng được nghĩ là nhân vật hư cấu nhưng trên chuyến tàu đó thực sự có một người tên là J. Dawson. Mãi sau này đạo diễn James Cameron mới phát hiện ra sự thật thú vị này. Khi phim ra mắt, mộ phần của nhân vật có họ Dawson này đã trở nên nổi tiếng với du khách.

15. Jeremy Sisto từng được chọn vào vai Jack và có cảnh diễn thử với Kate Winslet trước khi Leonardo được mời vào vai. Tuy nhiên, sự tương tác giữa Jeremy và Kate quá lỏng lẻo và thiếu nhiệt nên vai diễn Jack đã được trao cho Leonardo sau đó.

16. Lindsay Lohan từng được đạo diễn James Cameron chọn cho một vai trong Titanic. Khi phim quay, Lindsay mới 8 tuổi và từng được nhắm vào vai Cora, cô bạn gái thân của Jack. Tuy nhiên, khi xem xét ngoại hình của Lindsay, đạo diễn James Cameron nhận ra rằng, Lindsay có mái tóc đỏ, khiến cô khá giống nhân vật Rose và mẹ của cô - Ruth trong phim nên đã loại Lindsay.

Ca khúc "My Heart Will Go On" trong phim "Titanic"

17. Bản hit "My heart will go on" của Celine Dion từng không được dự định sử dụng cho Titanic. Ban đầu đạo diễn James Cameron muốn sử dụng một ca khúc nhạc không lời cho phim nhưng mọi thứ đã thay đổi khi nhà soạn nhạc James Horner gặp gỡ nhạc sĩ Will Jennings và ca sĩ Celine Dion bí mật tạo nên bản demo My Heart Will Go On. Vừa nghe qua, đạo diễn James Cameron đã mê mệt ca khúc và sau đó, ca khúc đã được sử dụng trong phần kết phim và trở thành một trong những sáng tác nhạc phim hay nhất từ trước đến nay.

18. Để tránh việc thuê nhiều diễn viên phụ và mất công đào tạo cách đi đứng, đoàn phim đã thuê 150 người để lập thành đội diễn viên phụ nòng cốt. Những người này phải theo một khóa học để có thể tái hiện chính xác cung cách của thời kỳ đó. Thậm chí, những nhân vật phụ này còn có tên và có cả câu chuyện đời riêng của mình dù khi lên phim, họ không hề có câu thoại nào hay chỉ xuất hiện lướt qua màn ảnh.

Phim Titanic sử dụng tới 150 diễn viên phụ chuyên nghiệp và được đào tạo bài bản.

19. Trong những ngày quay cuối cùng của đoàn phim tại Nova Scotia, có người đã bỏ chất PCP (một loại chất gây ảo giác) vào món súp, khiến 80 người trải qua cơn hoang tưởng. Nhiều người phải nhập viện nhưng may mắn không ai bị di chứng lâu dài. Bản thân đạo diễn James Cameron đã lập tức móc họng nôn hết thức ăn khi nhận ra trong thức ăn có độc.

Mi Vân

Theo Hollywood Facts/Popsugar