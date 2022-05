Nhóm SNSD khiến fan phấn khích khi thông báo trở lại sau 5 năm "ở ẩn"

Tờ Chosun đưa tin, nhóm nhạc SNSD sẽ trở lại với sản phẩm âm nhạc mới và 8 thành viên của nhóm sẽ cùng tham gia quảng bá album mới. Đây là lần trở lại đầu tiên của nhóm nhạc sau 5 năm kể từ album Holiday Night được phát hành vào 8/2017.

Công ty giải trí SM Entertainment của SNSD cho biết đây là sản phẩm kỷ niệm 15 năm ra mắt của nhóm. Thông tin này lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ nhạc trẻ Hàn Quốc.

Nhóm SNSD tái xuất sau gần 5 năm ngừng hoạt động (Ảnh: Naver).

Nhóm SNSD ra mắt vào năm 2009 với đĩa đơn Into the New World. Nhóm nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất Hàn Quốc với nhiều ca khúc nổi tiếng như Genie, Run Devil Run, Lion Heart, Kissing You, Oh!…

Năm 2017, tờ Billboard vinh danh SNSD là "Nhóm nhạc nữ Kpop hàng đầu của thập kỷ". SNSD ban đầu có 9 thành viên và năm 2014, công ty quản lý xác nhận thành viên Jessica rời nhóm.

Năm 2017, SM Entertainment thông báo các thành viên Tiffany, Sooyoung và Seohyun không gia hạn hợp đồng với công ty. Năm thành viên còn lại là Taeyeon, Sunny, Hyoyeon, Yuri và Yoona gia hạn hợp đồng với SM Entertainment.

Bất chấp việc 3 thành viên rời SM Entertainment, SNSD tuyên bố không tan rã và vẫn là nhóm nhạc 8 thành viên. 5 năm qua, các thành viên của nhóm hoạt động riêng lẻ khiến nhóm SNSD bị gián đoạn.

Trong đó, thành viên Yoona được ví như "thỏi nam châm" hút fan của SNSD với vẻ ngoài trong sáng, đáng yêu và tính cách dễ mến. Hiện tại, cô đang là thành viên có sự nghiệp riêng thành công bậc nhất của SNSD.

Ngoài hoạt động trong âm nhạc, cô còn để lại tiếng vang khi lấn sân sang điện ảnh hay tham gia các dự án quảng cáo. Yoona thường xuyên góp mặt ở các sự kiện lớn với vai trò MC hay khách mời.