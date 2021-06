Nhóm nhạc "bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền" của Hàn Quốc

Dân trí Sau 8 năm hoạt động, các thành viên của nhóm nhạc xứ Hàn - BTS đều nổi tiếng và nắm trong tay khối tài sản khổng lồ đáng ngưỡng mộ.

BTS là nhóm nhạc Hàn Quốc gồm 7 thành viên: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V và Jungkook. Từ khi thành lập vào năm 2013, BTS đã trở thành ngôi sao trên toàn cầu và dưới sự vận hành của công ty giải trí Big Hit Entertainment.

Trong 8 năm hoạt động, nhóm đã thu về nhiều giải thưởng danh giá trong và ngoài nước. Tạp chí Forbes của Hàn Quốc đã lựa chọn BTS là ngôi sao giải trí có ảnh hưởng nhất vào năm 2018 và 2020. Còn tạp chí Time của Mỹ chọn họ là "Ngôi sao giải trí của năm 2020".

Theo tổng kết của CelebrityNetWorth, vào năm 2019, nhóm BTS đã kiếm được hơn 170 triệu USD nhờ hoạt động biểu diễn trên toàn cầu. Năm 2020, theo một tổng kết báo cáo của Hàn Quốc, mỗi thành viên của nhóm BTS đều tăng gần 8 triệu USD tài sản.

Các chàng trai của BTS cũng rất nhạy bén trong kinh doanh. Với số tiền kiếm được từ làng giải trí, họ đầu tư bất động sản và đều sở hữu cơ ngơi hoành tráng đáng nể. BTS là nhóm nhạc đầu tiên của Hàn Quốc mà cả 7 thành viên đều sở hữu bất động sản tỷ won, tức là từ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng.

MV "Butter" của nhóm nhạc nam BTS

Jungkook

Jungkook, được xem là linh hồn của nhóm BTS đang có trong tay 20 triệu USD. Mọi trang phục mà chàng trai này khoác lên người đều trở thành hiện tượng và được tiêu thụ với mức độ chóng mặt. Từ mặt hàng đơn giản như bàn chải đánh răng tới giường ngủ khi gắn liền với hình ảnh Jungkook đều bán siêu chạy.

Gần đây, Jungkook đã mua một ngôi biệt thự trang trí phong cách gia đình có giá hơn 7 triệu USD tại trung tâm Seoul, Itaewon. Căn hộ này cũng rất gần nơi sinh hoạt chung của nhóm BTS để tiện cho công việc của chàng ca sĩ điển trai.

Thành viên Jungkook của nhóm BTS.

V

Được xem là gương mặt đa diện và điển trai nhất của nhóm BTS, V cũng sở hữu khối tài sản hơn 20 triệu USD sau 8 năm hoạt động cùng nhóm BTS. Anh bắt đầu sự nghiệp chinh phục làng giải trí xứ Hàn với tư cách một diễn viên trong Hwarang: The Poet Warrior Youth.

V phát hành sản phẩm solo đầu tiên của mình mang tên Scenery từ năm 2018. Sản phẩm riêng của V thành công ngoài sức mong đợi như Sweet Night cho bộ phim truyền hình ăn khách năm 2020 - Itaewon Class.

Thành viên V của nhóm BTS.

Năm 2019, V gây choáng khi mạnh tay tậu một căn hộ đắt đỏ bậc nhất tại Gangnam, Seoul. Được biết căn hộ rộng 282,73m2 của V, có thể ngắm toàn cảnh thành phố từ bên trong, có giá hơn 4 triệu USD (92,8 tỷ đồng) và được thanh toán bằng tiền mặt trong một lần.

Jimin

Jimin được biết tới là thành viên có khả năng vũ đạo tốt nhất nhóm BTS và sở hữu chất giọng ngọt ngào. Tài sản của Jimin cũng đạt con số 20 triệu USD nhờ phần lớn các hoạt động liên quan tới nhóm BTS. Jimin cũng đã trình làng một số sản phẩm âm nhạc riêng như Promise và Christmas Love rất được yêu thích trên kênh âm nhạc SoundCloud.

Thành viên Jimin của nhóm BTS.

Tháng 3 vừa rồi, Jimin đã sắm một căn hộ giá trị 5,9 tỷ won (khoảng 121 tỷ đồng) tại khu Nine One Hannam. Anh cũng thanh toán toàn bộ giao dịch bằng tiền mặt. Được biết trước khi mua nhà mới, Jimin đã bán đi căn hộ ở Hannam The Hill - khu phức hợp đắt đỏ nhất Hàn Quốc và kiếm được khoản lợi nhuận không hề nhỏ.

J-Hope

J-Hope luôn được fan tin là thành viên giàu nhất nhóm BTS với tổng tài sản lên tới 22 triệu USD. Các sản phẩm âm nhạc riêng của J-Hope được phát hành vào năm 2018 đều nhanh chóng trở thành "hot" và mang về cho anh khoản lợi nhuận khổng lồ. J-Hope được đánh giá là thành viên tài năng của nhóm BTS với những sản phẩm cá nhân đầy tính sáng tạo.

Thành viên J-Hope được xem là thành viên giàu nhất BTS.

J-Hope là thành viên duy nhất trong nhóm sở hữu 2 căn hộ đắt đỏ ở Seongsu, Seoul. Căn hộ thứ nhất được anh mua vào năm 2016 với trị giá 1,7 tỷ won (khoảng 33 tỷ đồng) bằng tiền mặt tại khu phức hợp căn hộ cao cấp nổi tiếng bậc nhất - Seoul Forest Trimage.

Năm 2019, anh tiếp tục sắm thêm một căn hộ ở cùng tòa nhà có diện tích gần gấp đôi căn hộ cũ. Được biết, căn hộ thứ hai của J-Hope có giá 3,7 tỷ won (khoảng 72 tỷ đồng) và cũng được anh thanh toán xong trong một lần.

Suga

Suga vừa là thành viên của nhóm BTS, vừa bắt tay hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc. Anh thực hiện việc lời và nhạc các sản phẩm của BTS. Năm 2020, anh thực hiện một sản phẩm âm nhạc riêng mang tên D-2 và cũng rất được yêu thích.

Thành viên Suga của nhóm BTS.

Tài sản của Suga cũng vào khoảng 20 triệu USD. Chàng rapper của BTS cũng sắm được nhà riêng từ năm 2018. Căn hộ của Saga nằm trong khu phức hợp đắt đỏ bậc nhất ven sông Hàn - UN Village với giá 3,4 tỷ won (68 tỷ đồng) và cũng được trả trong một lần giao dịch bằng tiền mặt.

Căn hộ của Suga tọa lạc tại khu nhà giàu của Hàn Quốc và là nơi đi về của nhiều nhân vật nổi tiếng và các chính trị gia của Hàn Quốc. Anh là hàng xóm của vợ chồng Bi Rain - Kim Tae Hee, vợ chồng Taeyang (BIGBANG), PSY, Song Hye Kyo, Shin Min Ah, So Ji Sub...

Jin

Jin là thành viên lớn tuổi nhất nhóm BTS và cũng sở hữu khối tài sản lên tới 20 triệu USD. Ngoài công việc là một nghệ sĩ, anh còn kinh doanh nhà hàng và là ông chủ của một nhà hàng có tiếng ở Seoul, Hàn Quốc. Ngoài ca hát, anh còn hứng thú với công việc đóng phim.

Thành viên Jin của nhóm BTS.

Năm 2018, Jin bỏ 1,8 tỷ won (khoảng 36 tỷ đồng) bằng tiền mặt và trả ngay trong một lần để sắm một căn hộ sang trọng tại khu phức hợp đắt đỏ Hannam The Hill. Đến tháng 3/2019, Jin đã bán căn hộ này và thuê một căn rộng gấp 4 lần trong cùng tòa nhà. Đầu năm 2020, Jin đã mua tặng bố mẹ một căn hộ tại khu phức hợp này với giá lên tới 4,27 tỷ won (khoảng 81 tỷ đồng).

RM

RM được xem là trưởng nhóm tài năng của ban nhạc BTS với khối tài sản ước tính gần 20 triệu USD. Anh có trong tay hơn 130 ca khúc do chính anh sáng tác và kiếm được bộn tiền từ tiền bản quyền tác phẩm. Ngoài ra, thu nhập của anh còn đến từ hoạt động chung của BST. Với khả năng nói thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Hàn, RM gặp rất nhiều thuận lợi trong sự nghiệp.

RM là trưởng nhóm tài năng của nhóm BTS.

Gần đây, trưởng nhóm BTS đã trở thành chủ nhân của căn hộ cao cấp tại khu phức hợp Nine One Hannam - khu chung cư đắt đỏ nhất Seoul. Trước đó, RM đã bán căn hộ sang trọng tại phường Hannam với giá 5,8 tỷ won (khoảng 119 tỷ đồng) và thu được khoản lợi nhuận lên đến 900 triệu won (khoảng 18 tỷ đồng) chỉ sau hơn một năm.

Và tới tháng 3/2021, anh mua lại một căn hộ sang trọng có giá hơn 6,36 tỷ won (khoảng 131 tỷ đồng) bằng tiền mặt và thanh toán trong một lần.

Mi Vân

Theo Pop