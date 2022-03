Nhan sắc quyến rũ của con gái danh ca Lionel Richie

Người mẫu 24 tuổi Sofia Richie vừa tái xuất lôi cuốn trong bộ ảnh quảng cáo của nhãn hiệu trang sức Divine Rising. Trong loạt ảnh mới, người đẹp tóc nâu diện trang phục gợi cảm và đeo những món nữ trang rất bắt mắt.

Sofia Richie là một trong những người mẫu, hotgirl Instagram đình đám hiện nay. Trang Instagram cá nhân của người đẹp có hơn 7,1 triệu lượt theo dõi. Cô gái trẻ sinh ra trong gia đình giàu có và nổi tiếng. Bố cô là danh ca Lionel Richie - người được đông đảo khán giả Việt Nam yêu thích với bản tình ca bất hủ mang tên Hello. Trong suốt sự nghiệp của mình, Lionel Richie đã bán được hơn 100 triệu đĩa hát trên toàn thế giới và ông là một trong những nghệ sĩ có đĩa hát bán chạy nhất mọi thời đại.

Sofia Richie xinh đẹp dự Liên hoan phim Venice (Video: Access Video TV).

Nam danh ca Lionel Richie đã từng giành được bốn giải Grammy trong sự nghiệp bao gồm Ca khúc của năm vào năm 1985 cho bài hát We Are the World mà ông đồng sáng tác với Michael Jackson, Album của năm vào năm 1984 cho Can't Slow Down, Nhà sản xuất của năm vào năm 1984 và màn trình diễn Pop xuất sắc nhất với ca khúc Truly vào năm 1982.

Người mẫu Sofia Richie có cha là danh ca Lionel Richie (Ảnh: Divine Rising, Getty Images).

Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, Lionel Richie hiện sở hữu khối tài sản ước chừng hơn 200 triệu USD. Nam danh ca đang sống trong một biệt thự gồm 28 căn phòng có giá gần 12 triệu USD tại Los Angeles, Mỹ. Lionel Richie kết hôn với Diane Alexander vào năm 1995. Họ có một con trai 27 tuổi và con gái Sofia Richie năm nay 24 tuổi. Sofia Richie có cuộc sống sang chảnh từ khi còn bé xíu.

Sofia Richie nổi tiếng sớm vì có người cha rất tài năng. Người đẹp xuất hiện trên tạp chí Teen Vogue từ năm 14 tuổi và năm 15 tuổi, cô có hợp đồng thời trang đầu tiên với công ty đồ bơi Mary Grace có trụ sở tại Los Angeles, Mỹ. Năm tiếp theo, Richie ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu Select Model Management và liên tục xuất hiện trên các tạp chí như Elle Girl, Nylon, Dazed, Fault, Unleash'd và Love Culture.

Sofia Richie đã xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo cho một số thương hiệu đình đám bao gồm DL1961, Material Girl của Madonna, Adidas, Michael Kors, PrettyLittleThing và Tommy Hilfiger. Cô rất đắt show quảng cáo ngay trên trang Instagram của mình.

Sofia Richie gợi cảm trong ảnh quảng cáo mới (Ảnh: Divine Rising).

Sofia Richie từng có mối quan hệ tình cảm với ngôi sao nhạc Pop Justin Bieber. Cặp đôi hẹn hò ngắn ngủi nhưng nhờ chuyện tình với Justin, Sofia Richie vẫn trở nên nổi tiếng hơn nhiều. Sau đó, người mẫu trẻ chuyển sang hẹn hò với ngôi sao truyền hình thực tế hơn cô 16 tuổi Scott Disick, bạn trai cũ của Kourtney Kardashian.

Trong thời gian Scott Disick và Sofia Richie hẹn hò, Sofia khá thân thiết với ba con riêng của bạn trai và thậm chí có mối quan hệ với gia đình bạn gái cũ của Scott Disick. Tuy nhiên nhiều nguồn tin khẳng định bố mẹ Sofia Richie không ủng hộ mối quan hệ này của con gái.

Sofia Richie và Scott Disick từng có những ngày tháng đẹp trong 3 năm hò hẹn. Scott Disick cưng chiều bạn gái trẻ hết mực, anh lái siêu xe đưa cô đi ăn nhà hàng 5 sao, mua sắm hàng hiệu mỗi ngày và vào dịp cuối tuần, Scott thường thuê máy bay riêng đưa bạn gái đi nghỉ mát.

Mối quan hệ của Sofia Richie và Scott Disick rạn nứt từ năm 2020 sau khi Scott Disick phải đi cai nghiện ma túy. Nguồn tin thân cận với người mẫu trẻ cho biết, Sofia Richie cảm thấy mệt mỏi khi bạn trai "ngựa quen đường cũ".

Sau khi chia tay "tay chơi" Scott Disick, Sofia Richie nhanh chóng có bạn trai mới từ đầu năm 2021, đó là Elliot Grainge, con trai của ngài Lucian Grainge, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn âm nhạc Universal. Elliot Grainge cũng là doanh nhân thành đạt. Anh sở hữu hãng thu âm độc lập mang tên 10K Projects có trụ sở tại Los Angeles, Mỹ từ năm 2020.

Hiện tại Sofia Richie không chỉ là người mẫu đắt show mà cô còn ôm mộng trở thành nhà thiết kế thời trang có tiếng. Người mẫu trẻ cho biết, thiết kế thời trang cũng chính là một công việc cô yêu thích và muốn theo đuổi lâu dài. Cô gái trẻ tâm sự: "Tôi là một người nghiện công việc. Càng nhiều công việc, càng bận rộn thì tôi lại càng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ hơn".

Sofia Richie cùng bố dự sự kiện (Video: E! Red Carpet & Award Shows).

Sofia Richie từng nhiều lần bày tỏ tình cảm của cô dành cho cha của mình. Người mẫu trẻ nói: "Bố tôi đã truyền cảm hứng để tôi trở nên tử tế hơn bởi vì tôi chưa bao giờ gặp bất cứ ai nổi tiếng mà cư xử hòa nhã, khiêm tốn như ông. Bố tôi đối xử tử tế với tất cả những người mà ông ấy gặp. Bố luôn nói với tôi rằng: "Nếu con tốt với một người, con có thể thay đổi cả ngày của họ, thay đổi theo đúng nghĩa đen dù họ đang ở trong hoàn cảnh nào. Con chỉ cần mỉm cười, cư xử tử tế, nói chuyện và hành xử hợp lý". Vì vậy, cách sống của ông truyền cảm hứng cho tôi".

Dù sự nghiệp đi theo hướng nào, Richie luôn biết cô sẽ tham khảo ý kiến của ai trong gia đình. Người đẹp sinh năm 1998 nói: "Tôi sẽ hỏi ý kiến bố tôi, ông ấy là người tuyệt vời. Cha tôi luôn đầy những suy nghĩ sáng tạo. Ông có thể đưa tâm trí của tôi đến những nơi mà tôi không nghĩ tới và mở ra cho tôi rất nhiều ý tưởng mới lạ, khác biệt. Cha tôi chính là khởi nguồn sáng tạo của tôi".

Có cha và anh rể là những ca sĩ nổi tiếng, Sofia Richie cũng từng theo học thanh nhạc chuyên nghiệp và dành thời gian tới phòng thu với anh rể của mình. Người đẹp nói: "Hiện tại tôi đang dồn sức cho thời trang nhưng tôi không biết trong tương lai tôi có thể làm gì hơn thế hay không bởi âm nhạc luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi".