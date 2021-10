Nhan sắc gây thương nhớ và tài sản đáng nể của Yoona

Dân trí Yoona - thành viên của nhóm SNSD là gương mặt "đình đám" trong giới nghệ sĩ thế hệ 9X của Hàn Quốc. Cô hoạt động trong cả hai lĩnh vực ca hát và diễn xuất.

Yoona từng là nữ ca sĩ nổi tiếng bậc nhất Kpop khi "nhóm nhạc quốc dân" SNSD ở thời kỳ đỉnh cao, làm mưa làm gió tại Hàn Quốc cũng như các quốc gia châu Á. Từ năm 2007, cô chuyển hướng thử sức trong lĩnh vực diễn xuất với một vai nhỏ trong Chuyện tình 9 và 2 và Thiên hạ đệ nhất Park Jung Kum.

Yoona từng là thành viên đình đám của nhóm nhạc nữ thần tượng Hàn Quốc - SNSD.

Là một diễn viên tay ngang, diễn xuất của Yoona từng gây tranh cãi. Tuy nhiên, nhờ sở hữu lượng fan đông đảo, cô vẫn nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ. Yoona cũng không ngừng thử sức với nhiều vai diễn khác nhau, trau dồi khả năng diễn xuất.

Tới năm 2019, nỗ lực của Yoona được ghi nhận khi cô thể hiện thành công của vai nữ chính trong EXIT, một bộ phim điện ảnh lập kỷ lục phòng vé tại Hàn Quốc trong năm 2019. Diễn xuất của cô cũng được giới truyền thông Hàn đánh giá tiến bộ hơn so với giai đoạn đầu.

Trong mắt khán giả, Yoona không chỉ là một cô gái đẹp mà còn rất chăm chỉ và không ngừng nỗ lực. Tháng 5/2021, cô được Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc xếp vào danh sách những ngôi sao ca nhạc thần tượng xứ Hàn có diễn xuất tiêu biểu.

Từ năm 2007, Yoona bắt đầu thử sức đóng phim và dần khẳng định được tên tuổi.

Một số bộ phim có sự góp mặt của Yoona có thể kể đến như Khi nhà vua yêu, Sự yên lặng chết người, K2 hay phim Trung Quốc - Võ thần Triệu Tử Long...

Chỉ riêng trong năm 2021, Yoona nhận lời tham gia tới 5 dự án cả phim điện ảnh và truyền hình, trở thành nữ thần tượng chăm chỉ nhất nhì làng nghệ thuật Hàn Quốc.

Tháng 9 vừa qua, đại diện của Yoona cho biết, cô đã nhận lời tham gia dự án 2 O'Clock Date cùng Kim Seon Ho, gương mặt đang gây chú ý của dự án truyền hình Hometown Cha Cha Cha.

2 O'Clock Date thuộc thể loại hài lãng mạn, xoay quanh cuộc sống của một phụ nữ trẻ và một người hàng xóm khác giới sống ở tầng trên. 2 O'Clock Date dự kiến ra mắt vào năm 2022.

Yoona được ghi nhận là nữ thần tượng xứ Hàn thành công và tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực điện ảnh thời gian qua.

Ngoài 2 O'Clock Date, đầu tháng 9/2021, cô còn xác nhận đang ghi hình bộ phim truyền hình Big Mouth của đài tvN. Trong phim, cô sánh đôi cùng tài tử Lee Jong Suk.

Ngoài ra, năm nay, Yoona còn có 3 dự án phim điện ảnh khác mà cô đều đảm nhận tuyến nhân vật chính là Miracle (đóng cùng Park Jung Min), Happy New Year (đóng cùng Han Ji Min, Lee Dong Wook, Kang Ha Neul...) và Confidential Assignment 2 (đóng cùng Hyun Bin).

Trong đó, phim điện ảnh Miracle (Phép màu) được khởi chiếu vào ngày 15/9 tại Hàn Quốc. Trước khi ra mắt, Miracle gây bất ngờ khi dẫn đầu bảng xếp hạng lượng vé đặt trước tại Hàn Quốc, vượt cả sức hút của bom tấn Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings của Marvel. Người hâm mộ đánh giá, Miracle là cú hích phòng vé tiếp theo trong sự nghiệp diễn xuất của Yoona.

Yoona được đánh giá cao trong dự án mới - Miracle (Phép màu) vừa ra mắt hồi trung tuần tháng 9 tại Hàn Quốc.

Bên cạnh sự nghiệp điện ảnh ngày càng nở rộ, Yoona còn được mệnh danh là "nữ hoàng quảng cáo" tại Hàn Quốc khi được chọn làm gương mặt đại diện cho hơn 40 thương hiệu thời trang.

Tháng 9 vừa rồi, trang SCMP đã công bố danh sách 7 sao nữ có thu nhập cao nhất làng nhạc xứ Hàn trong năm 2021 và Yoona nằm ở vị trí thứ 6 với khối tài sản lên tới 25 triệu USD. Thu nhập của cô đến từ hoạt động ca hát, đóng phim, làm người mẫu và tham dự sự kiện.

Trong một bài phỏng vấn, Yoona từng chia sẻ, cô đặt mục tiêu kết hôn trước năm 30 tuổi và hình mẫu bạn trai lý tưởng là một người đàn ông dịu dàng. Dù sở hữu gương mặt trẻ thơ, trong sáng, dáng vóc mong manh nhưng bố ruột cũng như bạn bè của Yoona đều nhận xét, cô là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường và cá tính.

Khi đứng trước câu hỏi "Nếu là con trai, cô sẽ làm gì?", Yoona trả lời: "Chắc chắn tôi sẽ hẹn hò với chính mình. Tôi muốn tìm hiểu về bản thân mình cũng như biết được cảm giác của người khác khi ở bên cạnh mình".

Yoona khoe làn da sáng bật tông và thần thái cuốn hút trong bộ ảnh của tạp chí W (Hàn Quốc), số tháng 10/2021.

Giọng ca 9x thành công trong cả hai lĩnh vực ca hát và đóng phim.

Trong năm 2021, Yoona tham gia tới 5 tác phẩm cả điện ảnh và truyền hình.

Yoona duyên dáng trên thảm đỏ LHP Macao

Yoona còn là một "nữ hoàng quảng cáo" và "nữ thần sắc đẹp" thế hệ mới của làng giải trí xứ Hàn.

Yoona sở hữu gương mặt xinh đẹp, gu thời trang hiện đại và dáng vóc thanh mảnh hút mắt.

Ngôi sao sinh năm 1990 sở hữu khối tài sản ước tính 25 triệu USD và nằm trong danh sách những ngôi sao ca nhạc giàu nhất Hàn Quốc năm 2021.

Yoona da diết trong ca khúc "When The Wind Blows"

Mi Vân

Theo Naver/Pop