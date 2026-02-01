Nguyên Thảo chăm sóc Ma Ran Đô như em trai, khoảnh khắc gần gũi gây chú ý

Trở lại với điện ảnh trong năm 2025, Nguyên Thảo gây chú ý khi là "bóng hồng" duy nhất trong phim Truy tìm long diên hương. Trong khi đó, Ma Ran Đô phải giảm cân, nhuộm da để vào vai chàng trai làng chài.

Sau khi ra rạp, phim nhanh chóng thu hút sự chú ý, đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng. Nguyên Thảo và Ma Ran Đô cũng giữ mối quan hệ thân thiết sau dự án. Mới đây, cả hai có dịp hội ngộ trong tập 4 chương trình truyền hình thực tế Đệ nhất mưu sinh.

Nguyên Thảo quan tâm, chăm sóc Ma Ran Đô như em trai (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong chương trình, những khoảnh khắc Nguyên Thảo quan tâm Ma Ran Đô, giúp nam diễn viên nấu nước nóng, nhắc nhở vệ sinh cá nhân... được nhiều khán giả chú ý. Cả hai trò chuyện, cười đùa rất thoải mái, góp phần tạo nên tiếng cười cho khán giả qua những mảng miếng tung hứng cùng nhau.

Nguyên Thảo cho biết, cô xem Ma Ran Đô như em trai. Trong quá trình đóng Truy tìm long diên hương, cả hai dành thời gian tương tác, trao đổi kịch bản. Đời thường, hai chị em hợp tính cách nên cũng thường xuyên trò chuyện.

Các nghệ sĩ trải nghiệm công việc của người nông dân (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong tập này, các nghệ sĩ trải nghiệm công việc thu hoạch lác (cói). Nguyên Thảo và Tín Nguyễn đảm nhận việc giũ, bó lác. Huy Khánh và Ma Ran Đô cũng thử sức với những công việc nặng nhọc.

Lác bán theo ký với giá 16.000 đồng/kg. Mỗi giờ làm việc, các nghệ sĩ nhận chưa đến 19.000 đồng. Qua đó, họ càng thấm thía sự vất vả của người nông dân khi cánh đồng hơn 1.000m² sau 3-4 tháng chăm sóc cùng rất nhiều nhân lực, chỉ thu được khoảng 600kg lác và mang về thu nhập chưa tới 10 triệu đồng.

Tại một vườn hoa Tết, Ma Ran Đô được giao việc trộn, xúc đất với tiền công 30.000 đồng/giờ còn Nguyên Thảo cột khung chậu hoa, nhận 25.000 đồng/giờ. Huy Khánh và Tín Nguyễn cũng có trải nghiệm bán ổi. Với tài mời chào khéo léo, bắt đúng tâm lý khách, chỉ trong thời gian ngắn, hai nghệ sĩ bán được 77kg ổi.

Các nghệ sĩ chia sẻ, thông qua trải nghiệm những công việc lao động chân tay, họ càng hiểu hơn về sự vất vả, nỗi nhọc nhằn của người nông dân, qua đó càng trân quý hơn những nông sản mà người dân vất vả làm ra. Chương trình cũng giúp các nghệ sĩ gần gũi, chia sẻ với nhau nhiều hơn trong những giờ phút lao động hay khi giải lao.