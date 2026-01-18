Huy Khánh kể trải nghiệm dậy sớm, mưu sinh bằng công việc chân tay

Trong tập 2 của Đệ nhất mưu sinh mùa đặc biệt Tết 2026, dàn nghệ sĩ thức dậy từ 4h30, trải nghiệm những công việc của người dân quê. Huy Khánh trong vai trò đội trưởng, cùng khách mời Hữu Đằng mưu sinh tại cơ sở chế biến dừa.

Từ lột vỏ dừa - công việc thu nhập cao nhưng tiềm ẩn nguy hiểm - hai diễn viên thử đổi sang gọt cơm dừa. Huy Khánh tiết lộ, công việc này nhìn tưởng đơn giản nhưng làm đến tê cả tay vẫn chỉ thu được 7kg dừa, tương đương 7.000 đồng tiền công.

Việc tiếp theo là xới, đảo dừa phơi nắng trước khi ép với tiền công 30.000 đồng/giờ. Công việc không đòi hỏi kỹ thuật nhưng vất vả vì phải đi lại liên tục dưới nắng gắt, dầu dừa trơn trượt, dễ té ngã.

Tuy nhiên, "thần tài" một lần nữa mỉm cười với Huy Khánh khi chị chủ hào phóng “lì xì” thêm 500.000 đồng cho mỗi người, số tiền vượt xa tiền công lao động của họ.

Huy Khánh và Hữu Đằng trải nghiệm công việc gọt dừa (Ảnh: Ban tổ chức).

Từng giành danh hiệu Đệ nhất mưu sinh ở mùa 1, Huy Khánh cho biết, anh tham gia mùa này với tâm thế thoải mái, lăn xả hết mình. Điều khiến anh xúc động là được trải nghiệm những công việc của người dân quê và lắng nghe những chia sẻ của họ về cuộc sống.

Gần đây, Huy Khánh gây chú ý khi tích cực trở lại phim ảnh. Vai diễn gần nhất của anh là trong phim Ai thương ai mến của đạo diễn Thu Trang. Tham gia show thực tế, Huy Khánh không chăm chút vẻ bề ngoài như trong phim. Tuy nhiên, anh được khen là "linh hồn" của chương trình với màn tấu hài và sự nhiệt tình trong các công việc.

"Đây là một trong những chương trình tôi thích nhất bởi được sống thật với chính mình", Huy Khánh từng chia sẻ.

Ma Ran Đô và Đại Nghĩa nhận thù lao sau những giờ làm việc vất vả (Ảnh: Ban tổ chức).

Cũng trong tập này, đội của Ma Ran Đô và Đại Nghĩa đến cơ sở làm mứt chùm ruột. Tại đây, hai nghệ sĩ được tận mắt chứng kiến quy trình làm mứt cầu kỳ, từ công đoạn chọn trái, rửa, cấp đông, rã đông, vò kỹ đến sên mứt.

Sau hơn 3 tiếng làm việc, hai nghệ sĩ nhận 110.000 đồng tiền công, được “lì xì” thêm 100.000 đồng. Dù vất vả, các nghệ sĩ cho biết, tình cảm nồng hậu của bà con miền Tây đã tạo nên không khí vừa rộn ràng vừa ấm áp, biến trải nghiệm lao động thành những kỷ niệm đáng nhớ.

Hoàng Thư