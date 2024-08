Nguyễn Lee Hiếu giành giải nhất Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hong Kong 2024

Vòng chung kết Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hong Kong 2024 (Hong Kong International Music Festival 2024) diễn ra từ ngày 15/8 đến ngày 21/8 tại Hong Kong (Trung Quốc).

Tại vòng chung kết, cậu bé quốc tịch Úc gốc Việt Nguyễn Lee Hiếu biểu diễn While My Guitar Gently Weeps - một ca khúc nổi tiếng trong White Album của ban nhạc lừng danh The Beatles phát hành năm 1968.

Guitar George Harrison sáng tác ca khúc này, lấy cảm hứng từ cuốn sách Kinh dịch mà anh đọc được, "chuyển tải sự thất vọng của anh về tiềm năng chưa được thực hiện của thế giới về tình yêu phổ quát".

Nguyễn Lee Hiếu biểu diễn tại chung kết Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Hong Kong 2024 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với cảm nhận đặc biệt về ca khúc cùng với giai điệu Guitar ngọt ngào, cảm xúc dâng trào, Lee Hiếu đã nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt, những lời khen ngợi từ ban giám khảo.

Bằng tài năng của mình, Nguyễn Lee Hiếu đã thuyết phục được tất cả giám khảo có mặt tại phòng thi để giành vị trí đầu bảng - Top 1 giải nhất bảng thi Guitar - Ukulele lứa tuổi tiểu học.

Cùng với đó, Nguyễn Lee Hiếu cũng đã vượt qua vòng phỏng vấn, được lựa chọn biểu diễn trong đêm bế mạc trao giải Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hong Kong 2024, diễn ra ngày 20/9 tới.

Nghệ sĩ Piano Nguyễn Lệ Thuyên Hà, Chủ tịch Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hong Kong khu vực Việt Nam nhận xét: "Nguyễn Lee Hiếu là một cậu bé vô cùng tài năng. Nổi bật trước nhiều thí sinh, Lee Hiếu là niềm tự hào của đoàn Việt Nam. Chúng tôi mong rằng thành quả này sẽ tiếp bước để em nuôi dưỡng đam mê và có thêm nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trên con đường âm nhạc của mình".

Ban giám khảo ấn tượng với phần biểu diễn của Lee Hiếu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nguyễn Lee Hiếu (SN 2015) yêu âm nhạc từ nhỏ. Lee Hiếu bắt đầu học đàn Ukulele từ năm 5 tuổi, tới nay đã được hơn 3 năm. Bắt đầu học đàn Ukulele ở trường cùng một giáo viên dạy nhạc, nhưng hiện giờ Lee Hiếu cũng tự học đàn từ Youtube.

Hơn 3 năm học đàn, âm nhạc trở thành một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của Lee Hiếu. Lee Hiếu yêu âm nhạc, yêu thích việc tập luyện, không ngừng sáng tạo và say mê với mỗi bài học.

Lee Hiếu mong muốn tìm hiều thềm về các loại nhạc cụ khác và tìm hiểu sâu hơn về âm nhạc. Ước mơ của cậu là có thể sáng tác chuyên nghiệp và muốn âm nhạc của mình mang lại niềm vui cho mọi người.

Nguyễn Lee Hiếu (hàng đầu, thứ hai từ phải sang), nghệ sĩ Piano Nguyễn Lệ Thuyên Hà (hàng sau, thứ tư từ phải sang) và các thành viên đoàn Việt Nam thi vòng chung kết Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hong Kong 2024 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hiện nay, Lee Hiếu đang sống và học tập tại TPHCM. Bên cạnh việc học đàn, cậu cũng học tốt các môn ở lớp.

Khoảng thời gian hơn 3 năm học đàn, Nguyễn Lee Hiếu đã đạt những thành tích tốt, có thể kể đến: Giải Thumb up trong cuộc thi Ukulele quốc tế thường niên lần thứ 11 (nhóm tuổi dưới 15 tuổi) tại Hawaii, USA; giải nhất trong cuộc thi Ukulele Kris Fuchigami thường niên lần thứ 10 và cuộc thi Ukulele Kris Fuchigami thường niên lần thứ 11 (nhóm tuổi dưới 15 tuổi) năm 2022 và năm 2023 tại Hawaii, USA; Vô địch Lễ hội Ukulele Malaysia lần thứ 6 cấp quốc tế - Nhạc cụ độc tấu (dành cho lứa tuổi 6-8 tuổi) năm 2023; giải nhất - bảng Guitar Primary Level, Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hong Kong khu vực Việt Nam năm 2024…