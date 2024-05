Nhiều thí sinh nhí giành giải tại Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hong Kong 2024

Chung kết Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hong Kong (Hong Kong International Music Festival) khu vực Việt Nam năm 2024 thu hút gần 300 thí sinh tham dự, đến từ khắp các tỉnh thành trong cả nước, cùng nhiều thí sinh đến từ Australia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ...

Các thí sinh tham gia bảng thi chuyên nghiệp và không chuyên ở nhiều độ tuổi, ở các bộ môn: Piano, Violin, Guitar, Trống, Nhạc cụ dân tộc, Thanh nhạc, hát nhạc Pop, Band nhạc,…

Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho thí sinh tại bảng Không chuyên (Ảnh: BTC).

Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các thí sinh bảng Chuyên nghiệp (Ảnh: BTC).

Nghệ sĩ Piano Nguyễn Lệ Thuyên Hà, Chủ tịch Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hong Kong khu vực Việt Nam, chia sẻ: "Chung kết Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hong Kong 2024 khu vực Việt Nam đã thu hút rất nhiều thí sinh, tài năng âm nhạc trẻ ở Việt Nam và các nước trong khu vực tham dự.

Đây là cơ hội để các bạn thể hiện tài năng, bản lĩnh của mình trong một sự kiện liên hoan nghệ thuật mang tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, các bạn được giao lưu học hỏi từ các bạn thí sinh, từ giảm khảo, các nghệ sĩ lớn trong nước, quốc tế.

Lần đầu tiên, Liên hoan thu hút được đông đảo các nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng. Tôi thấy vui mừng và vinh hạnh khi nhận được sự tham gia, ủng hộ của các nghệ sĩ, đồng thời, tôi cũng coi đây là cơ hội để có thể quảng bá vẻ đẹp văn hóa, đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế".

Nghệ sĩ Piano Nguyễn Lệ Thuyên Hà, Giám đốc Trường nghệ thuật Polaris Art & Music School, Chủ tịch Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hong Kong khu vực Việt Nam (ngoài cùng bên trái), tặng hoa các thành viên trong Ban giám khảo (Ảnh: BTC).

Qua hai ngày thi (25/5 và 26/5), ban giám khảo đã tìm được những tài năng xuất sắc nhất để trao giải Nhất, Nhì, Ba các bảng thi Chuyên nghiệp và Không chuyên.

Theo đó, Bảng Không chuyên: Giải Nhất thuộc về thí sinh Nguyen Lee Hieu (sinh năm 2015, Guitar), Giải Nhì là thí sinh Wang Shang En (2012, Violin), Giải Ba là thí sinh Lê Hà Linh Chi (2011, Drum Kit).

Bảng Chuyên nghiệp: Giải Nhất thuộc về thí sinh Giàng A Hảng (2002, nhạc cụ dân tộc); Giải Nhì là thí sinh Trần Nhật Minh (2007, Piano); Giải Ba là thí sinh Dương Anh Đức (2006, Guitar).

BTC cũng trao Giải Nhất các bảng thi dành cho thí sinh có số điểm cao nhất tại bảng thi với tổng điểm trên 90 điểm. Các thí sinh đạt 80 điểm trở lên được trao huy chương vàng, 75 điểm trở lên được trao huy chương bạc và 70 điểm trở lên được trao huy chương đồng.

Thí sinh 9 tuổi đến từ Úc, Nguyen Lee Hieu biểu diễn tiết mục "While My Guitar Gently Weeps" (George Harrison) trong đêm Gala (Ảnh: BTC).

Các thí sinh xuất sắc nhất Liên hoan được biểu diễn và trao giải tại Gala chung kết Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hong Kong 2024 khu vực Việt Nam, diễn ra tối 26/5 tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Thí sinh Nguyen Lee Hieu mang đến tiết mục While My Guitar Gently Weeps (George Harrison); Trần Nhật Minh mang tới tiết mục Tarrantella (F.Liszt); Đặng Khánh Nhật Anh với tiết mục saxophone This I Dig of You (Hank Moble); Đinh Hải Nam thể hiện ca khúc My Way (Frank Sinatra); Giàng A Hảng với màn biểu diễn Tiếng rừng; và Lê Hà Linh Chi với màn biểu diễn trống Monster (bài hát của EXO).