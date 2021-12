Ngưỡng mộ eo thon không chút mỡ thừa của "thiên thần" Candice Swanepoel

Candice Swanepoel dự lễ trao giải The Daily Front Row tại New York, Mỹ hồi tháng 9. Người đẹp hai con chia tay bạn trai Hermann Nicoli, một người mẫu Brazil vào năm 2018 sau 13 năm gắn bó mà không kết hôn. Sau khi chia tay bạn trai, Candice sống chủ yếu tại New York cùng hai cậu con trai nhỏ để thuận tiện cho công việc. Cô nổi tiếng là người kín đáo về đời tư.