Người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới chỉnh váy cho vợ trẻ trên thảm đỏ

Ngày 20/5, trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes 2022 đã diễn ra buổi công chiếu bộ phim Three Thousand Years of Longing, phim có sự tham gia của hai ngôi sao Tilda Swinton và Idris Elba.

Bộ phim mới của đạo diễn George Miller đang tạo ra tiếng vang và nhiều tờ báo nhận định Three Thousand Years of Longing sẽ nhận được nhiều đề cử Oscar tại lễ trao giải năm 2023.

Tilda Swinton, Idris Elba dự Liên hoan phim Cannes (Video: Storm Shadow Crew).

Tờ Variety nhận xét: "Với sự hoàn hảo không thể chê vào đâu được, ứng cử viên đầu tiên cho giải Oscar đã lộ diện". Tờ báo chuyên về lĩnh vực điện ảnh cũng dành những lời khen ngợi cho diễn xuất của hai diễn viên chính là Idris Elba và Tilda Swinton.

Trong buổi công chiếu bộ phim Three Thousand Years of Longing, nam diễn viên Idris Elba, 49 tuổi đã đưa người vợ kém 17 tuổi Sabrina cùng dự sự kiện. Sabrina diện bộ váy dạ hội sang trọng và thanh lịch của Tony Ward.

Trước "rừng" ống kính máy ảnh, tài tử phim Thần Sấm Idris Elba nhiệt tình chỉnh sửa váy áo cho người vợ xinh đẹp của mình để cô có những bức ảnh hoàn hảo nhất. Sự quan tâm của nam diễn viên dành cho vợ nhận được nhiều lời khen tặng của cư dân mạng.

Idris Elba chỉnh váy cho vợ trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes (Ảnh: AP).

Three Thousand Years of Longing với dàn diễn viên toàn "sao" và kinh phí làm phim lên tới hơn 60 triệu USD là một trong những bộ phim lớn được công chiếu tại Liên hoan phim Cannes năm nay. Sự kiện thu hút đông đảo ngôi sao trong nhiều lĩnh vực tham dự.

Idris Elba và đoàn làm phim "Three Thousand Years of Longing" dự Liên hoan phim Cannes (Ảnh: Getty Images).

Nam diễn viên Idris Elba đã từng kết hôn 3 lần, có 2 con trong đó con gái lớn của anh đã 20 tuổi. Idris Elba nói, anh và vợ ít khi xa nhau từ khi hẹn hò. Nam diễn viên U50 luôn dành cho vợ những lời khen ngọt ngào trong mỗi cuộc trả lời phỏng vấn. Idris chia sẻ, Sabrina khiến anh sống tốt hơn và cô còn rất quan tâm và vui vẻ trong mối quan hệ với bạn bè và người thân của anh.

Sabrina Dhowre từng đăng quang Hoa hậu Vancouver vào năm 2014. Kể từ đó, cô trở thành người mẫu thời trang. Người đẹp đắt show trình diễn thời trang ở quê nhà Canada và cô cũng từng xuất hiện trên tạp chí Vogue.

Idris Elba đẹp đôi bên vợ kém 17 tuổi (Ảnh: AP).

Elba, 49 tuổi và Dhowre, 32 tuổi, gặp nhau tại một quán bar khi nam diễn viên người Anh đang quay phim The Mountain Between Us ở Vancouver, Canada. Idris Elba nói, tình yêu của họ bắt đầu ngay từ cái nhìn đầu tiên và họ thực sự trúng tiếng sét ái tình. Nam tài tử chia sẻ, anh đã từng kết hôn nhiều lần nên không còn tha thiết chuyện cưới xin nhưng Sabrina đã làm anh thay đổi suy nghĩ.

Hình ảnh đẹp trong đám cưới của Sabrina và Idris Elba (Video: Vogue).

Sau 2 năm hẹn hò, tài tử phim Thor Idris Elba và Sabrina Dhowre kết hôn tại Morocco vào ngày 26/4/2019. Trong hôn lễ sang trọng, Sabrina diện váy cưới xa hoa của Vera Wang. Sabrina chia sẻ, cô là người lãng mạn và vợ chồng cô luôn cố gắng dành cho nhau những khoảng thời gian ngọt ngào, vui vẻ trong cuộc sống và tránh tất cả những tranh cãi không cần thiết.

Idris Elba, người nổi tiếng với vai vị thần gác cổng Heimdall trong phim Thor từng được tạp chí People bình chọn là người đàn ông gợi tình nhất thế giới năm 2018. Trước đó vào năm 2013, anh được vinh danh là Người đàn ông quyến rũ nhất năm của năm do Essence bình chọn và xếp thứ 2 trong danh sách những người đàn ông quyến rũ nhất do People bình chọn.

Năm 2015, Idris Elba được vinh danh là một trong 50 người đàn ông mặc đẹp nhất nước Anh do tạp chí GQ bình chọn. Vào tháng 9/2018, nam diễn viên được vinh danh là một trong 50 người "làm cho London trở nên tuyệt vời hơn" và giúp định hình văn hóa của London, Anh quốc.

Idris Elba được biết tới qua các bộ phim như The Wire, Beasts of No Nation, The Suicide Squad, Prometheus, Avengers: Infinity War.... Anh đã 4 lần được đề cử giải Quả cầu vàng cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất và giành được một giải thưởng. Ngoài ra Idris Elba còn 5 lần được đề cử giải Primetime Emmy.

Ngoài diễn xuất, Elba còn được biết tới với tư cách là một DJ - nhạc sĩ. Năm 2016, Idris Elba có tên trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới do tạp chí Time bình chọn. Tính đến tháng 5/2019, các bộ phim của Idris Elba đã mang về gần 10 tỷ USD doanh thu phòng vé tại các rạp chiếu phim trên toàn cầu trong đó có hơn 3,6 tỷ USD doanh thu ở khu vực Bắc Mỹ. Idris Elba hiện sở hữu khối tài sản ước chừng hơn 40 triệu USD.