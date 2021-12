Ngôi sao gợi cảm Rita Ora bất ngờ tiết lộ trữ trứng đông lạnh

Dân trí Ca sĩ xinh đẹp nổi tiếng xứ sương mù Rita Ora gây bất ngờ khi tiết lộ với phóng viên rằng cô trữ trứng đông lạnh từ năm 24 tuổi.

Rita Ora vừa có cuộc trả lời phỏng vấn với tờ The Independent. Trong cuộc trò chuyện với báo giới, nữ ca sĩ 9X bất ngờ tiết lộ cô đã đưa trứng của mình đi trữ lạnh từ khi cô mới 24 tuổi.

Rita Ora sành điệu dự sự kiện

Rita giải thích về lý do cô đưa ra quyết định này rằng: "Tôi muốn có một gia đình ấm cúng. Tôi nghĩ là phụ nữ, chúng ta đặt áp lực đó lên chính mình bởi vì chúng ta cảm thấy đó là nghĩa vụ của mình, nghĩa vụ tạo ra một mầm sống. Vì vậy, tôi muốn mình không phải lo lắng về chuyện đó. Bây giờ tôi thật sự không lo lắng bởi đó là điều tốt nhất tôi từng làm".

Rita Ora bất ngờ tiết lộ trữ trứng đông lạnh.

Đây cũng là lần hiếm hoi nữ ca sĩ 31 tuổi nói về chuyện tình cảm của mình với bạn trai mới, đạo diễn tài hoa Taika Waititi, 46 tuổi, người mà cô đã gặp ở Australia khi cô tới đây ngồi ghế giám khảo show truyền hình The Voice vào tháng 4 năm 2021. Ngôi sao người Anh cho biết, cô không hề mong đợi tìm được tình yêu của mình.

Rita Ora sánh đôi Taika Waititi

"Tôi không mong đợi tìm thấy tình yêu ở Australia và tôi cũng không tìm kiếm nó. Tôi muốn giữ cho mối quan hệ của mình không bị chú ý và bảo vệ nó".

Nữ ca sĩ xinh đẹp cho biết, cô đã thay đổi cách hẹn hò trong mắt công chúng. "Tôi nghĩ, để bảo vệ thứ mà bạn thực sự quan tâm, bạn phải có sự nhạy cảm về chuyện riêng tư. Tôi sẽ không biết điều đó nếu tôi không trải qua những gì tôi đã trải qua trong quá khứ, khi tôi từng quá tin tưởng người khác và đôi khi chia sẻ quá nhiều".

Rita hạnh phúc bên bạn trai Taika Waititi.

Bạn bè của nữ ca sĩ cho biết, Rita và bạn trai lớn tuổi đang tiến rất nhanh trong mối quan hệ của họ và cặp đôi thậm chí đã bắt đầu thảo luận về hôn nhân. Người trong cuộc tiết lộ: "Taika gọi Rita là "vợ yêu" và nói với mọi người rằng anh ấy sẽ trở thành người chồng đầu tiên và cuối cùng của cô ấy".

"Mọi người xung quanh đều coi đó chỉ là một kiểu nói đùa tán tỉnh nhưng Rita thực sự mong chờ mọi thứ là thật. Rita Ora dành nhiều tình cảm cho bạn trai nổi tiếng".

Rita Ora dự lễ trao giải Grammy

Taika là một trong những đạo diễn tiếng tăm nhất New Zealand. Anh từng nhận giải Oscar vào năm 2020 với bộ phim Jojo Rabbit và được đề cử giải Oscar với phim Two Cars, One Night năm 2003. Bộ phim Boy (2010) và Hunt for the Wilderpeople (2016) của anh từng là phim có doanh thu cao nhất tại New Zealand.

Taika Waititi từng kết hôn với nhà sản xuất phim Chelsea Winstanley nhưng cặp đôi đã chia tay vào năm 2018. Taika và vợ có hai cô con gái, Te Hinekāhu và Matewa Kiritapu.

Rita Ora thì chưa từng kết hôn trong quá khứ. Dù nữ ca sĩ hẹn hò với khá nhiều anh chàng nổi tiếng nhưng các mối tình của cô đều kết thúc chóng vánh.

Vĩnh Ngọc

Theo DM