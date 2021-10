Ngôi sao của show truyền hình "Những người bạn" qua đời vì ung thư

Dân trí Nam diễn viên James Michael Tyler, người từng góp mặt trong show truyền hình sitcom danh tiếng "Friends" (Những người bạn), vừa qua đời ở tuổi 59, sau thời gian chiến đấu với bệnh ung thư.

James Michael Tyler là gương mặt quen thuộc của khán giả yêu mến show truyền hình dài tập và nổi tiếng của nước Mỹ - Friends (Những người bạn). Ông vào vai nhân vật Gunther trong show truyền hình kéo dài 10 năm này.

Ông phát hiện mắc bệnh ung thư vài năm trước và trải qua một cuộc hành trình chiến đấu với bệnh tật đáng ngưỡng mộ. James Michael Tyler nhận tin mắc bệnh ung thư vào giữa năm 2018 và bắt đầu điều trị ngay sau đó.

Nam diễn viên 59 tuổi trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Los Angeles, Mỹ bên người thân. Quản lý của ông tiết lộ với giới truyền thông: "Thế giới này biết ông là Gunther (hay còn là người bạn thứ bảy trong show truyền hình Những người bạn). Nhưng với những người yêu mến ông, Michael là một diễn viên, một nhạc sĩ, một người chiến đấu không ngừng nghỉ với căn bệnh ung thư và là một người cha hết mực yêu thương vợ con".

Jame Michael Tyler tham gia nhiều show truyền hình ăn khách khác của Mỹ như Just Shoot Me!, Sabrina the Teenage Witch (Sabrina cô bé phù thủy), The Blue Hotel và bắt đầu tham gia show truyền hình Friends (Những người bạn) từ năm 1994. Trong tổng cộng 236 tập phim của Friends, Jame góp mặt 150 tập.

Gần đây, Jame hé lộ về tình trạng bệnh tật trong một buổi phỏng vấn rất xúc động của chương trình US Today show. Ông nói với MC Craig Melvin của chương trình, ông đang trải qua quá trình điều trị hóa trị và khuyên mọi người nên chủ động khám bệnh trước khi quá muộn.

"Tôi rất tiếc phải nói rằng, tôi không xuất hiện trước các bạn trong ngày hôm nay để thông báo về tập phim tiếp theo của Friends. Tôi ở đây để nói với các bạn rằng, tháng 9/2018, tôi được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt và nó đã di căn sang xương", Jame chia sẻ trong chương trình.

Jame Michael Tyler phát hiện bị ung thư từ năm 2018 và luôn khát khao được tiếp tục sống.

Ngôi sao nổi tiếng tỏ ra rất lạc quan khi kể rằng, ông đã trải qua vài tháng điều trị rất tuyệt vời nhưng vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào đầu năm 2020, tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể của ông, ảnh hưởng tới cột sống và khiến nửa thân dưới của ông khó di chuyển.

"Tôi đối mặt với bệnh tật gần 3 năm. Thực ra bệnh tôi đang ở giai đoạn bốn và là giai đoạn cuối của bệnh nhân ung thư. Các bạn biết đấy, bệnh tật có thể cướp tôi đi bất kỳ lúc nào", ngôi sao 59 tuổi thừa nhận.

Nam diễn viên cho biết thêm, dù bệnh tật đau đớn và hành trình trị bệnh khó khăn nhưng ông vẫn luôn muốn được tiếp tục sống và làm việc. Vào lúc góp mặt trong chương trình, Jame đã không thể đi lại nhưng vẫn muốn xuất hiện trước khán giả để khích lệ mọi người nên lạc quan trước bệnh tật và nên khám bệnh thường xuyên.

Jame Michael Tyler luôn bền bỉ, kiên cường trong hành trình chiến đấu với bệnh ung thư suốt 3 năm qua.

Tháng 5 vừa rồi, ông vẫn góp mặt với tư cách khách mời trong tập phim đặc biệt của Friends bên cạnh 6 nhân vật chính của chương trình. Ông không muốn mọi người nhớ tới mình như một bệnh nhân ung thư trong tập cuối này mà muốn được khán giả yêu mến vì là một phần ý nghĩa của show truyền hình nổi tiếng - Friends.

Sau khi phát hiện mắc ung thư, Jame còn tham gia hai bộ phim ngắn trong thời gian điều trị bệnh và là người phát ngôn của quỹ bảo vệ bệnh nhân ung thư - Prostate Cancer Foundation. Trong suốt hành trình trị bệnh dũng cảm của mình, Jame Tyler luôn có "bà xã" Jennifer Carno song hành và động viên.

Ngay sau khi thông tin Jame Tyler qua đời vì căn bệnh ung thư ở tuổi 59 được đăng tải, nhiều đồng nghiệp và khán giả yêu mến đã gửi lời chia buồn tới gia đình nam diễn viên và hi vọng, ông sẽ yên nghỉ ở thế giới bên kia sau những đau đớn bởi bệnh tật.

