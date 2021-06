Ngôi sao Charli XCX mặc "sốc" lên sân khấu

Charli XCX đã phát hành bốn album bán chạy trong đó album mới nhất How I'm Feeling Now ra mắt vào năm 2020. Ngoài ca hát, Charli XCX còn sáng tác ca khúc cho các ca sĩ khác bao gồm Beg for It của Iggy Azalea (2014), Same Old Love (2015) của Selena Gomez, Boys & Girls của will.i.am (2016), Tonight (2017) của Blondie.