Tiến Luật lên tiếng chuyện ghen tuông khi Thu Trang đóng cặp với người khác

Sự kiện công chiếu phim điện ảnh Ai thương ai mến tối 29/12 thu hút sự quan tâm của đông đảo truyền thông. Đây là dự án điện ảnh do Thu Trang đảm nhận vai trò đạo diễn, đồng thời là tác phẩm mở màn phòng vé năm 2026. Sau thành công của Nụ hôn bạc tỷ, dự án mới của nữ nghệ sĩ nhận được nhiều kỳ vọng từ khán giả.

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật trong buổi công chiếu phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Khác với những dự án trước, Tiến Luật chỉ xuất hiện với một vai diễn nhỏ trong Ai thương ai mến. Trước câu hỏi liệu có lo ngại việc ưu ái người thân nên hạn chế đất diễn của chồng, Thu Trang thẳng thắn chia sẻ: "Tôi từng nói vui là đáng ra anh Luật không có vai, nhờ là chồng của đạo diễn mới có vai. Thật sự là trong phim không có vai nào phù hợp".

Về phía mình, Tiến Luật hài hước cho biết anh từng "gây áp lực" với vợ để được tham gia phim, thậm chí tự nghĩ ra tên nhân vật. Nam nghệ sĩ thừa nhận Thu Trang là người rất nghiêm túc với nghề: "Ở cương vị đạo diễn, Trang không dựa trên tình cảm mà chọn diễn viên hợp vai. Tôi từng xin đóng vai cậu Khả hoặc cha cậu Khả nhưng không được" (cười).

Trước câu hỏi có ghen khi xem những phân đoạn tình tứ giữa Thu Trang (vai Mến) và Ngọc Thuận (vai Khả), Tiến Luật cho biết đây hoàn toàn là công việc. Anh vui khi hai nhân vật có sự kết nối tốt, đủ để khán giả tin rằng đó là một cặp đôi thật sự.

"Vợ tôi rất giỏi, đóng với bạn diễn nam nào cũng có chemistry (phản ứng hóa học - PV)", Tiến Luật nói.

Dàn diễn viên trong phim "Ai thương ai mến" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Đồng hành cùng vợ trong vai trò hậu phương tinh thần, nam diễn viên bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến Thu Trang dốc toàn lực cho dự án. Anh cho biết luôn tin tưởng vào lựa chọn và bản lĩnh nghề nghiệp của vợ.

Trong khi đó, Ngọc Thuận xúc động khi trở lại màn ảnh rộng sau gần 20 năm. Nam diễn viên xem vai cậu Khả như một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp. Khi diễn cùng Thu Trang, anh cho biết bản thân cảm nhận được sự an tâm, gần gũi, như đang diễn với một người vợ thật ngoài đời.

Trâm Anh cũng nhận được nhiều câu hỏi xoay quanh việc có áp lực hay lo bị so sánh với Hoa hậu Đoàn Thiên Ân - người từng vào vai em gái của Thu Trang trong Nụ hôn bạc tỷ.

Nữ diễn viên cho rằng mỗi người có cách thể hiện riêng nên không đặt nặng chuyện so sánh. Cô bày tỏ mong muốn Ai thương ai mến có thể nối dài thành công, thậm chí vượt qua Nụ hôn bạc tỷ và được khán giả đón nhận nhiều hơn.

Thu Trang đảm nhận vai trò đạo diễn của phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

NSƯT Ngọc Hiệp cho biết chính chiều sâu câu chuyện cùng sự chỉn chu trong cách làm phim đã khiến chị nhận lời trở lại điện ảnh sau nhiều năm. Với chị, đây là một cái duyên đẹp với màn ảnh rộng.

Vai diễn trong Ai thương ai mến cũng là thử thách lớn khi chị phải nghiên cứu kỹ hình ảnh những người bà, người mẹ Nam Bộ ngoài đời, từ cách thoại đến lối ứng xử. Đây cũng là lần đầu nữ nghệ sĩ diễn cảnh ăn trầu dù trước đó chưa từng thử.

Nữ nghệ sĩ dành lời khen cho đạo diễn Thu Trang: "Trang làm việc rất tập trung nhưng không gò bó, lúc nào cũng giữ không khí thoải mái. Một đạo diễn nữ như vậy không nhiều".

Ai thương ai mến xoay quanh nhân vật Hai Mến cùng những sóng gió trong cuộc đời, qua đó làm nổi bật giá trị của tình thân và tình người. Bên cạnh màu sắc giải trí, bộ phim chạm đến những lát cắt rất đời về số phận con người giữa dòng đời nhiều biến động.

Phim có suất chiếu đặc biệt vào ngày 31/12 và chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 1/1/2026.