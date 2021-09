Ngoại hình cực phẩm thời trẻ của nam chính "Squid Game"

Dân trí Xuất thân là người mẫu, tài tử Lee Jung Jae - nam chính "Squid Game" sở hữu ngoại hình cuốn hút, gương mặt nam tính, chiều cao 180 cm. Khi chuyển hướng sang điện ảnh, anh trở thành diễn viên tài năng.

Lee Jung Jae là nam diễn viên chính trong bộ phim truyền hình gây sốt của Hàn Quốc - Squid Game (Trò chơi con mực). Phim đang nằm trong top 10 phim truyền hình ăn khách nhất thế giới trên nền tảng Netflix toàn cầu và là phim truyền hình Hàn Quốc có thành tích tốt nhất từ trước đến nay.

Trong phim, anh vào vai Gi Hoon - một người đàn ông trung niên bị vợ bỏ, thất nghiệp, nghiện cờ bạc, nợ nần, mẹ bị bệnh nặng. Anh buộc phải tham gia một cuộc thi sinh tồn gồm 456 người chơi để giành lấy món tiền thưởng khổng lồ với mong muốn đủ tiền chữa bệnh cho mẹ.

Tạo hình của Lee Jung Jae trong "Squid Game".

Trong Squid Game, tạo hình của nhân vật Gi Hoon rất bệ rạc, già nua nhưng thực chất, ngoài đời, Lee Jung Jae là một quý ông cực phẩm của màn ảnh Hàn Quốc.

Anh sở hữu ngoại hình mạnh mẽ, phong trần với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn được tích lũy trong suốt hơn hai mươi năm tuổi nghề. Giới truyền thông Hàn Quốc đánh giá Lee Jung Jae là một tượng đài đáng tự hào của điện ảnh xứ kim chi.

Lee Jung Jae sinh năm 1973 tại Seoul, từng theo học trường Đại học Dongguk và tốt nghiệp bằng thạc sĩ chuyên ngành Sân khấu Điện ảnh. Năm 1993, anh gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu rồi rẽ ngang sang diễn xuất.

Lee Jung Jae là một người mẫu nổi tiếng của Hàn Quốc trước khi trở thành diễn viên điện ảnh.

Ngay từ những năm 90 của thế kỉ trước, Lee Jung Jae đã là cái tên nổi tiếng trên khắp các quốc gia châu Á. Anh liên tục gặt hái được những thành công đáng nể ngay khi tuổi đời còn rất trẻ cùng với loạt phim đình đám như Dinosaur Teacher, The Young Man, Feelings (Cảm xúc)...

Với khán giả Việt Nam, vai diễn đầu tiên thành công của Lee Jung Jae chính là trong bộ phim truyền hình Feelings (Cảm xúc) thực hiện vào năm 1994.

Suốt 20 năm qua, Lee Jung Jae được xem là tượng đài điện ảnh và là cái tên bảo chứng về doanh thu phòng vé tại Hàn Quốc khi góp mặt trong nhiều dự án nổi tiếng The Thieves, The Housemaid, Typhoon, Svaha: The Sixth Finger, Assassination, Deliver Us from Evil...

Nam diễn viên Lee Jung Jae sở hữu ngoại hình cực phẩm thời trẻ với gương mặt nam tính và chiều cao 180 cm ấn tượng.

Lee Jung Jae từng góp mặt trong bộ phim truyền hình Cảm xúc được yêu thích tại Việt Nam.

Tạo hình thời trẻ của Lee Jung Jae (trái) trong Cảm xúc thực hiện năm 1994.

Nhờ cơn sốt Squid Game, cái tên Lee Jung Jae cũng "nóng" hơn trong thời gian gần đây. Mới đây, nhiều người hâm mộ đã chia sẻ lại loạt ảnh tài tử họ Lee trong quá khứ và những bức ảnh này lập tức nhận được nhiều lượt tìm kiếm. Khán giả đều dành lời khen ngợi cho vẻ ngoài điển trai, nam tính của Lee Jung Jae.

Khi được hỏi về vai diễn của mình trong Squid Game, Lee Jung Jae đã chia sẻ rằng, nếu thắng giải thưởng 45,6 tỷ won như trong phim, anh sẽ mang đi làm từ thiện.

Hiện tại, Lee Jung Jae đang hẹn hò với nữ doanh nhân Lim Se Ryung - ái nữ tập đoàn thực phẩm lớn nhất nhì Hàn Quốc Daesang. Cặp đôi công khai mối quan hệ từ năm 2015 sau khi Lim Se Ryung ly hôn với người chồng đầu, doanh nhân Lee Jae Yong - người thừa kế tập đoàn Samsung.

Bên cạnh công việc diễn xuất, Lee Jung Jae còn là một doanh nhân. Lee Jung Jae cùng với cậu bạn thân - Jung Woo Sun đã bắt tay thành lập nên công ty giải trí chuyên dành cho các diễn viên mang tên Artist Company. Anh còn được biết đến với việc ra mắt chuỗi nhà hàng Ý cao cấp ở Seoul (Hàn Quốc) được đặt tên theo bộ phim Il Mare mà anh tham gia diễn xuất.

Lee Jung Jae hiện là quý ông cực phẩm và tài năng của điện ảnh xứ Hàn.

Nam diễn viên 47 tuổi vẫn duy trì được vẻ ngoài nam tính và dáng vóc cân đối.

Thân hình đáng ngưỡng mộ của Lee Jung Jae.

Nam diễn viên U50 vẫn được nhiều tạp chí thời trang ưu ái.

Lee Jung Jae công khai hò hẹn với nữ đại gia Lim Se Ryung từ năm 2015.

Lee Jung Jae tham gia show truyền hình thực tế

