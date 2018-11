Ngỡ ngàng khi các sao ghét nhau ra mặt trên phim trường

Thậm chí, buổi tối trước khi hai nam tài tử này có cảnh diễn chung, cả hai còn xảy ra xích mích trong một nhà hàng. Jim Carrey đã tới gần Tommy Lee Jones để nói lời chào, tuy nhiên, Jones lại phản ứng theo cách ngoài mong đợi khi tuyên bố rằng: “Tôi ghét anh. Tôi thực sự không ưa anh đâu đấy”.

Khi tham gia “Fresh Prince of Bel-Air”, Janet Hubert đã bị thay vai “giữa đàng” vì có mâu thuẫn với bạn diễn Will Smith. Janet Hubert thậm chí đã gọi Will Smith là “đứa trẻ hư” và nói rằng nam tài tử có những hành động kinh khủng với mình. Để đáp lại, Will Smith “tố” Janet Hubert mới chính là người có thái độ khó chịu trên phim trường.