Nghi vấn mỹ nhân "Đi mà lấy chồng tôi" đe dọa nạn nhân vụ bạo lực học đường

Song Ha Yoon là cái tên đang lên của màn ảnh xứ Hàn sau khi dự án Đi mà lấy chồng tôi vào đầu năm 2024. Vai diễn "tiểu tam" đáng ghét, mưu mô, tham vọng và đầy đố kỵ Jung Soo Min của Song Ha Yoon góp phần làm nên thành công cho Đi mà lấy chồng tôi.

Theo kết quả thông báo của Viện Nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc, tháng 2 vừa rồi, Song Ha Yoon góp mặt trong bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu của giới nghệ sĩ Hàn Quốc.

Danh tiếng và tương lai của Song Ha Yoon bị ảnh hưởng nặng nề bởi cáo buộc bạo lực học đường (Ảnh: Singles).

Bảng xếp hạng được Viện Nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc xây dựng thông qua phân tích dữ liệu về mức độ phủ sóng truyền thông, sự tham gia, tương tác và chỉ số cộng đồng của 50 diễn viên xuất hiện trong các bộ phim truyền hình phát sóng trong tháng 1 và tháng 2/2024.

Tuy nhiên vừa nổi lên, Song Ha Yoon đã vướng nghi vấn tố bạo lực học đường khi còn đi học. Vụ việc Song Ha Yoon bị tố bạo lực học đường nổ ra từ ngày 1/4 khi chương trình Scandal Supervisor của đài JTBC đã đưa tin về nữ diễn viên tên "S" bị tố vi phạm bạo lực học đường, tát vào mặt nạn nhân suốt 90 phút.

Nữ diễn viên "S" được giới thiệu đang nhận được nhiều sự chú ý nhờ vai diễn phản diện. Dù chương trình Scandal Supervisor không nhắc danh tính nữ diễn viên, nhưng lại sử dụng ảnh làm mờ được cho là của Song Ha Yoon.

Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục bị tố đánh hội đồng bạn học, buộc phải chuyển trường 2 lần vì bạo lực học đường.

Ban đầu, công ty quản lý mạnh mẽ phủ nhận toàn bộ cáo buộc trong Scandal Supervisor và khẳng định Song Ha Yoon không quen nạn nhân. Phía nữ diễn viên cũng tuyên bố kiện những bên tung tin không chính xác.

Tuy nhiên, sau đó, công ty của Song Ha Yoon lại bất ngờ thay đổi thái độ. Họ thừa nhận việc nữ diễn viên từng phải chuyển trường vì có liên quan đến một vụ bạo lực học đường nhưng cô không trực tiếp tham gia đánh người.

Song Ha Yoon tỏa sáng nhờ vai diễn "tiểu tam" trong "Đi mà lấy chồng tôi" (Ảnh: tvN).

Công ty giải trí King Kong by Starship cũng giải thích, nữ diễn viên chuyển trường vì muốn nhanh chóng kết thúc vụ việc để gia nhập làng giải trí, chứ không phải chịu hình phạt buộc chuyển trường. Khi được hỏi về lý do, thời điểm chính xác và tính chất của việc Song Ha Yoon chuyển trường, công ty King Kong by Starship cho biết, họ phải xác minh.

Danh tiếng của nữ diễn viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại Hàn Quốc, bạo lực học đường được xem là vết nhơ trong sự nghiệp các nghệ sĩ, có thể nhấn chìm và hủy hoại toàn bộ danh tiếng của nghệ sĩ.

Đầu tháng 4, tờ Osen bất ngờ đưa ra bằng chứng giúp Song Ha Yoon. Theo đó, thời điểm nữ diễn viên chuyển từ trường trung học là vào cuối tháng 7/2004. Thời điểm này lệch với mốc cuối tháng 8/2004 mà nạn nhân đưa ra trong chương trình Scandal Supervisor.

Ngoài ra, tờ Osen cũng đặt nghi vấn về việc Song Ha Yoon chuyển trường không phải vì vi phạm bạo lực học đường. Song, những thông tin của Osen công bố dường như chưa nhận được sự đồng tình của cộng đồng mạng. Một số người tiếp tục đặt ra nghi vấn về thời điểm Song Ha Yoon chuyển trường.

Giữa thời điểm Song Ha Yoon đang chịu sự đả kích lớn từ công chúng, gần đây, một nạn nhân của nữ diễn viên lại tung đoạn tin nhắn được cho là từ công ty quản lý nữ diễn viên gửi.

Đoạn tin nhắn này được chia sẻ trên mạng khiến vụ việc của Song Ha Yoon thêm nghiêm trọng. Trước đó, công ty King Kong by Starship từng thừa nhận, họ muốn gặp mặt trực tiếp nạn nhân, nhưng bị người này từ chối.

Đoạn tin nhắn có đoạn viết: "Tôi thay mặt CEO. Mặc dù chúng tôi chưa thể liên lạc với Song Ha Yoon nhưng sau khi nói chuyện với cô ấy, chúng tôi cảm thấy nếu có điều gì cô ấy phải xin lỗi, cô ấy sẽ xin lỗi. Chúng tôi đang không biết tin vào ai".

"Liệu bạn có thể dành thời gian và gác lại công việc của mình không, vì chắc bạn bận rộn lắm. Nhưng bạn có nghĩ rằng chúng ta không nên truy cứu đến cùng câu chuyện hay không? Không phải bạn nói chuyện này sẽ làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của bạn sao? Chúng ta gặp nhau nhé", đoạn tin nhắn viết thêm.

Hiện, những thông tin trên thu hút sự quan tâm của người hâm mộ nhưng phía Song Ha Yoon chưa lên tiếng phản hồi. Một số ý kiến cho rằng, nội dung đoạn tin nhắn được cho là có nhiều câu hăm dọa nạn nhân.

Song Ha Yoon (SN 1986) đã có 20 năm hoạt động trong làng giải trí và thuộc sự quản lý của King Kong by Starship cùng các ngôi sao khác như Kim Bum, Kim Ji Won, Lee Kwang Soo, Lee Dong Wook...

Nhắc đến Song Ha Yoon, khán giả chỉ nhớ đến vai phụ của cô trong Đời tôi hạng bét hoặc Tiệc trăng máu. Tuy nhiên, nữ diễn viên xinh đẹp không bỏ cuộc và luôn biết ơn từng cơ hội đến với mình.

Phải tới vai phụ trong Đi mà lấy chồng tôi, cô mới thực sự tỏa sáng và được xem là ứng viên sáng giá cho nhiều giải thưởng về diễn xuất của Hàn Quốc trong năm 2024.