Dàn sao "Cô đi mà lấy chồng tôi" khoe ảnh nghỉ dưỡng tại Nha Trang

Một ngày trước khi kết thúc kỳ nghỉ mừng rating (lượt xem) kỷ lục cùng ê-kíp "Cô đi mà lấy chồng tôi", sao nữ Park Min Young khoe nhan sắc không tì vết trên Instagram với diện mạo trẻ trung, tinh nghịch bên bể bơi riêng.

Cô nàng cũng thích thú khoe cảnh biển đẹp như tranh vẽ phía sau hàng dừa thanh bình, xa xa là công trình cáp treo vượt biển sừng sững giữa vịnh Nha Trang. Phần bánh ngọt - trái cây nhiệt đới kèm dòng chữ "Welcome to Vinpearl" được nữ diễn viên trang trọng đăng trong bài viết trên kênh Instagram cá nhân về kỳ nghỉ. Fan du lịch có thể nhận ra khu nghỉ dưỡng đón Park Min Young trong lần đầu tiên đến Việt Nam là Vinpearl Nha Trang.

Trước đó, "cô em chồng" Choi Gyu Ri đã thoải mái chia sẻ hình ảnh cận mặt khi vừa có mặt tại khu resort sang trọng, khung cảnh biển đêm tuyệt đẹp và giây phút lãng mạn chạm ly bên bể bơi. Bài viết được gắn thẻ với trang cá nhân Park Min Young nên không ít người đoán xa đoán gần là cặp đôi chị dâu - em chồng này đã kịp lập hội thư giãn tại một căn biệt thự view biển.

"Cô em chồng" Choi Gyu Ri chia sẻ story khi đặt chân đến Vinpearl Nha Trang (Ảnh: Instagram nhân vật).

"Em chồng của Park Min Young" còn hé lộ hình ảnh hiếm hoi trong bữa tiệc mừng công của đoàn "Cô đi mà lấy chồng tôi" trong không gian khán phòng sang trọng. Nhiều nhân sự trong ê-kíp làm phim cũng thích thú lan tỏa hình ảnh được đón tiếp chu đáo cùng thông điệp tri ân "Cảm ơn tất cả diễn viên và nhân viên đã làm việc chăm chỉ".

Những hình ảnh tại tiệc Gala Dinner chúc mừng thành công của bộ phim (Ảnh: Instagram nhân vật).

Trong các hình ảnh chụp chung với người hâm mộ (fan), dàn diễn viên chính lộ diện trong trang phục đơn giản, thân thiện với từng fan. Hình ảnh cũng hé lộ phần nào những hoạt động chính của đoàn phim tại Vinpearl Nha Trang. Các diễn viên tham dự đông đủ tiệc mừng công tại phòng (ballroom) sang trọng.

Khi đi spa chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp và phục hồi năng lượng, Park Min Young "đốn tim" fan hâm mộ khi đích thân cầm điện thoại selfie khoe mặt mộc xinh đẹp.

Nữ diễn viên đình đám vui vẻ chụp ảnh cùng người hâm mộ (Ảnh: Vinpearl).

"Anh chồng cũ" Lee Yi Kyung trải nghiệm kỳ nghỉ ở Vinpearl Nha Trang với những hình ảnh đẹp. Lee Yi Kyung cũng đăng dòng cảm nghĩ về việc bộ phim "Cô đi mà lấy chồng tôi" đã khép lại vui vẻ ở Việt Nam.

Nam diễn viên Lee Yi Kyung khoe ảnh tận hưởng kỳ nghỉ cùng ê-kíp làm phim (Ảnh: Instagram nhân vật).

Loạt ảnh Lee Yi Kyung bên ngoài khu biệt thự biển, cùng "vợ cũ" Park Min Yong và "tình địch" Na In Woo tạo dáng nghịch ngợm khi đi chơi golf tại Vinpearl Golf Nha Trang đã khéo khoe một phần kỳ nghỉ trọn vẹn tại Vinpearl Nha Trang.

Đây là khoảng thời gian quý giá sau nhiều tháng bận rộn, khi cả đoàn phim có thể thảnh thơi giao lưu, gắn kết cũng như tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên, khám phá văn hóa Việt Nam và trải nghiệm những sản phẩm, dịch vụ cao cấp tại đây.

Bộ ba diễn viên thích thú tạo dáng chụp ảnh trên sân golf (Ảnh: Instagram Lee Yi Kyung).

Trước Park Min Young và dàn sao "Cô đi mà lấy chồng tôi", nhiều ngôi sao Hàn Quốc đã lựa chọn Vinpearl Nha Trang là điểm đến trải nghiệm khi du lịch Việt Nam.

Tổ hợp du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí Vinpearl Nha Trang tọa lạc trên Hòn Tre (Ảnh: Vinpearl).

Đầu tháng 2/2024, Sungchan - thành viên nhóm nhạc RIIZE chia sẻ những khoảnh khắc tắm biển trước khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại Vinpearl Nha Trang.

Người hâm mộ nhanh chóng nhận ra Sungchan check-in tại Vinpearl Nha Trang (Ảnh: Sungchan).

Hay dàn sao phim Bác sĩ Cha (Doctor Cha) gồm Uhm Jung Hwa, Kim Byung Chul, Myung Se Bin cũng đã từng lộ hình ảnh đến Vinpearl Nha Trang để ăn mừng thành công của bộ phim đình đám này vào cuối tháng 6/2023. Theo trang tin Star News, đoàn phim Doctor Cha dành 5 ngày 4 đêm nghỉ dưỡng tại Việt Nam.

Sau chuyến đi, nữ chính Uhm Jung Hwa khoe ảnh thả dáng bên bờ biển hòn Tre, phía sau là bánh xe bầu trời của VinWonders Nha Trang lung linh giữa trời đêm (Ảnh: Instagram nhân vật).

Quần thể du lịch Vinpearl Nha Trang vừa đón dàn sao "Cô đi mà lấy chồng tôi" nổi danh với cảnh quan tuyệt mĩ tọa lạc hài hòa giữa vịnh biển đẹp nhất hành tinh, sở hữu hệ sinh thái "all - in - one" đáp ứng hoạt động vui chơi, nghỉ dưỡng cao cấp.

Được mệnh danh là "cung đường ngắm biển đẹp nhất Nha Trang", cáp treo Vinpearl Nha Trang đem đến hành trình thưởng ngoạn trọn vẹn kỳ quan vịnh biển thiên đường (Ảnh: Vinpearl).

Không gian nghỉ dưỡng sang trọng từ phòng khách sạn sang trọng, tầm nhìn đại dương cho đến những căn biệt thự biển theo phong cách Tropicana villa theo chủ đề nhiệt đới, riêng tư giữa khuôn viên xanh mát, tô điểm thêm làn cát trắng, nắng vàng. Vinpearl Nha Trang sở hữu chuỗi nhà hàng đa dạng, hội tụ tinh hoa mĩ vị Việt - Á - Âu. Bên cạnh đó, chuỗi ballroom, Vinpearl Convention Center lộng lẫy, Vinpearl Theater nguy nga… đáp ứng nhu cầu tổ chức sự kiện, chiêu đãi, hội nghị quốc tế quy mô hàng nghìn khách dự.

Đầu năm 2024, bến cảng Vinpearl Harbour đi vào hoạt động, đem đến bộ sưu tập trải nghiệm "Ăn chơi tới bến, chill ngày cháy đêm" bao gồm tọa độ ngắm hoàng hôn đẹp nhất vịnh Nha Trang hay những xu hướng giải trí đẳng cấp thời thượng như Nasa Lounge, Sunset Bar, Li'a - Cuisine & Mixology Bar….

Nơi đây còn quy tụ thương hiệu trải nghiệm đêm đẳng cấp như Wonder Club - câu lạc bộ EDM sôi động, Warning Zone và Lousiane - chuỗi beer club nổi tiếng, The S Hookahs - Lounge Shisha uy tín cùng dàn DJ hàng đầu Singapore, Hàn Quốc, Việt Nam…

Bến cảng Vinpearl Harbour (Ảnh: Vinpearl).

Công viên chủ đề VinWonders với hàng trăm trò chơi kỷ lục, công viên nước trên đảo hàng đầu châu Á, show diễn thực cảnh tâm điểm Tatashow… là điểm hẹn của những phút giây thăng hoa mọi cung bậc cảm xúc.

Sở hữu quy mô và đẳng cấp dịch vụ vươn tầm thế giới, quần thể du lịch nghỉ dưỡng - trải nghiệm - mua sắm Vinpearl Nha Trang đang trở thành điểm đến yêu thích của giới siêu sao, người nổi tiếng Hàn Quốc nói riêng và toàn cầu nói chung. Hàng triệu du khách năm châu đã tìm thấy những kỳ nghỉ "thiên đường" nhiệt đới tại hòn Tre.