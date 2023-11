Nâng tầm phong cách thời trang mùa đông với mũ len

Jennie chọn trang phục đơn sắc, màu trung tính cho gu thời trang sân bay. Nữ ca sĩ đội mũ len cùng gam đen với kính râm và áo quần. Giọng ca "You and me" khoác bên ngoài chiếc áo denim (loại vải thô, bền, được dệt chéo từ 100% sợi cotton) phom dáng rộng rãi (Ảnh: @newsjenniekim).