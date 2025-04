Nam thần tượng bị tố lừa tình, đào mỏ bạn gái "phú bà" gần 20 tỷ đồng

Ngày 23/4, truyền thông Nhật Bản rầm rộ trước thông tin nam ca sĩ Ryoki Miyama bị tố lừa đảo bạn gái, đồng thời là vợ tương lai, số tiền lớn.

Theo tờ Shukan Bunshun, cặp đôi bắt đầu mối quan hệ tình cảm vào năm 2021. Nữ doanh nhân Akari Ono có nhiều thành tựu trong lĩnh vực thời trang. Cô cũng là YouTuber có tiếng tại Nhật Bản với hơn 850.000 người đăng ký theo dõi.

Ryoki Miyama bị tố ngoại tình và lừa tình vợ tương lai, CEO Akari Ono, đang gây xôn xao mạng xã hội Nhật Bản (Ảnh: Shukan Bunshun).

Vào thời điểm hai người quen nhau, Akari Ono đã là CEO thành đạt, còn Ryoki Miyama mới gia nhập làng giải trí. Akari hơn bạn trai nhiều tuổi nhưng họ vẫn xây dựng tình cảm suốt 4 năm qua. Cặp đôi đã đính hôn và lên kế hoạch làm đám cưới.

Trong thời gian yêu nhau, Akari Ono tặng cho bạn trai nhiều món quà đắt tiền, bao gồm siêu xe Mercedes-Benz, đồng hồ giá 10 triệu yên (hơn 1,8 tỷ đồng) và trợ cấp hàng tháng khoảng 2 triệu yên (364 triệu đồng) cho anh.

Nhờ sự hậu thuẫn của bạn gái tài năng và giàu có, Ryoki Miyama có sự nghiệp ngày càng thuận lợi và nổi tiếng.

Tuy nhiên, gần đây, Ryoki Miyama bị phát hiện ngoại tình. Biến cố này khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên xấu đi.

Akari Ono cho rằng, bạn trai đào mỏ, lợi dụng tình cảm của cô. Tờ Shukan Bunshun cho biết họ đã có được bằng chứng về việc Ryoki Miyama ngoại tình, lừa đảo bạn gái và sẽ sớm công bố.

Hiện tại, Ryoki Miyama chưa lên tiếng về vụ việc nhưng anh hứng chịu sự chỉ trích dữ dội từ công chúng. Phần lớn ý kiến kêu gọi tẩy chay Ryoki Miyama và yêu cầu anh rời khỏi làng giải trí vì làm xấu hình ảnh nghệ sĩ thần tượng.

Ryoki Miyama (SN 1999) là thành viên nhóm nhạc gồm 7 thành viên BE:FIRST. Nhóm được thành lập thông qua chương trình thử giọng The First do Đài SKY-HI sản xuất.

Nhóm chính thức ra mắt vào tháng 11/2021 và được yêu thích nhờ những màn trình diễn xuất sắc, tài năng thanh nhạc và sức hút của từng thành viên.