Nam ca sĩ gây sốc khi để lộ "vòng ba" trên sân khấu lễ trao giải VMA

Trong lễ trao giải VMA 2022, ca sĩ Damiano David của nhóm rock tới từ Italy Maneskin đã gây sốc với khán giả khi mặc trang phục hở hang để lộ "vòng ba".

Nam nghệ sĩ 23 tuổi và ban nhạc của mình biểu diễn ca khúc Supermodel trong sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Damiano diện bộ trang phục khó hiểu khoe thân trước hàng nghìn khán giả.

Damiano David biểu diễn tại lễ trao giải VMA (Ảnh: Getty Images).

Damiano David là một ca sĩ người Italy. Anh là thủ lĩnh của ban nhạc rock Maneskin, đội đã giành chiến thắng tại Liên hoan âm nhạc Sanremo 2021 và sau đó là cuộc thi Bài hát Eurovision 2021.

Damiano nổi tiếng khi trả lời phỏng vấn trên tạp chí Vogue và tuyên bố rằng anh và các thành viên trong ban nhạc không rơi vào khuôn mẫu về "những ngôi sao nhạc rock nghiện rượu và ma túy".

Nam nghệ sĩ cho biết, anh tin rằng sự sáng tạo đến từ một tâm trí khỏe mạnh, được rèn luyện và minh mẫn. Điều đó mâu thuẫn với việc ràng buộc bản thân vào một thứ mà có thể khiến con người bị phụ thuộc hoặc trở thành nô lệ.

Cũng tại lễ trao giải MTV VMA, Blackpink là nhóm nữ K-Pop đầu tiên được mời biểu diễn tại sự kiện. Bốn cô gái mang tới bản hit mới đầy sôi động Pink Venom. Màn diễn đẹp mắt của Blackpink được khán giả cổ vũ nhiệt tình. Blackpink sẽ ra mắt album mới mang tên Born Pink vào ngày 16/9 tới đây.

Blackpink trình diễn sôi động tại VMA (Ảnh: Getty Images).

Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa đã thông báo rằng nhóm nhạc của họ sẽ thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên Born Pink. Tour diễn dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15/10/2022 và kéo dài tới ngày 21/6/2023.

Ngôi sao Lizzo trình diễn ca khúc mới 2 Be Loved (Am I Ready) tại lễ trao giải MTV VMA 2022. Nữ rapper mặc bộ đồ màu hồng rất ấn tượng và lạ mắt.

Lizzo (Ảnh: Getty Images).

Tại lễ trao giải này, Lizzo được đề cử cho năm giải thưởng là Nghệ sĩ của năm, Bài hát của năm, Ca khúc pop hay nhất, Video hay nhất và Bài hát của mùa hè.

Jack Harlow, người đảm nhận vai trò là một trong những người dẫn chương trình cho sự kiện, đã mở đầu chương trình trao giải bằng màn trình diễn ca khúc hit First Class.

Jack Harlow và Fergie (Ảnh: Getty Images).

Khi Jack Harlow đang biểu diễn, ca sĩ Fergie khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện trên sân khấu và trình diễn sôi động cùng "đàn em".

Taylor Swift và Rina Yang, nhà quay phim cho All Too Well: The Short Film, là những người giành các giải thưởng đầu tiên trong đêm trao giải VMA.

Rina Yang (váy đen) và Taylor Swift (Ảnh: Getty Images).

Rina được đề cử cho hạng mục Quay phim xuất sắc nhất cho All Too Well: The Short Film và cô đã cùng với Taylor lên sân khấu cảm ơn khán giả khi giành giải Video dạng phim ngắn xuất sắc nhất.

Lisa của nhóm Blackpink giành giải thưởng Ca khúc K-Pop xuất sắc nhất cho đĩa đơn Lalisa. Lisa đã đánh bại BTS, Itzy, Seventeen, Stray Kids và Twice để giành giải thưởng này.

Lisa (Ảnh: Getty Images).

Nicki Minaj là người nhận được giải thưởng Video Vanguard của Michael Jackson. Rapper xinh đẹp xuất hiện nổi bật trên sân khấu với mái tóc hồng và gương mặt trang điểm cầu kỳ.

Nicki Minaj (Ảnh: Getty Images).

Trong bài phát biểu khi nhận giải, Nicki đã gửi lời cảm ơn những người đã truyền cảm hứng cho cô bao gồm Lil Wayne và Jay-Z và cảm ơn những người bạn nổi tiếng như Kanye West, Beyonce và Rihanna vì đã cho cô những cơ hội lớn trong sự nghiệp.

Lizzo diện bộ trang phục bắt mắt khi lên nhận giải thưởng tại lễ trao giải MTV VMA 2022. Nữ ca sĩ đã có đôi lời nhắn gửi tới diễn viên hài Aries Spears sau khi anh này công khai chê bai ngoại hình của cô trong một cuộc trả lời phỏng vấn.

Lizzo (Ảnh: Getty Images).

Lizzo nói: "Với những người có điều gì đó để nói về tôi trên báo chí. Bạn biết không, tôi sẽ không nói gì cả. Nhiều người hỏi tôi tại sao tôi không lên tiếng. Lý do bởi vì tôi đang chiến thắng, tôi đã thắng lớn".

MTV Video Music Awards (thường được viết tắt là VMA) là một trong những lễ trao giải âm nhạc được giới trẻ quan tâm nhất hiện nay. Lễ trao giải MTV Video Music Awards hàng năm thường được gọi là "Super Bowl dành cho giới trẻ" bởi sự kiện thu hút đông đảo khán giả trẻ tham dự.

Lễ trao giải VMA hàng năm thường được tổ chức vào cuối tháng 8 hoặc giữa tháng 9 và được phát sóng trực tiếp trên kênh MTV. Buổi lễ VMA đầu tiên được tổ chức vào năm 1984 tại Radio City Music Hall của thành phố New York, Mỹ. Các lễ trao giải thường được tổ chức ở thành phố New York hoặc Los Angeles, Mỹ.

Lễ trao giải VMA năm nay được dẫn chương trình bởi LL Cool J, Nicki Minaj và Jack Harlow. Buổi lễ diễn ra tại trung tâm Prudential ở Newark, New Jersey, Mỹ.

Nicki Minaj sẽ được vinh danh với giải thưởng đặc biệt của Michael Jackson. Nhóm Rock kỳ cựu Red Hot Chili Peppers sẽ nhận giải thưởng Biểu tượng toàn cầu.

Anitta, Bad Bunny, Blackpink, Lizzo, Kane Brown... sẽ biểu diễn tại lễ trao giải này. Ashley Graham, Avril Lavigne, Bebe Rexha, Becky G, Billy Eichner, Cheech & Chong, Chlöe, Dixie D'Amelio... là những vị khách được mời giới thiệu các giải thưởng.

Ngôi sao Taylor Swift diện váy khoe lưng trần gợi cảm của Oscar de la Renta và đeo nữ trang Lorraine Schwartz (Ảnh: Getty Images).

Ca sĩ kiêm diễn viên 23 tuổi Sabrina Carpenter diện váy hoa của Moschino (Ảnh: Getty Images).

Ca sĩ Anitta diện váy đỏ rực lạ mắt của Schiaparelli Couture, đeo nữ trang Tiffany & Co. (Ảnh: Getty Images).

Ngôi sao giành nhiều giải Grammy Lizzo diện váy Jean Paul Gaultier (Ảnh: Getty Images).

Nhóm Blackpink xinh đẹp dự sự kiện. Từ trái sang: Lisa diện váy Celine, Jisoo diện váy Christian Dior, Jennie mặc đồ Chanel và Rose khoe chân dài trong bộ váy Saint Laurent. Blackpink sẽ tham gia biểu diễn trong đêm trao giải này (Ảnh: Getty Images).

Chloe Bailey thanh lịch trong bộ váy Zigman (Ảnh: Getty Images).

Snoop Dogg xuất hiện cùng Bebe Rexha. Bebe diện váy gợi cảm của Vivienne Westwood (Ảnh: Getty Images).