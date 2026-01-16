Năm 2025, có nhạc sĩ nhận hơn 4 tỷ đồng tiền tác quyền âm nhạc

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSƯT Đinh Trung Cẩn - Tổng Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) - tiết lộ: “Doanh thu bản quyền âm nhạc năm 2025 đạt hơn 424 tỷ đồng, tăng khoảng 8% so với năm 2024.

Trong đó, số tiền bản quyền thu tại khu vực phía Bắc hơn 211 tỷ đồng, số tiền bản quyền thu tại chi nhánh phía Nam là hơn 212 tỷ đồng. 424 tỷ đồng tiền tác quyền âm nhạc trong năm 2025 là mức cao nhất từ trước tới nay”.

Năm 2024 ghi nhận hơn 393 tỷ đồng, tăng gần 14,2% so với năm 2023. Trong 3 năm trở lại đây, doanh thu bản quyền duy trì đà tăng ổn định, trung bình trên 10% mỗi năm.

VCPMC đã thực hiện các chi trả đến các chủ sở hữu quyền tác giả tổng số tiền hơn 268 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ 2024.

Việc duy trì tăng trưởng song song cả ở khâu thu và chi được đánh giá là tín hiệu tích cực đối với niềm tin của giới sáng tác vào cơ chế bảo vệ và phân phối quyền tác giả.

NSƯT Đinh Trung Cẩn - Tổng Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (Ảnh: T.L).

Theo NSƯT Đinh Trung Cẩn, có những tác giả trong năm nay (ông xin phép không nêu tên cụ thể), mức thu nhập đã lên tới hơn 4 tỷ đồng, 6 nhạc sĩ nhận 3-4 tỷ đồng/năm, 9 nhạc sĩ nhận 2-3 tỷ đồng/năm và 41 tác giả nhận 1-2 tỷ đồng/năm.

Đáng chú ý, không chỉ có nhạc sĩ nhận tiền tỷ tác quyền mà còn có ca khúc đạt hơn 1 tỷ đồng tiền tác quyền trong năm 2025.

“Điều này cho thấy rằng, nếu chúng ta làm tốt và có một môi trường vận hành hiệu quả, các tác giả hoàn toàn có thể yên tâm về kinh tế để tập trung cho sáng tạo.

Từ đó, sẽ tạo ra những tác phẩm âm nhạc chất lượng, phục vụ cho đất nước, đồng thời góp phần phát triển công nghiệp văn hóa theo đúng định hướng của Chính phủ và xu thế toàn cầu hóa”.

NSƯT Đinh Trung Cẩn chia sẻ thêm rằng, để có được con số doanh thu hơn 424 tỷ đồng, VCPMC đã phải áp dụng đồng bộ rất nhiều giải pháp khác nhau.

Trong đó, theo ông công nghệ chính là yếu tố sống còn trong bối cảnh hiện nay, bởi nếu không có sự hỗ trợ từ kỹ thuật, chúng ta sẽ hoàn toàn yếu thế.

Chính vì vậy, trong năm qua, VCPMC đã chủ động cử đội ngũ chuyên trách tham gia các khóa đào tạo về trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời tăng cường hợp tác với các tổ chức quản lý tập thể quyền (CMO) để trao đổi kinh nghiệm và tích hợp AI vào hệ thống vận hành.

Sự đầu tư này đã giúp nâng cao đáng kể “trí thông minh” của các phần mềm rà soát, từ đó rút ngắn thời gian xử lý và đảm bảo độ chính xác tối ưu trong việc cập nhật dữ liệu.

Qua thực tiễn từ các chuyến công tác và tọa đàm quốc tế về AI, lãnh đạo VCPMC khẳng định: “Nếu chúng ta không tiệm cận công nghệ trong tất cả các khâu thì rất khó để có thể bắt kịp xu thế. Ngoài ra, quan trọng nhất đó là việc thu chi tài chính phải được thực hiện một cách minh bạch, công khai, đàng hoàng… thì các tác giả sẽ tìm đến với Trung tâm”.

Cùng với đà tăng doanh thu, số lượng tác giả ủy quyền bảo vệ quyền tại VCPMC tiếp tục gia tăng. Tính đến tháng 12/2025, Trung tâm có tổng cộng 7.207 hội viên. Trong đó, số hội viên tại khu vực phía Bắc là 2.922 tác giả, còn phía Nam là 4.285 tác giả. Số lượng tác giả ủy quyền tại VCPMC là 696 tác giả, tăng 11% so với năm trước.

Sự gia tăng đều ở cả hai miền cho thấy nhận thức về quyền tác giả trong cộng đồng sáng tác ngày càng được nâng cao.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (Ảnh: Ban tổ chức).

Không chỉ tăng trưởng trong nước, bản quyền âm nhạc Việt Nam còn ghi dấu ấn trên bản đồ quốc tế.

Việt Nam được ghi nhận trong Top 50 quốc gia, vùng lãnh thổ có doanh thu bản quyền âm nhạc cao nhất toàn cầu. Đồng thời, Việt Nam cũng nằm trong Top 10 thị trường có doanh thu bản quyền kỹ thuật số (digital) cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với khoảng 12 triệu euro từ mảng digital trong năm 2024, đứng thứ 8 trong khu vực, vượt qua Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan.

Đến nay, VCPMC đã thiết lập quan hệ ủy quyền với 92 tổ chức tại 163 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo nền tảng quan trọng cho việc bảo hộ và khai thác hiệu quả quyền tác giả của hội viên Việt Nam trên phạm vi toàn cầu.

Bên cạnh những kết quả tích cực, thị trường bản quyền âm nhạc Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số và tác động ngày càng lớn của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với hoạt động sáng tác và khai thác tác phẩm.

Trong bối cảnh đó, VCPMC xác định việc nâng cấp hạ tầng công nghệ, minh bạch hóa hoạt động thu - chi và chủ động tham gia xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý là những nhiệm vụ then chốt nhằm bảo vệ quyền lợi của người sáng tạo, đồng thời tạo nền tảng cho quá trình hội nhập bền vững của công nghiệp âm nhạc Việt Nam.