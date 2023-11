Mỹ Tâm "cháy vé" liveshow Hạ Long sau 1 tiếng mở bán trên Ngân hàng số Cake

Mở bán vé sớm vào 20h tối 19/11 trên ứng dụng Ngân hàng số Cake by VPBank, trong 3 phút đầu tiên, 4 khu hạng GA nhanh chóng hết vé. 10 phút sau, Mỹ Tâm tiếp tục thông báo trên trang cá nhân đã bán hết vé hạng Standard và Deluxe. Đến 21h toàn bộ vé liveshow My Soul 1981 Season2 đã "cháy hàng".

Mỹ Tâm cập nhật tình hình cháy vé trên trang cá nhân (Ảnh chụp từ Facebook nhân vật).

Nhiều ngày trước đó, các fan của "họa mi tóc nâu" đã đăng ký mở tài khoản tại Ngân hàng số Cake by VPBank, nạp sẵn tiền vào tài khoản và đặt hẹn giờ để sẵn sàng cho cuộc đua săn vé liveshow.

Trải nghiệm săn vé liveshow Mỹ Tâm trên Cake

Bảo Linh (29 tuổi, Hà Nội) nhanh chóng đặt mua thành công 6 vé hạng Deluxe ở phút đầu tiên mở bán. Cô chia sẻ, khi đăng nhập vào phần mua vé, hệ thống xếp người mua theo thứ tự và thông báo thời gian chờ cho mỗi người.

"Thiết kế giao diện trên ứng dụng Cake Bank rõ ràng và dễ thao tác, vài lượt chạm là đã mua vé thành công, trải nghiệm đúng là mượt mà", Bảo Linh chia sẻ.

Fan Mỹ Tâm hào hứng với trải nghiệm mua vé mượt mà trên Ngân hàng số Cake (Ảnh chụp từ Facebook).

Nhật Khang (25 tuổi, TPHCM) cũng là một trong những khán giả may mắn có được tấm vé sớm của liveshow My Soul 1981. Tự tin vào sự may mắn của bản thân và kinh nghiệm săn vé trước đây trên ứng dụng Ngân hàng số Cake, anh đã tranh thủ đặt vé máy bay lẫn phòng khách sạn từ khi nghe Mỹ Tâm thông báo sẽ tổ chức đêm nhạc.

"Vì đây là ứng dụng ngân hàng số, nên mọi thông tin cần thiết mình đều đã đăng ký với ngân hàng từ lúc mở tài khoản. Đến khi thao tác, mình chỉ việc chọn vị trí và số lượng vé thôi, không cần điền thêm bất kỳ thông tin gì. Nhờ vậy lúc nào mình mua vé trên Cake cũng nhanh", Khang cho biết.

Một trong những điểm cộng nữa của việc mua vé sự kiện trên ứng dụng ngân hàng số Cake là khâu thanh toán nhanh chóng và mượt mà. Với các cổng bán vé khác, khán giả phải chuẩn bị ít nhất một thẻ ngân hàng, nhập thông tin cá nhân, thông tin thẻ với những dãy số dài, cũng như phải chờ đợi cổng thanh toán xác minh thẻ.

Còn với Cake, vì là ngân hàng số có sẵn tài khoản thanh toán, nên chỉ cần vài lượt chạm là khán giả đã sở hữu chiếc vé tham gia show mà không cần nhập thêm bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Đêm nhạc My Soul 1981 mùa 2 tại Hạ Long năm 2023 có quy mô gấp 4 lần đêm nhạc mùa 1 tại Đà Lạt năm 2022 (Ảnh: BTC).

Ngân hàng số Cake khẳng định năng lực công nghệ

Ngân hàng số Cake by VPBank cho biết, đây là lần hợp tác thứ 2 giữa Mỹ Tâm Entertainment và Cake. Tại liveshow Tri Âm 2022 diễn ra tại Hà Nội, Cake cũng là đơn vị phân phối độc quyền vé sự kiện. 10.000 vé đầu tiên của Tri Âm đã hết nhanh sau 10 phút mở bán.

Đại diện Cake nhận xét, dù năm 2023 có nhiều sự kiện âm nhạc đình đám được tổ chức tại Việt Nam, nhưng liveshow Mỹ Tâm luôn là sự kiện có sức hút rất lớn với người hâm mộ. Trước giờ mở bán tối 19/11, đã có gần 100.000 lượt đăng nhập vào cổng bán vé liveshow trên Cake.

Sức nóng ngày càng tăng khi những hạng vé đầu tiên nhanh chóng "cháy hàng" chỉ sau 1-2 phút. Trung bình, tỷ lệ "chọi" để một tài khoản có thể mua 1 vé là 1/20. Nhưng đa phần khách hàng đều mua ít nhất 2 vé, tối đa 10 vé, nên tỷ lệ chọi trên thực tế để có được chiếc vé liveshow Mỹ Tâm còn cao hơn nhiều.

"Mặc dù lượt truy cập và giao dịch tăng đột biến, nhưng toàn bộ hệ thống Cake vẫn chạy ổn định, kể cả giao dịch đặt vé lẫn các giao dịch tài chính thông thường", đại diện ngân hàng số nhấn mạnh.

Cake nhận giải thưởng quốc tế "Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2023" (Ảnh: Cake by VPBank).

Việc đăng ký tài khoản Cake không mất phí. Người dùng có thể thực hiện nhiều giao dịch như mở tài khoản ngân hàng, thanh toán hóa đơn, gửi và nhận tiền, tiết kiệm, đầu tư, vay tiêu dùng, mở thẻ tín dụng,… mà không cần đến phòng giao dịch. Đồng thời, ngân hàng số Cake miễn phí trọn đời tất cả các phí dịch vụ trên Cake, cũng như mang đến nhiều ưu đãi khi chi tiêu cùng thẻ thanh toán và thẻ tín dụng của Cake.

Hiện Cake đã có 4 triệu người dùng sau gần 3 năm ra mắt. Năm 2023, dòng thẻ tín dụng phát hành nhanh của Cake được Vietnam Outstanding Banking Awards trao giải "Sản phẩm dịch vụ tiêu biểu ngành ngân hàng Việt Nam". Cake cũng vừa nhận giải "Best Digital Bank Vietnam 2023" do tạp chí quốc tế uy tín Global Banking and Finance Review trao tặng.