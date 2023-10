Mỹ nhân xứ Hàn mất sự nghiệp, một mình nuôi con khi chồng đại gia ngồi tù

Từ ngôi sao hạng A của làng giải trí xứ Hàn, nữ diễn viên Park Han Byul buộc phải giải nghệ, bị khán giả tẩy chay, lui về ở ẩn khi chồng cô vướng vòng tù tội. Hiện, cô sống cùng con trai tại đảo Jeju.

Park Han Byul (SN 1984) là một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Hàn Quốc. Nhờ nhan sắc trong trẻo, thanh thuần cùng thân hình chuẩn với chiều cao 1,69m, Park Han Byul nhanh chóng trở thành cái tên được nhiều nhà sản xuất yêu thích. Người đẹp xứ Hàn từng góp mặt trong My Fair Lady, The Girl Who Sees Smells, Oh! My Lady...

Park Han Byul từng là mỹ nhân nổi tiếng của làng giải trí xứ Hàn (Ảnh: Sure).

Park Han Byul từng có một quãng thời gian dài hẹn hò với nam ca sĩ nổi tiếng Se7en. Tuy nhiên, mối tình 10 năm của cả hai kết thúc khi Se7en vướng vào scandal đi tới tụ điểm giải trí trong thời gian nhập ngũ. Scandal này khiến nam ca sĩ bị tẩy chay và bạn gái của anh lúc đó - Park Han Byul cũng nhận nhiều điều tiếng từ dư luận.

Sau khi chia tay nam ca sĩ Se7en, Park Han Byul kết hôn với doanh nhân Yoo In Suk vào năm 2017 và sinh con trai đầu lòng một năm sau đó. Cuộc sống hôn nhân của Park Han Byul và Yoo In Suk từng khiến nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ.

Cô trở thành phu nhân của một trong những doanh nhân giàu có, nổi tiếng tại Hàn Quốc. Người đẹp cũng chủ động rời xa làng giải trí để tận hưởng cuộc sống giàu sang và chăm sóc con trai.

Tuy nhiên, năm 2019, Yoo In Suk dính líu đến scandal mua bán dâm phi pháp chấn động Hàn Quốc. Một năm sau, Yoo In Suk thừa nhận mọi cáo buộc liên quan đến môi giới mại dâm và gian lận tài chính. Anh bị kết án một năm 8 tháng tù giam, 3 năm quản chế.

Ngay khi chồng - doanh nhân Yoo In Suk bị điều tra, hình ảnh và danh tiếng của Park Han Byul cũng bị ảnh hưởng. Cô chịu làn sóng chỉ trích, tẩy chay từ người hâm mộ. Nhiều khán giả bình luận yêu cầu cô rời khỏi làng giải trí. Nữ diễn viên cũng bị nghi ngờ ở phía sau hỗ trợ chồng làm hành động phi pháp, song cô một mực lên tiếng phủ nhận.

Yoo In Suk (phải) là chồng của nữ diễn viên Park Han Byul (Ảnh: News).

Park Han Byul đã phải gửi lời xin lỗi người hâm mộ và dư luận xứ Hàn: "Tôi nghĩ cuộc sống là một quá trình trưởng thành và học cách cân bằng mọi thứ khi trải qua những biến cố. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm với tất cả các cuộc tranh luận, và cho dù kết quả có ra sao, tôi sẽ coi đây là bài học giúp tôi đi đúng hướng.

Tôi sẽ dành thời gian để nhìn lại cuộc sống của mình và cố gắng sống một cuộc đời trung thực với vai trò một người mẹ và một người vợ. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những người đang ủng hộ tôi. Tôi cúi đầu xin lỗi một lần nữa vì những tranh cãi liên quan đến gia đình tôi".

Thời điểm chồng bị bắt và điều tra, Park Han Byul đang tham gia dự án Love in Sadness của đài MBC (Hàn Quốc). Khán giả đã yêu cầu nữ diễn viên rút khỏi bộ phim để tránh gây ảnh hưởng. Cô đã phải sống với áp lực nhưng vẫn cố gắng hoàn thành công việc, không làm ảnh hưởng tới các đồng nghiệp.

Love in Sadness đã được khán giả yêu thích và ủng hộ khi lên sóng. Trong phim, Park Han Byul vào vai Mari, một cô gái xinh đẹp kết hôn với một tài phiệt. Tuy nhiên, tình yêu mang tính chiếm hữu tới mức bệnh hoạn của người chồng tài phiệt khiến Mari cảm thấy ngạt thở và tìm cách trốn chạy. Vai diễn Mari của Park Han Byul đã được khán giả khen ngợi.

Song, Love in Sadness là dự án cuối cùng mà cô tham gia từ năm 2019 đến nay. Suốt 4 năm qua, nữ diễn viên không xuất hiện tại các sự kiện của làng giải trí hay truyền thông xứ Hàn.

Park Han Byul chọn cuộc sống kín tiếng, rời xa làng giải trí sau khi chồng phải ngồi tù (Ảnh: Sure).

Được biết, năm 2020, sau khi chồng bị kết án ngồi tù, Park Han Byul đã bán toàn bộ nhà cửa, đất đai ở Seoul, Hàn Quốc. Sau đó, cô đưa con trai ra đảo Jeju (Hàn Quốc) sinh sống và né tránh truyền thông. Cô cũng ngừng tương tác với người hâm mộ trên trang cá nhân những năm qua.

Park Han Byul vừa chăm con, vừa kinh doanh quán cafe nhỏ. Trang Nate tiết lộ, nữ diễn viên có cuộc sống ẩn dật. Park Han Byul luôn đội mũ, đeo khẩu trang che kín mặt khi đi ra đường. Cô còn dùng tên giả để đăng ký nhiều tiện ích công cộng, giải trí.

Năm 2021, Park Han Byul tái ký hợp đồng với tập đoàn giải trí YG Entertainment (Hàn Quốc). Song, cô không tham gia các hoạt động của làng giải trí và lo sợ phản ứng tiêu cực của công chúng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Park Han Byul thừa nhận gặp khó khăn trong công việc kinh doanh: "Tôi là chủ nhưng cũng không kiếm được nhiều tiền. Tôi đã nỗ lực làm việc chăm chỉ rồi nhưng nhiều tháng thậm chí còn không tạo ra được bất kỳ khoản lợi nhuận nào".