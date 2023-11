Seo Ye Ji bước chân vào làng giải trí xứ Hàn từ năm 2013 với vai trò người mẫu quảng cáo. Sau đó, cô góp mặt trong nhiều bộ phim từ truyền hình và điện ảnh như Ngôi sao khoai tây, Người gác đêm, Người cha tuyệt vời, Bi kịch triều đại, Lời cầu cứu, Luật sư vô pháp, Khung hình chết chóc....

Seo Ye Ji nổi tiếng nhờ bộ phim "Điên thì có sao" (Ảnh: Naver).

Năm 2020 là một năm bứt phá trong sự nghiệp của Seo Ye Jin khi cô tham gia bộ phim Điên thì có sao (It's Okay to Not Be Okay) cùng tài tử Kim Soo Hyun.

Nhân vật nữ nhà văn lập dị mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội Go Moon Young của Seo Ye Ji trong phim để lại ấn tượng tốt với khán giả, giúp cô vươn lên trở thành ngôi sao hạng A của làng giải trí xứ Hàn với nhiều giải thưởng và được mời tham gia nhiều sự kiện trong và ngoài Hàn Quốc.

Cùng trong năm 2020, Seo Ye Ji thể hiện vai Sung Eun Young trong phim điện ảnh Phiêu lưu cùng vật lý lượng tử và thắng giải Ngôi sao được yêu thích nhất tại lễ trao giải điện ảnh Hàn Quốc - Buil Film Awards 2020. Năm 2020 được xem là bước ngoặt lớn và tạo tiền đề để Seo Ye Ji phát triển sự nghiệp trong năm 2021.

Tuy nhiên, sự nghiệp mới chớm nở rộ của Seo Ye Jin nhanh chóng vụt tắt sau khi cô bị khui ra chuyện hò hẹn bí mật với nam diễn viên Kim Jung Hyun cùng sở thích điều khiển bạn trai. Seo Ye Ji được cho là yêu cầu bạn trai cũ không được diễn cảnh tình cảm với bạn diễn nữ Seohyun (SNSD) trong phim Time (2018).

Seo Ye Ji bị tố thao túng tâm lý bạn trai, khiến hình ảnh và sự nghiệp của nữ diễn viên đều bị ảnh hưởng (Ảnh: News).

Cô cũng bị phát hiện nói dối về chuyện du học tại nước ngoài, bắt nạt đồng nghiệp, chảnh chọe... Những thông tin tiêu cực khiến Seo Ye Ji trở thành một trong những nữ nghệ sĩ Hàn Quốc bị khán giả tẩy chay diện rộng.

Trước sự phản ứng của người hâm mộ, nhiều thương hiệu nhanh chóng cắt đứt quan hệ và hủy hợp đồng với Seo Ye Ji. Nữ diễn viên xinh đẹp cũng bị mất vai trong một số bộ phim chuẩn bị bấm máy vào năm 2021.

Trước phản ứng mạnh mẽ của dư luận, Seo Ye Ji thừa nhận đã chia tay Kim Jung Hyun sau khi hẹn hò với anh nhưng phủ nhận các cáo buộc về hành vi kiểm soát, bạo lực học đường và làm giả hồ sơ học tập.

Nữ diễn viên lui về ở ẩn khoảng một năm và trở lại làng giải trí Hàn Quốc vào năm 2022 với dự án Eve's Scandal. Tuy nhiên, những ồn ào trong quá khứ vẫn ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của Seo Ye Ji. Nữ diễn viên 9X bị một công ty đâm đơn kiện, đòi bồi thường thiệt hại, phát sinh từ tranh cãi của cô.

Phía nhãn hàng tuyên bố: "Nếu tin đồn không phải sự thật, nữ diễn viên nên bác bỏ tin đồn một cách rõ ràng. Nhưng cô ấy đã không đưa ra một tuyên bố rõ ràng để bác bỏ các thông tin đó. Do đó, hình ảnh thương hiệu đã bị ảnh hưởng".

Seo Ye Ji bị tòa xử bồi thường 225 triệu won (4,2 tỷ đồng) cho một nhãn hàng vì ảnh hưởng từ scandal thao túng bạn trai (Ảnh: News).

Ngày 16/11, tòa án yêu cầu nữ diễn viên Seo Ye Ji phải hoàn trả 225 triệu won (4,2 tỷ đồng) cho nhãn hàng thực phẩm chức năng. Công ty quản lý của Seo Ye Ji cho biết, họ phải bồi thường cho nhãn hàng không có nghĩa là nữ diễn viên vướng các cáo buộc nghiêm trọng.

"Cáo buộc bắt nạt chỉ là suy đoán chưa được xác minh. Chúng tôi chỉ trả lại một phần phí quảng cáo vì làm mất niềm tin của thương hiệu. Phán quyết của tòa án chứng minh cáo buộc nhắm vào Seo Ye Ji không đúng sự thật. Chúng tôi yêu cầu những tin đồn vô căn cứ và lời chỉ trích cô ấy nên dừng lại", đại diện của Seo Ye Ji phản hồi.

Được biết, Seo Ye Ji được trả thù lao 450 triệu won (gần 8,4 tỷ đồng) để làm người mẫu cho nhãn hàng vào tháng 7/2020. Khi scandal thao túng bạn trai cũ nổ ra, nhãn hàng thực phẩm chức năng đã hủy hợp đồng với cô và yêu cầu nữ diễn viên bồi thường. Tổng thù lao và thiệt hại ước tính 1.275 tỷ won (24 tỷ đồng, gần 1 triệu USD).

Tuy nhiên, theo phán quyết cuối cùng của tòa án vào ngày 16/11, Seo Ye Ji không vi phạm hợp đồng nên phía nữ diễn viên chỉ phải hoàn trả một nửa thù lao ban đầu, tương đương 225 triệu won (4,2 tỷ đồng).

Đại diện từ tòa án cũng chia sẻ với truyền thông: "Scandal thao túng tâm lý và bạo lực học đường của Seo Ye Ji xảy ra trước khi nữ diễn viên ký hợp đồng quảng cáo với nhãn hàng thực phẩm chức năng. Do vậy, không thể nói cô ấy vi phạm hợp đồng".