Mỹ nhân Việt đọ dáng cùng hai Hoa hậu đẹp nhất thế giới

Trong khuôn khổ sự kiện thời trang của Miss World 2026 tổ chức tại Hạ Long, hai Hoa hậu đẹp nhất thế giới gây chú ý khi xuất hiện rạng rỡ, khoe nhan sắc quyến rũ, đọ dáng cùng dàn mỹ nhân Việt.

Hoa hậu Opal Suchata Chuangsri diện chiếc đầm cổ yếm màu đỏ nổi bật, trong khi Hoa hậu Karolina Bielawska mặc đầm đen ôm sát, khoe vóc dáng gợi cảm.

Đương kim hoa hậu Opal Suchata Chuangsri và Hoa hậu Thế giới 2021 Karolina Bielawska cùng Hoa hậu Tô Diệp Hà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đứng chung khung hình với Hoa hậu Opal Suchata Chuangsri và Hoa hậu Karolina Bielawska, Hoa hậu Tô Diệp Hà không hề "lép vế". Mỹ nhân Việt chọn một chiếc váy xếp ly của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn với phom dáng mềm mại, họa tiết hoa nổi bật, khoe phần vai trần gợi cảm.

Thay vì lựa chọn nhiều phụ kiện, người đẹp đi theo hướng tối giản, chọn đôi hoa tai làm điểm nhấn, tạo nên sự khác biệt giữa dàn người đẹp. Cô nhận được nhiều lời khen bởi phong cách ngọt ngào, quyến rũ, đối lập với vẻ ngoài cá tính, nóng bỏng của hai Hoa hậu đẹp nhất thế giới.

Tô Diệp Hà cho biết, cô ấn tượng với nhan sắc rạng rỡ và sự thân thiện của Hoa hậu Opal và Karolina. Quảng Ninh cũng là quê nhà của Tô Diệp Hà. Chính vì thế, người đẹp hào hứng giới thiệu các điểm đến, món ăn địa phương đến các người đẹp quốc tế.

Tô Diệp Hà chung khung hình với đương kim hoa hậu Opal Suchata Chuangsri (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước đó, Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri cũng đã có những trải nghiệm đáng nhớ tại Quảng Ninh như đi thuyền buồm, ngắm hoàng hôn trên Vịnh Hạ Long, tìm hiểu văn hóa vùng mỏ và những nét đặc trưng trong đời sống người dân...

Hoa hậu Thế giới 2021 Karolina Bielawska tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Nghiên cứu kinh doanh tại Đại học công nghệ Lodz, Ba Lan. Cô sở hữu nhan sắc được ví như "búp bê sống", từng được bình chọn là Hoa hậu đẹp nhất thế giới (Hoa hậu của các hoa hậu) năm 2021.

Opal Suchata Chuangsri là Hoa hậu Thế giới 2025, là người đẹp Thái Lan đầu tiên trong lịch sử đăng quang Hoa hậu Thế giới. Cô cũng được bình chọn là Hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025.