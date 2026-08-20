“Búp bê” Cộng hòa Séc - đối thủ đáng gờm của Bảo Ngọc tại Miss World

Cô được đánh giá là thí sinh có khả năng tạo dấu ấn tại cuộc thi năm nay. Trước khi Hoa hậu Thế giới 2026 diễn ra, Linda Górecká đã được nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế chú ý nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, được ví như một “búp bê sống”. Nhan sắc của người đẹp 22 tuổi được nhận xét phù hợp với tiêu chí của đấu trường nhan sắc lâu đời này.

Trong những ngày đầu tham gia cuộc thi tại Việt Nam, Linda tiếp tục gây thiện cảm nhờ phong thái tự tin và sự năng động trong các hoạt động của ban tổ chức. Hình ảnh cô đội nón lá, tạo dáng trong trang phục đời thường nhận được sự quan tâm trên nhiều diễn đàn sắc đẹp.

Linda cho biết cô trân trọng món quà từ ban tổ chức và xem đây là một trong những kỷ niệm đẹp trong những ngày đầu tham dự Hoa hậu Thế giới 2026.

Người đẹp Cộng hòa Séc cao 1,77m, hiện theo đuổi công việc người mẫu. Cô sở hữu mái tóc vàng, đường nét gương mặt sắc sảo cùng vóc dáng cân đối. Nhiều khán giả nhận xét Linda có vẻ đẹp giống Krystyna Pyszková - người đẹp đồng hương từng đăng quang Hoa hậu Thế giới 2023.

Trong hồ sơ được đăng tải trên trang chủ Miss World, Linda Górecká cho biết cô mong muốn phát triển bản thân trong lĩnh vực kinh tế. Bên cạnh công việc người mẫu, cô dành sự quan tâm cho thời trang và các hoạt động xã hội.

Linda đăng quang Hoa hậu Cộng hòa Séc 2025 sau khi vượt qua 19 thí sinh, qua đó giành quyền đại diện quốc gia tại Hoa hậu Thế giới lần thứ 73.

Đến với đấu trường nhan sắc năm nay, người đẹp mang theo dự án nhân ái tập trung hỗ trợ bệnh nhân ung thư, đặc biệt là phụ nữ mắc ung thư vú. Thông qua dự án, Linda muốn lan tỏa thông điệp: “Không bệnh nhân nào phải chịu đựng nỗi đau một mình”.

Trước khi Hoa hậu Thế giới 2026 chính thức khởi tranh, Linda từng đến Việt Nam để làm quen với khí hậu, văn hóa và môi trường sống. Sự chuẩn bị này được xem là lợi thế giúp người đẹp nhanh chóng thích nghi khi cuộc thi diễn ra.

Tại phần thi phụ đầu tiên - Top Model (Trình diễn thời trang), Linda cũng nằm trong nhóm thí sinh được đánh giá cao. Khả năng trình diễn cùng phong thái tự tin giúp người đẹp Cộng hòa Séc nhận được sự chú ý của khán giả và các diễn đàn sắc đẹp quốc tế.

Trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Thế giới, Cộng hòa Séc mới có 2 đại diện đăng quang tại đấu trường này vào mùa giải các năm 2006 và 2023. Do vậy, Linda được kỳ vọng sẽ đạt thành tích cao tại mùa giải năm nay.

Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 đang diễn ra tại Việt Nam, khởi tranh từ ngày 9/8 và dự kiến khép lại vào ngày 5/9. Các thí sinh tham gia nhiều hoạt động bên lề và phần thi phụ tại Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa.

Đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata, người Thái Lan, sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm trong đêm chung kết diễn ra tối 5/9 tại Khánh Hòa.

Đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay là Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Người đẹp gốc Cần Thơ đang thể hiện tốt ở các phần thi phụ và nhận được đánh giá tích cực từ nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế. Vì vậy, cuộc cạnh tranh giữa Bảo Ngọc và những đối thủ nổi bật như Linda Górecká được người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam đặc biệt quan tâm.

Hoa hậu Thế giới lần đầu được tổ chức vào năm 1951, là một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn và lâu đời nhất thế giới, bên cạnh Hoa hậu Hoàn vũ. Sân chơi này hướng tới việc tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ, sự tự tin và những đóng góp của phụ nữ đối với cộng đồng.

Trong nhiều năm, Hoa hậu Thế giới gắn liền với thông điệp “Beauty with a Purpose” (Sắc đẹp vì mục đích cao cả), đề cao các dự án xã hội và hoạt động thiện nguyện của thí sinh. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng bên cạnh ngoại hình và khả năng trình diễn khi các người đẹp cạnh tranh chiếc vương miện.