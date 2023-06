"Mỹ nhân thập niên 90" Mỹ Uyên gợi cảm, trẻ đẹp ở tuổi U50 nhờ tập yoga

Mỹ Uyên là gương mặt quen thuộc với khán giả trên màn ảnh nhỏ. Không chỉ xuất hiện trong các phim truyền hình, cô còn điều hành Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ (Sân khấu kịch 5B) và là người tâm huyết, gắn bó với sân khấu hàng chục năm qua.

Chính vì có nhiều áp lực công việc hằng ngày, Mỹ Uyên thường xuyên căng thẳng, mệt mỏi. Từ đó, cô quyết định tập yoga để xua tan những năng lượng tiêu cực bên trong.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Mỹ Uyên cho biết mỗi tuần, cô dành từ 3 đến 4 buổi để tập yoga. Mỗi buổi, cô tập luyện trong thời gian 1 tiếng và chủ yếu thực hiện các bài tập căng, giãn cơ, kỹ thuật thở, yoga vận động...

Mỹ Uyên tiết lộ tập yoga rất tiện lợi. Mỗi khi quay phim hoặc công tác ở xa, cô luôn mang theo thảm tập để không gián đoạn việc tập luyện của mình. "Cứ quay xong là tôi về phòng vừa tập yoga vừa đọc kịch bản cho cảnh quay hôm sau, rất tiện lợi", Mỹ Uyên cho hay.

Diễn viên phim Mùi ngò gai cho biết tập yoga không chỉ giúp cô có cơ thể khỏe mạnh, mà các động tác yoga tuy nhẹ nhàng nhưng đã hỗ trợ cô giảm chứng đau cổ, vai, gáy.

"Các chứng đau nhức từng khiến tôi nhiều đêm mất ngủ, nhờ tập yoga mà thuyên giảm. Không chỉ vậy, khi chăm chỉ tập luyện, tôi thấy máu mình được lưu thông tốt, hệ tiêu hóa cũng được cải thiện", Mỹ Uyên chia sẻ.

Chưa dừng lại ở đó, "bà bầu" sân khấu kịch 5B còn tiết lộ, một trong những lợi ích to lớn mà yoga mang lại cho cô chính là cơ thể dẻo dai, mềm mại, phản xạ tốt. Nữ diễn viên giải thích, trong cuộc sống nói chung và hoạt động diễn xuất nói riêng, cô thường xuyên gặp phải những tình huống bất ngờ. Khi đó, cơ thể dẻo dai sẽ là lợi thế.

Ngoài yoga, Mỹ Uyên còn theo đuổi nhiều bộ môn vận động khác như đi bộ, đi xe đạp. Cũng chính vì thường xuyên tập luyện, diễn viên 7X luôn tươi tắn, rạng rỡ.

Ở tuổi U50, Mỹ Uyên được đánh giá vẫn giữ sự gợi cảm, thu hút. Cơ thể săn chắc, cân đối giúp nữ nghệ sĩ tự tin diện những trang phục năng động, hiện đại. Thậm chí, "bà bầu" sân khấu kịch không ngại khoe dáng với bikini.

Đối với Mỹ Uyên, bộ môn yoga nói riêng và các bộ môn thể dục thể thao nói chung không chỉ để rèn luyện cơ thể mà còn giúp cô có suy nghĩ tích cực, tinh thần trở nên khỏe khoắn. Đây cũng chính là bí quyết giúp nữ nghệ sĩ duy trì thần sắc ở tuổi U50.

Mỹ Uyên tên đầy đủ là Đặng Thụy Mỹ Uyên, sinh năm 1975. Cô được biết đến là gương mặt quen thuộc trong các phim truyền hình ăn khách như: Lục Vân Tiên, Nợ đời, Mùi ngò gai, Bò cạp tím...

Bên cạnh đó, Mỹ Uyên còn điều hành Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ (Sân khấu 5B). Thời gian gần đây, sân khấu của cô thu hút sự chú ý của công chúng khi cho ra đời các vở kịch thiếu nhi như: Đại náo long cung, Bộ lạc nanh trắng...

"F5 yourself with yoga" là ngày hội yoga do Báo điện tử Dân trí lần đầu tiên tổ chức. Sự kiện được kỳ vọng thu hút 5.000 người tham gia cùng Dân trí xác lập kỷ lục "Màn đồng diễn yoga có đông người tham gia nhất Việt Nam".

Dân trí mong muốn tôn vinh những giá trị thiết thực về thể chất lẫn tinh thần của yoga nhằm lan tỏa tinh thần sống khỏe mạnh, lạc quan tới cộng đồng vì một Việt Nam khỏe mạnh.

Đến với sự kiện, người tham gia sẽ nhận được các quyền lợi độc quyền như:

Vé tham gia đồng diễn tại chương trình

Vật phẩm kỷ niệm khắc tên và số thứ tự đặc quyền

Giấy chứng nhận bạn là một trong số 5.000 người góp phần tạo nên kỷ lục

Bộ Kit lên tới 5 triệu đồng: Voucher khám sức khỏe của Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI, thảm tập và áo của sự kiện, nước suối….

Giao lưu gặp gỡ cùng các Hoa hậu, Nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam và các chuyên gia về sức khỏe hàng đầu

"F5 Yourself with Yoga" sẽ diễn lúc 5h30 sáng, ngày 12/8/2023 tại Sân Vận động Quốc Gia Mỹ Đình, số 1 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đăng ký tham gia ngay để nhận những ưu đãi hấp dẫn tại:

Website sự kiện: https://f5yoga.dantri.com.vn/

Ticketbox: https://ticketbox.vn/event/f5-yourself-with-yoga-87049

VinID: https://id.vin/YOGA

Thông tin chi tiết sự kiện theo dõi tại đây

Tham gia Group cộng đồng F5 Yoga: https://www.facebook.com/groups/yogaf5/

Mọi thắc mắc liên hệ hotline: 0818.778.000/ 098.365.6568/ 091.768.0213

Email: f5yoga@dantri.com.vn