Ngày 16/10, cảnh sát Thái Lan thông báo bắt giữ tổng cộng 18 người liên quan đến vụ lừa đảo của Công ty iCon Group.

Theo Cục Điều tra Trung ương Thái Lan, 3 diễn viên nổi tiếng của Thái Lan bị tạm giam là Min Pechaya, MC Kan Kantathavorn và Sam Yuranunt Pamornmontri. Họ bị bắt với cáo buộc gian lận công quỹ và đưa thông tin sai lệch.

Ngày 18/10, tờ Mgronline đưa tin, 3 diễn viên Sam Yuranunt Pamornmontri, Kan Kantathavorn và Min Pechaya được luật sư nộp đơn xin tại ngoại nhưng bị tòa án bác bỏ. Không riêng 3 ngôi sao, 15 người còn lại đều không được tại ngoại.

Trước đó, vào ngày 15/10, nữ diễn viên Min Pechaya đã tổ chức họp báo và nói lời xin lỗi khán giả. Cô đồng thời cũng khẳng định bản thân vô tội, chỉ đảm nhận công việc truyền thông, quảng bá sản phẩm, không liên quan tới bất cứ kế hoạch hoạt động nào của Công ty The iCon Group.

Ngày 17/10, cả 3 nghệ sĩ Thái Lan đều được đưa tới trại tạm giam. Họ không được hưởng điều kiện đặc biệt, được phân về các phòng giam dành cho nam và nữ. Luật sư của nữ diễn viên Min Pechaya cho hay, thân chủ của ông đang rất lo lắng, căng thẳng, không ăn hay ngủ được.

Một nguồn tin tiết lộ khi ở cùng những nữ nghi phạm khác trong cùng vụ việc, Min Pechaya đã nói chuyện, thảo luận với họ. Trong khi đó, Sam Yuranunt Pamornmontri và Kan Kantathavorn ở cùng phòng giam nhưng không nói chuyện nhiều.

Nguồn tin nói với Mgronline, trong ngày 19/10, các phạm nhân có thể trò chuyện với luật sư của mình hoặc gặp gỡ người thân. "Luật sư chỉ có thể trò chuyện trực tuyến. Họ sẽ đến nhà tù và vào phòng khác để nói chuyện qua video trong khoảng 30 phút. Lý do là các nghi phạm vẫn ở trong phòng cách ly", nguồn tin cho hay.

Bà Kanokwan Jiewchuephan, Giám đốc Cơ quan Cải huấn Phụ nữ Trung ương Thái Lan, cho biết: "Nữ diễn viên Min Pechaya không tỏ rõ sự căng thẳng nhưng tôi chắc chắn cô ấy khá lo lắng. Bởi bên trong nhà tù có rất nhiều nội quy, quy định phải áp dụng và thích ứng. Cũng có những sĩ quan đến hướng dẫn các nghi phạm".

Luật sư của Min nói: "Tôi vẫn động viên vì cô ấy khẳng định bản thân không làm gì sai. Hiện tại, cô ấy ăn rất ít vì bị viêm dạ dày. Đó là căn bệnh cô ấy mắc từ rất lâu. Chúng tôi đã liên lạc với người thân để mang thuốc đến cho cô ấy".

Luật sư tiết lộ thêm, Min Pechaya chưa yêu cầu gặp ai vào thời điểm này ngoài người thân.

Tờ Thairath cho biết, ngày 18/10, cảnh sát đã thu giữ tài sản của tất cả 18 nghi phạm, bao gồm 23 xe hơi sang trọng, vàng, 121 túi xách, quần áo hàng hiệu, 39 thiết bị điện tử, quyền sở hữu đất đai và các vật có giá trị khác.

Tổng giá trị tài sản bị tịch thu là hơn 219 triệu baht (6,6 triệu USD). Theo truyền thông Thái Lan, đây chỉ là phần tài sản bị tịch thu ban đầu.

MC Kan Kantathavorn bị thu giữ 4 chiếc xe sang, 1 iPad mini cùng nhiều sản phẩm của tập đoàn The iCon Group với tổng trị giá là hơn 17 triệu baht (hơn 12 tỷ đồng).

Nam diễn viên Sam Yuranunt Pamornmontri bị thu giữ một thiết bị điện tử trị giá 20.000 baht (hơn 15 triệu đồng). Nữ diễn viên Min Pechaya bị thu giữ một túi du lịch trị giá 125.000 baht (hơn 94 triệu đồng).

Theo tờ Thairath, The iCon Group hoạt động theo mô hình đa cấp và bị buộc tội lừa đảo người dân. Công ty được thành lập từ năm 2018 và thu hút hàng nghìn người tham gia.

Công ty The iCon Group tạo dựng uy tín của doanh nghiệp, kêu gọi mọi người đầu tư bằng cách sử dụng tên tuổi các diễn viên nổi tiếng, đặt họ vào những vị trí chủ chốt trong công ty. Nhiều nạn nhân thua lỗ, mất trắng tiền khi tham gia hệ thống của The iCon Group.

Theo Khaosod, tính đến ngày 16/10, có 1.063 người khiếu nại với tổng thiệt hại lên tới 400 triệu baht (gần 12 triệu USD, hơn 300 tỷ đồng).

Min Pechaya (SN 1989) là ngôi sao hàng đầu Thái Lan. Cô góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như: Cô dâu nhập khẩu, Cặp đôi cay như ớt… Nam diễn viên Sam Yuranunt Pamornmontri từng góp mặt trong bộ phim truyền hình "ăn khách" Chiếc lá cuốn bay.

Kan Kantathavorn (SN 1985) là MC cho các chương trình nổi tiếng như: I Can See Your Voice Thailand, The Mask Singer, 10 Fight 10, The Wall Song… đồng thời tham gia rất nhiều bộ phim như: Huyết chiến sinh tử, Lời hồi đáp tới thiên đường, Ký ức tình thù…