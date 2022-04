Mỹ nhân "Tây du ký" bị chỉ trích bỏ túi 65 triệu USD từ kinh doanh đa cấp

Vợ chồng Trương Đình và Lâm Thoại Dương bị điều tra và vướng cáo buộc kinh doanh đa cấp, thu lợi bất chính từ năm 2021. Tháng 4/2022, cặp đôi bị tịch thu 96 bất động sản đứng tên công ty Darwin do vợ chồng Trương Đình và Lâm Thoại Dương làm chủ. Số tài sản này có tổng giá trị hơn 266 triệu USD.

Ngoài ra, trước đó, cặp đôi còn bị phạt hơn 3,2 triệu USD. Các tài sản bị tịch thu nhằm phục vụ công tác điều tra và đền bù tổn thất cho hàng chục nghìn người bị hại vì mô hình kinh doanh đa cấp của vợ chồng Trương Đình và Lâm Thoại Dương. Cuối năm 2021, cặp đôi bị cơ quan chức năng phong tỏa khối tài sản 600 triệu NDT (tương đương 93 triệu USD).

Đào Hồng (trái) xuất hiện trong nhiều sự kiện của công ty do Trương Đình và Lâm Thoại Dương làm chủ (Ảnh: Sina).

Hiện tại, các sản phẩm do công ty Trương Đình sản xuất và phân phối đã bị xóa khỏi các nền tảng thương mại điện tử lớn tại Trung Quốc như Tmall, Taobao, JD. Hai ngôi sao cũng bị chặn quyền phát ngôn trên nền tảng mạng xã hội.

Được biết, công ty của vợ chồng Lâm Thoại Dương và Trương Đình có gần 10 triệu người tham gia. Mô hình này bắt đầu được cặp đôi triển khai từ năm 2015 và có sự tham gia của một số ngôi sao khác tại Trung Quốc nhằm thu hút sự quan tâm của dư luận cũng như gây dựng lòng tin từ người tham gia.

Một trong những nghệ sĩ có liên quan tới mạng lưới đa cấp của vợ chồng Trương Đình và Lâm Thoại Dương là nữ diễn viên Đào Hồng. Theo truyền thông xứ Đài, nữ diễn viên đã nhận 260 triệu NDT (hơn 925 tỷ đồng) trong 3 năm qua từ công ty Darwin kinh doanh đa cấp.

Đào Hồng (phải) là bạn thân của nữ diễn viên Trương Đình (Ảnh: Sina).

Theo Sina, từ năm 2016, Đào Hồng chiếm 4,6% cổ phần từ công ty Darwin do vợ chồng Trương Đình và Lâm Thoại Dương làm chủ. Theo kết quả điều tra, trong hai năm 2016 và 2017, Đào Hồng nhận tiền lời là 160 triệu NDT (gần 30 triệu USD).

Từ năm 2019 đến năm 2021, cô tiếp tục nhận lãi là 260 triệu NDT (khoảng 40 triệu USD). Như vậy, trong 5 năm, nữ diễn viên nhận lãi đầu tư lên tới 420 triệu NDT (hơn 65 triệu USD).

Đào Hồng là bạn thân của nữ diễn viên Trương Đình nhiều năm qua. Cô xuất hiện trong nhiều sự kiện do công ty kinh doanh đa cấp Darwin tổ chức cùng vợ chồng Trương Đình.

Được biết, ngay khi công ty Darwin bị điều tra, Đào Hồng đã rút cổ phần khỏi công ty. Hiện tại, nữ diễn viên phủ nhận việc nhận số tiền hoa hồng khủng từ việc đầu tư kinh doanh của vợ chồng Trương Đình. Cô nói: "Tôi không nhận được nhiều tiền như vậy. Đây là tin tức không xác thực".

Đào Hồng được cho rằng thu lợi hơn 65 triệu USD từ việc cộng tác và tham gia hoạt động kinh doanh đa cấp vừa bị xử phạt của vợ chồng Trương Đình và Lâm Thoại Dương (Ảnh: Sohu).

Hiện, khán giả đang yêu cầu Đào Hồng đưa ra thông tin chính xác và đề nghị cơ quan điều tra tìm hiểu hoạt động, vai trò của nữ diễn viên trong mạng lưới kinh doanh đa cấp của vợ chồng Trương Đình và Lâm Thoại Dương.

Nữ diễn viên sinh năm 1972 là nữ diễn viên kỳ cựu của làng giải trí Hoa ngữ. Đào Hồng sở hữu nhiều giải thưởng nghệ thuật uy tín của Trung Quốc như giải Kim Kê cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, giải Bách Hoa cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Với khán giả Việt Nam, cô cũng là gương mặt quen thuộc qua các tác phẩm như Tây du ký: Chàng trư si tình (2000), Tiểu hoan hỉ, Ỷ thiên đồ long ký (2003)...

Năm 1993, cô lọt vào mắt xanh của đạo diễn Khương Văn khi được chọn vào vai nữ chính trong tác phẩm In the Heat of the Sun. Đôi mắt một mí, gương mặt tươi tắn và nụ cười rạng ngời cùng khả năng diễn xuất ấn tượng của Đào Hồng khiến đạo diễn Khương Văn bất ngờ.

Đào Hồng và ông xã Từ Tranh bén duyên từ bộ phim "Tây du ký: Chàng trư si tình" (Ảnh: Sina).

6 năm sau đó, cô được chọn vào vai Tiểu Long Nữ trong Tây du ký: Chàng trư si tình hợp tác cùng Từ Tranh. Phim kể về hành trình tu đạo của Trư Bát Giới. Trong hành trình tầm sư học nghệ, Bát Giới nhận được sự giúp đỡ của Tiểu Long Nữ (Đào Hồng đóng), con gái của Đông Hải Long Vương.

Bộ phim không chỉ mang đến cho Đào Hồng danh tiếng mà còn giúp cô gặp được người đàn ông trong mộng. Bộ phim giúp Từ Tranh và Đào Hồng bén duyên. Họ tổ chức đám cưới vào năm 2003 và có một cô con gái chào đời vào năm 2008.

Đào Hồng và Từ Tranh có gần 20 năm bên nhau (Ảnh: Sina).

Sau khi lập gia đình, Đào Hồng nhận ít kịch bản hơn mà đổi hướng sang kịch sân khấu. Cô chấp nhận lui về làm hậu phương, dành thời gian chăm sóc con gái nhỏ để Từ Tranh phát triển sự nghiệp. Nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn.

Trong suốt cuộc hôn nhân của mình, Đào Hồng cũng gặp nhiều tin đồn trục trặc hôn nhân bởi có nguồn tin cho rằng Từ Tranh lăng nhăng, ngoại tình. Tuy nhiên, giai đoạn đó, tên tuổi Đào Hồng khá tốt và uy tín trong giới nên đã nhanh chóng dập tắt được những tin đồn thất thiệt.

Hiện, sau gần 20 năm bên nhau, Đào Hồng và ông xã Từ Tranh vẫn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và viên mãn.