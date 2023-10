Sau phần thi áo tắm, dàn thí sinh "cháy" nhất Hoa hậu Hòa bình dần lộ diện

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2023 (Miss Grand International) đang diễn ra sôi nổi tại Việt Nam. Qua một số phần thi phụ, các ứng viên sáng giá cho danh hiệu hoa hậu dần lộ diện.

Đặc biệt, sau đêm thi Trình diễn áo tắm ngày 14/10, các thí sinh của cuộc thi năm nay đã nhận được nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng và chuyên trang sắc đẹp.

Lê Hoàng Phương trình diễn trong phần thi áo tắm của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2023, ngày 14/10 (Ảnh: MGI).

Nhìn chung, các thí sinh của Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2023 đều sở hữu hình thể đẹp, đồng đều và khả năng trình diễn ấn tượng. Một số gương mặt nổi bật sau phần thi Trình diễn áo tắm là người đẹp Colombia, Mỹ, Thái Lan, Philippines, Myanmar, Việt Nam, Peru, Cộng hòa Séc, Ghana, Venezuela…

Sau phần thi Trình diễn áo tắm, Ban Tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2023 sẽ công bố 20 thí sinh xuất sắc. Theo đó, 10 phiếu bầu trong danh sách này đến từ ý kiến khán giả, 10 phiếu bầu còn lại đến từ điểm chấm của Ban Giám khảo.

Tính tới sáng 16/10, 15 gương mặt được khán giả đánh giá cao nhất trong phần thi Trình diễn áo tắm đã được hé lộ. Trong đó, Lê Hoàng Phương - đại diện của Việt Nam - xuất hiện trong danh sách này. Top 20 của phần thi Trình diễn áo tắm dự định được công bố vào chiều 16/10.

15 thí sinh đang nhận được nhiều bình chọn nhất của khán giả sau phần thi Trình diễn áo tắm (Ảnh: MGI).

Phần bình chọn Country's power of the year (Sức mạnh quốc gia) cũng đang bước vào giai đoạn cam go. Theo đó Top 4 của phần thi này được chia làm 2 bảng và mỗi bảng chọn ra thí sinh có số phiếu bầu chọn cao nhất để cạnh tranh trong vòng cuối.

Đại diện Việt Nam - Lê Hoàng Phương - được xếp cùng bảng với đại diện của Thái Lan. Bảng còn lại là sự cạnh tranh giữa đại diện Peru và Myanmar. Người chiến thắng trong phần thi này được công bố vào ngày diễn ra chung kết 25/10 tới.

Thí sinh giành giải Country's power of the year sẽ có cơ hội lọt thẳng Top 20 cuộc thi. Đại diện của Việt Nam tại cuộc thi năm ngoái, Đoàn Thiên Ân, đã chiến thắng trong phần thi này.

Đại diện Việt Nam cạnh tranh trực tiếp với đại diện Thái Lan trong vòng 3 của phần thi Country's power of the year (Ảnh: MGI).

Trải qua các phần thi phụ, đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2023 đang chiếm được cảm tình của khán giả quốc tế. Cô luôn nằm trong danh sách những thí sinh nổi bật của cuộc thi năm nay, dựa trên ý kiến của các chuyên trang quốc tế.

Người đẹp Lê Hoàng Phương đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 hồi tháng 8 vừa qua và được chọn là đại diện cho Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2023.

Lê Hoàng Phương sở hữu chiều cao 1,76m, là người mẫu kiêm kiến trúc sư tại Việt Nam. Người đẹp 27 tuổi từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp trong nước. Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2023 là đấu trường sắc đẹp quốc tế đầu tiên Lê Hoàng Phương góp mặt.

Về hình thể và kỹ năng trình diễn, Lê Hoàng Phương được cư dân mạng đánh giá tích cực. Tuy nhiên, các đối thủ của cô tại cuộc thi năm nay cũng rất mạnh. Đại diện của Colombia, Mỹ, Cộng hòa Séc, Thái Lan, Philippines, Peru đều sở hữu hình thể cân đối, săn chắc.

Kỹ năng biểu diễn, tương tác với máy quay và khán giả của họ đều ấn tượng. Các bước đi, đánh hông và các cú xoay của các người đẹp đều đẹp mắt, chắc chắn.

Gần 70 thí sinh của Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2023 đã tham gia phần thi Trình diễn áo tắm, ngày 14/10 (Ảnh: MGI).

Các đại diện khu vực châu Mỹ, châu Á tiếp tục là những ứng viên sáng giá trong phần thi Trình diễn áo tắm (Ảnh: MGI).

Một số gương mặt nổi bật của Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2023 đã dần lộ diện (Ảnh: MGI).

Sau phần thi Trình diễn áo tắm, trên các diễn đàn sắc đẹp, khán giả đều đánh giá Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2023 là một cuộc thi chất lượng và đáng chờ đợi.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới là một trong những cuộc thi sắc đẹp nhận được sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Cuộc thi năm nay với gần 70 thí sinh tham dự diễn ra tại Việt Nam từ đầu tháng 10 tới ngày 25/10 tới.

Năm ngoái, người giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới là Isabella Menin (người Brazil). Cô sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm vào chung kết cuộc thi diễn ra ở TPHCM vào ngày 25/10 tới.

Tiêu chí đánh giá của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình là những người đẹp sở hữu hình thể đẹp, kỹ năng trình diễn tốt và khả năng thuyết trình ấn tượng. Đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021 - Nguyễn Thúc Thùy Tiên - đã giành vương miện hoa hậu và cô cũng là đại diện Việt Nam có thành tích tốt nhất tại đấu trường sắc đẹp Hoa hậu Hòa bình.

Hoa hậu Hòa bình Colombia là thí sinh nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng sau phần thi Trình diễn áo tắm (Ảnh: MGI).

Hoa hậu Hòa bình Peru có hơn 4,5 triệu người đăng ký theo dõi trên Instagram (Ảnh: MGI).

Hoa hậu Hòa bình Philippines sở hữu vẻ đẹp lai gợi cảm, khỏe khoắn (Ảnh: MGI).

Hoa hậu Hòa bình Mỹ sở hữu hình thể đẹp và kỹ năng trình diễn tốt (Ảnh: MGI).