Mỹ nhân phim "Thế giới ngầm" trẻ trung đáng kinh ngạc ở tuổi 48

Dân trí Ngôi sao xinh đẹp Kate Beckinsale thu hút với vẻ ngoài trẻ trung và gợi cảm khi xuất hiện trong một bữa tiệc ở London, Anh hôm 3/12.

Nữ diễn viên Kate Beckinsale tỏa sáng khi tham dự bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ 33 của người bạn thân Vas J Morgan được tổ chức tại London, Anh hôm 3/12. Dự sự kiện, ngôi sao phim Thế giới ngầm diện bộ váy đen gợi cảm khoe dáng vóc thon thả và quyến rũ.

Vas J Morgan là ngôi sao của show truyền hình ăn khách The Only Way Is Essex. Bữa tiệc sinh nhật lần thứ 33 của anh có nhiều ngôi sao tham dự như Kate Beckinsale, Chloe Sims, Ashley Roberts....

Kate Beckinsale trẻ trung dự tiệc sinh nhật bạn thân ngày 2/12.

Ở tuổi 48, Kate Beckinsale trẻ đẹp "lấn át" dàn khách mời và cô là tâm điểm thu hút sự chú ý trong buổi tiệc sinh nhật này. Thật khó tin là nữ diễn viên nổi tiếng nước Anh sắp bước vào tuổi ngũ tuần và cô là mẹ của một nữ sinh viên năm nay đã 23 tuổi.

Kate Beckinsale là ngôi sao nổi tiếng của điện ảnh Anh quốc đã hàng chục năm nay. Tên của cô gắn liền với hàng loạt bộ phim ăn khách như Trân Châu Cảng, Phi công, Van Helsing, Thế giới ngầm, Everybody's Fine...

Năm 2016, Kate Beckinsale nhận được đánh giá cao từ giới phê bình cho diễn xuất trong bộ phim hài tình cảm lãng mạn mang tên Love & Friendship. Với vai diễn trong phim này cô đã nhận được đề cử tại lễ trao giải điện ảnh uy tín Critics' Choice cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong thể loại phim hài.

Cận cảnh gương mặt không nếp nhăn của Kate Beckinsale.

Nổi tiếng với nhan sắc "không tuổi", Kate Beckinsale từng nhiều lần được hỏi về bí quyết gìn giữ sắc đẹp và cô cho biết, cô có vẻ ngoài trẻ trung là do di truyền. Trả lời phỏng vấn tờ Sunday Times, nữ diễn viên nổi tiếng nói: "Các thành viên trong gia đình tôi, ai trông cũng trẻ hơn tuổi".

Kate Beckinsale nói thêm, cô không có ý định tiêm botox hoặc phẫu thuật thẩm mỹ để làm đẹp. Nữ diễn viên U50 cho biết: "Tôi chưa từng làm những việc như thế. Tôi không phản đối việc mọi người tiêm botox hay phẫu thuật nhưng đó là việc mà cá nhân tôi không muốn làm. Tôi rất sợ nếu gương mặt tôi trở nên cứng đơ. Mẹ tôi thậm chí không bao giờ đi spa chăm sóc da mặt mà trông bà vẫn rạng rỡ và tuyệt vời. Nếu tôi tiêm botox, gương mặt sưng húp thì mẹ tôi sẽ phát hiện đầu tiên và bà chắc chắn sẽ than phiền về tôi mỗi ngày".

Beckinsale nói thêm, cô giữ thân hình cân đối bằng cách tập luyện thể dục chăm chỉ năm hoặc sáu lần một tuần. Nữ diễn viên xinh đẹp cho biết, hiện tại cô thậm chí còn chăm vận động hơn cả khi còn trẻ.

Kate Beckinsale không bị áp lực bởi tuổi tác bởi như cô nói, cuộc sống quá ngắn ngủi để lo lắng quá nhiều. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn thẳng thắn tuyên bố, khi là một người nổi tiếng, cô hay bất cứ ai cũng chấp nhận việc sẽ phải nhận nhiều lời bình phẩm, chê bai bất kể ngoại hình như thế nào. Vì thế, cô sẽ giữ quan điểm "luôn là chính mình".

Vĩnh Ngọc

Theo DM