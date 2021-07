Mỹ nhân phim "Robot đại chiến" khoe đường cong quyến rũ

Mỹ nhân phim Robot đại chiến có hai phim ra mắt khán giả trong năm 2021 này là Till Death và Midnight in the Switchgrass. Cô cũng vừa hoàn thành hai bộ phim khác là Big Gold Brick và Naya Legend of the Golden Dolphins nhưng hai phim này chưa có ngày công chiếu.