Mỹ nhân phim "Ma tốc độ" tiết lộ lý do từ chối đóng cảnh "nóng"

Ngôi sao điện ảnh Eva Mendes, 48 tuổi, là diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng tại Mỹ. Sự nghiệp diễn xuất của cô bắt đầu vào cuối những năm 1990. Nhờ vẻ ngoài quyến rũ, Eva nhanh chóng có được nhiều vai diễn trong các bộ phim như Children of the Corn V: Fields of Terror (1998) và Urban Legends: Final Cut (2000).

Diễn xuất của Mendes trong bộ phim Training Day (2001) đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp của cô và nhờ thành công trong bộ phim này, người đẹp Eva Mendes đã được mời tham gia hàng loạt bộ phim ăn khách như Quá nhanh, quá nguy hiểm (2003), Hitch (2005), Ma tốc độ (2007) và The Spirit (2008).

Sở hữu nhan sắc bốc lửa, Eva Mendes không chỉ đóng phim mà cô còn được mời tham gia diễn xuất trong các video ca nhạc và làm người mẫu quảng cáo cho Calvin Klein, Cartier, Reebok, Pantene, Morgan. Gần đây nữ diễn viên còn lấn sân thiết kế thời trang và kinh doanh mỹ phẩm.

Eva Mendes xinh đẹp và quyến rũ (Ảnh: Getty Images).

Eva Mendes hẹn hò với tài tử được đề cử giải Oscar Ryan Gosling từ năm 2011. Nữ diễn viên xinh đẹp và "cậu em" kém 6 tuổi có với nhau hai cô con gái nhỏ đáng yêu và kể từ khi lên chức mẹ, Eva Mendes gần như không còn tham gia đóng phim nữa.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi trên truyền hình Mỹ hôm 11/5, Eva Mendes tiết lộ, cô có thể sẽ trở lại với công việc diễn xuất sau một thời gian dài nghỉ ngơi, nhưng chỉ khi cô tìm được kịch bản phù hợp.

Eva Mendes quyến rũ trên thảm đỏ (Video: Harper's BAZAAR).

Nữ diễn viên 48 tuổi chia sẻ trong chương trình The View rằng, cô rời bỏ sự nghiệp để chăm sóc gia đình và hai cô con gái Esmeralda, bảy tuổi, Amada, năm tuổi. Eva nói, nếu cô đóng phim trở lại, cô sẽ từ chối đóng các cảnh bạo lực và cảnh "nóng".

Eva Mendes nói: "Tôi chỉ còn một danh sách ngắn về những gì tôi muốn làm. Trước khi có con, tôi có thể làm bất cứ việc gì, đóng bất cứ loại phim gì nhưng bây giờ, tôi thích những dự án vui nhộn, tôi không muốn đóng cảnh bạo lực hoặc cảnh "nóng". Nói chung, danh sách của tôi còn rất ngắn. Tôi thích kịch bản đẹp và "sạch sẽ". Có lẽ phim của Disney là hoàn hảo".

Dự án gần đây nhất mà Eva Mendes tham gia là lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em vào năm 2021. Eva Mendes không chỉ dừng đóng phim mà cô cũng không hề tham gia các sự kiện của làng giải trí.

Chuyện tình của Eva Mendes và tài tử điển trai Ryan Gosling rất thu hút sự quan tâm của những người yêu điện ảnh nhưng cặp đôi giữ kín chuyện tình cảm của mình và họ hầu như không nhắc tới nhau trong các cuộc trả lời phỏng vấn. Trong khi Eva Mendes tập trung chăm sóc gia đình thì Ryan Gosling vẫn đóng phim khá đều đặn.

Ryan Gosling từng chia sẻ, anh và bạn gái luôn muốn dành nhiều thời gian ở bên con cái vì lũ trẻ lớn rất nhanh và anh muốn các con có nhiều kỷ niệm đẹp với bố mẹ.

Hình ảnh hiếm hoi của Eva Mendes bên bạn trai và các con (Ảnh: Backgrid).

Về phía Eva Mendes, nữ diễn viên gợi cảm cho biết, cô và bạn trai rất bảo vệ quyền riêng tư của các con nên không đăng ảnh của con lên mạng xã hội. "Tôi luôn có một ranh giới rõ ràng khi nói đến người đàn ông của mình và những đứa con của mình. Tất nhiên, tôi sẽ nói về họ nhưng chỉ là có giới hạn. Tôi sẽ không đăng lên mạng xã hội hình ảnh về cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Vì các con tôi còn quá nhỏ và chưa hiểu ý nghĩa thực sự của việc đăng ảnh của chúng nên tôi sẽ không đăng hình ảnh của các con cho đến khi chúng đủ lớn và cho phép tôi làm việc này", Eva Mendes tâm sự.

Eva Mendes xinh đẹp dự Met Gala 2012 (Video: artphot).

Ngôi sao phim Ma tốc độ thường được bình chọn là một trong những người phụ nữ Latinh đẹp nhất thế giới và cô còn được coi là biểu tượng gợi cảm của Hollywood. Nhiều năm qua, Mendes thường xuyên góp mặt trong Top 100 mỹ nhân hấp dẫn nhất hành tinh do tạp chí Maxim, FHM, trang AskMen bình chọn.

Eva Mendes chia sẻ, cô không hào hứng với danh hiệu này nhưng chấp nhận "trạng thái" đó. "Tôi nghĩ rằng đôi khi tôi thích thể hiện sự gợi cảm của mình nhưng có những lúc tôi sẽ không làm như vậy. Tôi không để điều đó ảnh hưởng tới diễn xuất của tôi. Tôi sẽ chấp nhận nó khi nó không giới hạn sự nghiệp của tôi. Đó là một phần cuộc sống của tôi nhưng chỉ là thứ yếu", Eva Mendes tâm sự.